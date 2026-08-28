Poważny problem w przychodni w Warszawie. Poradnia dla dzieci przestanie działać. „Z powodu braku lekarza”

28 sierpnia 2026 18:32 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Od poniedziałku, 31 sierpnia, w przychodni przy ul. Otwockiej 1 w Warszawie ma przestać funkcjonować poradnia dla dzieci. Jak informuje lokalny profil „Twoja Praga”, powodem jest brak lekarza rodzinnego – pediatry. Utrudnienia mają obowiązywać do odwołania. Niepokojące informacje dla rodziców z Pragi. Lokalny profil „Twoja Praga” poinformował o problemach z dostępnością opieki medycznej dla najmłodszych pacjentów w przychodni przy ulicy Otwockiej 1.

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Przychodnia na Otwockiej Fot. Twoja Praga
Przychodnia na Otwockiej Fot. Twoja Praga

Według przekazanych informacji zmiana zacznie obowiązywać od poniedziałku, 31 sierpnia 2026 roku.

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Poradnia dla dzieci nie będzie funkcjonować

„Twoja Praga” przekazała, że przyczyną jest brak lekarza rodzinnego – pediatry. Poradnia dla dzieci ma nie funkcjonować aż do odwołania.

To istotna wiadomość dla rodziców, którzy korzystają z tej placówki i planowali wizyty swoich dzieci właśnie w tym miejscu.

Na razie nie podano, jak długo może potrwać taka sytuacja ani kiedy przyjmowanie najmłodszych pacjentów zostanie wznowione.

Problem może dotknąć wielu rodziców

Brak możliwości skorzystania z poradni dziecięcej oznacza, że rodzice mogą być zmuszeni do szukania pomocy w innych placówkach. Szczególnie kłopotliwe może być to w przypadku nagłego zachorowania dziecka lub konieczności uzyskania szybkiej konsultacji.

Przed planowaną wizytą warto więc skontaktować się bezpośrednio z przychodnią i sprawdzić aktualną sytuację oraz możliwości uzyskania świadczenia w innej placówce.

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Informację o sytuacji jako pierwszy przekazał lokalny profil „Twoja Praga”. Jeśli pojawią się szczegóły dotyczące wznowienia działania poradni dla dzieci, będziemy aktualizować materiał.

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