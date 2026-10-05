Gigantyczna promocja w Biedronce zacznie się we wtorek. Weź cztery, za dwa nie zapłacisz
Biedronka szykuje na wtorek, 6 października, wyjątkowo mocną promocję dla miłośników kabanosów. Przy zakupie czterech opakowań objętych akcją aż dwa najtańsze będą gratis. Produkty można dowolnie mieszać. Oferta potrwa tylko dwa dni – do środy, 7 października.
To kolejna odsłona Festiwalu Wędlin w Biedronce. Tym razem sieć przecenia wszystkie paczkowane kabanosy, a mechanizm promocji 2+2 gratis może pozwolić na spore oszczędności, szczególnie osobom robiącym większe zakupy.
Wszystkie paczkowane kabanosy 2+2 gratis
Promocja rozpocznie się we wtorek, 6 października, i obejmie wszystkie paczkowane kabanosy znajdujące się w akcji.
Zasada jest prosta: klient wybiera cztery produkty, a dwa najtańsze otrzymuje gratis.
Co istotne, kabanosy można dowolnie mieszać. Nie trzeba więc wkładać do koszyka czterech identycznych opakowań. Na materiałach promocyjnych Biedronka pokazuje produkty różnych marek i wariantów smakowych.
Przy czterech produktach aż dwa gratis
To właśnie mechanizm promocji może przyciągnąć uwagę klientów. Przy czterech produktach objętych akcją dwa najtańsze są gratis.
Jeżeli klient wybierze cztery kabanosy w tej samej cenie, oznacza to w praktyce, że zapłaci równowartość dwóch opakowań, a zabierze cztery.
Trzeba jednak pamiętać, że rabat na paragonie zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie produkty promocyjne. Nie należy więc oczekiwać, że dwa opakowania będą widniały na paragonie dosłownie z ceną 0 zł.
Potrzebna karta Moja Biedronka lub aplikacja
Promocja jest przeznaczona dla klientów korzystających z karty Moja Biedronka albo aplikacji.
Obowiązuje również limit dzienny: maksymalnie osiem produktów, w tym najwyżej cztery gratis, na jedną kartę Moja Biedronka.
Oznacza to, że jedna osoba może w ciągu dnia dwukrotnie wykorzystać pełny mechanizm 2+2 i zabrać osiem opakowań, z czego cztery zostaną objęte rabatem odpowiadającym gratisowi.
Gigantyczna promocja potrwa tylko dwa dni
Na decyzję nie będzie dużo czasu. Akcja obowiązuje wyłącznie 6 i 7 października.
Biedronka uruchomi ją we wtorek wraz z kolejnymi ofertami w ramach festiwali produktowych. Dzień wcześniej sieć rozpoczęła już szereg innych październikowych promocji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.