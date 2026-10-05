Gigantyczna promocja w Biedronce zacznie się we wtorek. Weź cztery, za dwa nie zapłacisz

5 października 2026 21:04 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka szykuje na wtorek, 6 października, wyjątkowo mocną promocję dla miłośników kabanosów. Przy zakupie czterech opakowań objętych akcją aż dwa najtańsze będą gratis. Produkty można dowolnie mieszać. Oferta potrwa tylko dwa dni – do środy, 7 października.

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Fot. Warszawa w pigułce

To kolejna odsłona Festiwalu Wędlin w Biedronce. Tym razem sieć przecenia wszystkie paczkowane kabanosy, a mechanizm promocji 2+2 gratis może pozwolić na spore oszczędności, szczególnie osobom robiącym większe zakupy.

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Wszystkie paczkowane kabanosy 2+2 gratis

Promocja rozpocznie się we wtorek, 6 października, i obejmie wszystkie paczkowane kabanosy znajdujące się w akcji.

Zasada jest prosta: klient wybiera cztery produkty, a dwa najtańsze otrzymuje gratis.

Co istotne, kabanosy można dowolnie mieszać. Nie trzeba więc wkładać do koszyka czterech identycznych opakowań. Na materiałach promocyjnych Biedronka pokazuje produkty różnych marek i wariantów smakowych.

Przy czterech produktach aż dwa gratis

To właśnie mechanizm promocji może przyciągnąć uwagę klientów. Przy czterech produktach objętych akcją dwa najtańsze są gratis.

Jeżeli klient wybierze cztery kabanosy w tej samej cenie, oznacza to w praktyce, że zapłaci równowartość dwóch opakowań, a zabierze cztery.

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Trzeba jednak pamiętać, że rabat na paragonie zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie produkty promocyjne. Nie należy więc oczekiwać, że dwa opakowania będą widniały na paragonie dosłownie z ceną 0 zł.

Potrzebna karta Moja Biedronka lub aplikacja

Promocja jest przeznaczona dla klientów korzystających z karty Moja Biedronka albo aplikacji.

Obowiązuje również limit dzienny: maksymalnie osiem produktów, w tym najwyżej cztery gratis, na jedną kartę Moja Biedronka.

Oznacza to, że jedna osoba może w ciągu dnia dwukrotnie wykorzystać pełny mechanizm 2+2 i zabrać osiem opakowań, z czego cztery zostaną objęte rabatem odpowiadającym gratisowi.

Gigantyczna promocja potrwa tylko dwa dni

Na decyzję nie będzie dużo czasu. Akcja obowiązuje wyłącznie 6 i 7 października.

Biedronka uruchomi ją we wtorek wraz z kolejnymi ofertami w ramach festiwali produktowych. Dzień wcześniej sieć rozpoczęła już szereg innych październikowych promocji.

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