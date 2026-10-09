Gigantyczna promocja w Lidlu. Kosmetyki nawet 70 proc. taniej, ale tylko przez kilka dni
Lidl uruchomił dużą akcję promocyjną na artykuły drogeryjne. W ofercie znalazły się m.in. kosmetyki Rexona i L’Oréal Elseve, a przy zakupie kilku produktów rabaty sięgają nawet 70 proc. Promocje obowiązują tylko do soboty 10 października.
Najmocniej przeceniono produkty do pielęgnacji włosów i kosmetyki codziennego użytku. Część ofert wymaga aplikacji Lidl Plus.
L’Oréal Elseve – drugi produkt aż 70 proc. taniej
Jedna z najmocniejszych promocji obejmuje wszystkie kosmetyki L’Oréal Elseve.
Przy zakupie co najmniej dwóch produktów:
drugi, tańszy produkt jest 70 proc. tańszy
Produkty można dowolnie mieszać.
Oferta obowiązuje od czwartku 8 października do soboty 10 października.
Rexona – drugi produkt 50 proc. taniej
Promocją objęte są także wszystkie kosmetyki Rexona.
Przy zakupie dwóch produktów:
drugi, tańszy kosztuje o połowę mniej
Także tutaj produkty można mieszać, a oferta wymaga aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Nivea 2 x 150 ml za 19,99 zł
Wśród promocji znalazł się także antyperspirant Nivea w kulce lub sprayu, 2-pak.
Cena promocyjna wynosi:
19,99 zł
Oferta obowiązuje do poniedziałku 5 października według materiału promocyjnego.
Szampon Timotei za 9,99 zł
Lidl przecenił również szampon Timotei do włosów 300 ml.
Cena w promocji:
9,99 zł
To oferta oznaczona jako „Supercena”.
Produkty Luya także w promocji
Na grafice widoczne są również produkty marki Luya.
Mydło w płynie w opakowaniu uzupełniającym 800 ml kosztuje 9,99 zł, natomiast żel pod prysznic 400 ml – 12,99 zł.
Old Spice 23 proc. taniej
Promocja objęła także żele pod prysznic dla mężczyzn Old Spice 400 ml.
Przy zakupie dwóch produktów cena jednego spada do:
14,99 zł
Cena przed obniżką wynosiła 19,49 zł.
Tylko do soboty
Najmocniejsze promocje na Rexonę, Elseve i Old Spice obowiązują do soboty 10 października.
Przy części ofert trzeba pamiętać o warunkach dotyczących liczby produktów oraz aktywacji kuponu w Lidl Plus.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.