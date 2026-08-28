Poważny problem w przychodni w Warszawie. Poradnia dla dzieci przestanie działać. „Z powodu braku lekarza”
Od poniedziałku, 31 sierpnia, w przychodni przy ul. Otwockiej 1 w Warszawie ma przestać funkcjonować poradnia dla dzieci. Jak informuje lokalny profil „Twoja Praga”, powodem jest brak lekarza rodzinnego – pediatry. Utrudnienia mają obowiązywać do odwołania. Niepokojące informacje dla rodziców z Pragi. Lokalny profil „Twoja Praga” poinformował o problemach z dostępnością opieki medycznej dla najmłodszych pacjentów w przychodni przy ulicy Otwockiej 1.
Według przekazanych informacji zmiana zacznie obowiązywać od poniedziałku, 31 sierpnia 2026 roku.
Poradnia dla dzieci nie będzie funkcjonować
„Twoja Praga” przekazała, że przyczyną jest brak lekarza rodzinnego – pediatry. Poradnia dla dzieci ma nie funkcjonować aż do odwołania.
To istotna wiadomość dla rodziców, którzy korzystają z tej placówki i planowali wizyty swoich dzieci właśnie w tym miejscu.
Na razie nie podano, jak długo może potrwać taka sytuacja ani kiedy przyjmowanie najmłodszych pacjentów zostanie wznowione.
Problem może dotknąć wielu rodziców
Brak możliwości skorzystania z poradni dziecięcej oznacza, że rodzice mogą być zmuszeni do szukania pomocy w innych placówkach. Szczególnie kłopotliwe może być to w przypadku nagłego zachorowania dziecka lub konieczności uzyskania szybkiej konsultacji.
Przed planowaną wizytą warto więc skontaktować się bezpośrednio z przychodnią i sprawdzić aktualną sytuację oraz możliwości uzyskania świadczenia w innej placówce.
Informację o sytuacji jako pierwszy przekazał lokalny profil „Twoja Praga”. Jeśli pojawią się szczegóły dotyczące wznowienia działania poradni dla dzieci, będziemy aktualizować materiał.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.