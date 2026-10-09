Gigantyczna promocja w Lidlu. Kosmetyki nawet 70 proc. taniej, ale tylko przez kilka dni

9 października 2026 12:21 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Lidl uruchomił dużą akcję promocyjną na artykuły drogeryjne. W ofercie znalazły się m.in. kosmetyki Rexona i L’Oréal Elseve, a przy zakupie kilku produktów rabaty sięgają nawet 70 proc. Promocje obowiązują tylko do soboty 10 października.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Najmocniej przeceniono produkty do pielęgnacji włosów i kosmetyki codziennego użytku. Część ofert wymaga aplikacji Lidl Plus.

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L’Oréal Elseve – drugi produkt aż 70 proc. taniej

Jedna z najmocniejszych promocji obejmuje wszystkie kosmetyki L’Oréal Elseve.

Przy zakupie co najmniej dwóch produktów:

drugi, tańszy produkt jest 70 proc. tańszy

Produkty można dowolnie mieszać.

Oferta obowiązuje od czwartku 8 października do soboty 10 października.

Rexona – drugi produkt 50 proc. taniej

Promocją objęte są także wszystkie kosmetyki Rexona.

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Przy zakupie dwóch produktów:

drugi, tańszy kosztuje o połowę mniej

Także tutaj produkty można mieszać, a oferta wymaga aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus.

Nivea 2 x 150 ml za 19,99 zł

Wśród promocji znalazł się także antyperspirant Nivea w kulce lub sprayu, 2-pak.

Cena promocyjna wynosi:

19,99 zł

Oferta obowiązuje do poniedziałku 5 października według materiału promocyjnego.

Szampon Timotei za 9,99 zł

Lidl przecenił również szampon Timotei do włosów 300 ml.

Cena w promocji:

9,99 zł

To oferta oznaczona jako „Supercena”.

Produkty Luya także w promocji

Na grafice widoczne są również produkty marki Luya.

Mydło w płynie w opakowaniu uzupełniającym 800 ml kosztuje 9,99 zł, natomiast żel pod prysznic 400 ml – 12,99 zł.

Old Spice 23 proc. taniej

Promocja objęła także żele pod prysznic dla mężczyzn Old Spice 400 ml.

Przy zakupie dwóch produktów cena jednego spada do:

14,99 zł

Cena przed obniżką wynosiła 19,49 zł.

Tylko do soboty

Najmocniejsze promocje na Rexonę, Elseve i Old Spice obowiązują do soboty 10 października.

Przy części ofert trzeba pamiętać o warunkach dotyczących liczby produktów oraz aktywacji kuponu w Lidl Plus.

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