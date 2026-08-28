Gigantyczna wyprzedaż w Biedronce. Klientka pokazała rachunek. Z 76,95 zł zrobiło się 13,42 zł
Takie ceny mogą zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych łowców promocji. Jedna z klientek Biedronki pokazała ekran kasy samoobsługowej po naliczeniu rabatów. Pięć produktów, których łączna wartość przed obniżkami wynosiła 76,95 zł, ostatecznie kosztowało zaledwie 13,42 zł. Rabaty sięgnęły aż 63,53 zł.
Biedronka regularnie organizuje promocje, jednak tym razem skala obniżki robi szczególne wrażenie. Nasza Czytelniczka podczas zakupów trafiła na mocno przecenione produkty. Zdjęcia zrobione przy kasie pokazują zarówno kupione artykuły, jak i kwoty naliczone przez system.
W koszyku znalazło się pięć produktów: trzy opakowania pianki oczyszczającej Face Queen oraz dwa opakowania preparatu na mrówki.
Zapłaciła 13,42 zł zamiast 76,95 zł
Największe wrażenie robi podsumowanie widoczne na ekranie kasy. Wartość produktów przed naliczeniem rabatów wynosiła dokładnie 76,95 zł.
System naliczył jednak łącznie aż 63,53 zł obniżki. Do zapłaty pozostało więc jedynie 13,42 zł.
Oznacza to, że klientka zapłaciła za cały koszyk niespełna 18 proc. jego pierwotnej wartości.
Trzy kosmetyki za 7,44 zł
Szczególnie mocno przeceniona została pianka oczyszczająca Face Queen. Na ekranie kasy widzimy trzy sztuki w regularnej cenie 16,99 zł każda. Łącznie dawało to 50,97 zł.
Po naliczeniu promocji odjęto jednak aż 43,53 zł. Cena końcowa za trzy opakowania wyniosła 7,44 zł.
Po przeliczeniu daje to zaledwie 2,48 zł za sztukę, zamiast 16,99 zł.
To oznacza obniżkę o ponad 85 proc. względem ceny widocznej przed rabatem.
Preparaty na mrówki również za ułamek ceny
Drugą pozycją były dwa opakowania preparatu Neopermin w proszku na mrówki po 250 g.
Na ekranie kasy widoczna jest cena 12,99 zł za sztukę, czyli 25,98 zł za dwa opakowania. Promocja obniżyła tę kwotę o 20 zł.
Za dwa opakowania klientka zapłaciła ostatecznie 5,98 zł, czyli 2,99 zł za sztukę.
Ogromny rabat przy kasie w Biedronce
Łączne wyliczenie zakupów wygląda więc imponująco:
wartość przed rabatami – 76,95 zł,
naliczone promocje – 63,53 zł,
cena końcowa – 13,42 zł.
Klientka zaoszczędziła tym samym ponad 82 proc. pierwotnej wartości całych zakupów.
Zdjęcie ekranu kasy jest też dobrym przypomnieniem, że podczas wyprzedaży warto sprawdzać cenę produktu po zeskanowaniu. W przypadku końcówek serii czy lokalnych przecen dostępność i wysokość rabatu mogą różnić się między poszczególnymi placówkami. Nie oznacza to więc, że identyczne ceny będą dostępne w każdym sklepie Biedronka.
Jedno jest pewne – 13,42 zł zamiast 76,95 zł to wynik, obok którego trudno przejść obojętnie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.