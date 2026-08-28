Masz 75 lat i coś zepsuło się w mieszkaniu? Warszawa przyśle fachowca za darmo
Cieknący kran, zepsute gniazdko, żyrandol do zamontowania, pralka do podłączenia albo lustro, którego senior nie jest w stanie samodzielnie zawiesić. Warszawiacy, którzy ukończyli 75 lat, mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy fachowca w ramach programu „Warszawska Złota Rączka dla Seniorów”. Jedna usługa może mieć wartość do 300 zł i trwać maksymalnie trzy godziny. Z pomocy można zasadniczo korzystać raz w miesiącu, a na wizytę czeka się nie dłużej niż 10 dni roboczych. Program działa do końca 2026 roku.
To jedna z tych miejskich usług, o których łatwo nie wiedzieć, dopóki w mieszkaniu rzeczywiście coś się nie zepsuje. Tymczasem przy obecnych cenach wizyt hydraulika, elektryka czy fachowca od drobnych napraw możliwość wezwania specjalisty bez płacenia za jego pracę może oznaczać konkretną oszczędność.
Program skierowany jest do osób, które ukończyły 75 lat i mieszkają w Warszawie. Nie chodzi przy tym o duże remonty, lecz o drobne prace, których starsza osoba nie jest w stanie albo nie powinna wykonywać samodzielnie.
Kran, gniazdko, żyrandol czy pralka. W tym może pomóc fachowiec
Warszawa podaje konkretne przykłady usterek i prac, z którymi może przyjechać „Złota Rączka”. Wśród nich znajdują się między innymi wymiana kranu lub spłuczki, naprawa gniazdka elektrycznego, montaż żyrandola, zawieszenie lustra czy podłączenie pralki.
Pomoc może więc obejmować drobne prace hydrauliczne, elektryczne i montażowe wykonywane w mieszkaniu seniora.
To szczególnie istotne w przypadku czynności, które dla młodszej osoby mogą wydawać się proste, ale dla 75- czy 80-latka mogą wiązać się z realnym ryzykiem. Wchodzenie na drabinę, praca przy instalacji elektrycznej albo przesuwanie ciężkiej pralki nie powinny być wykonywane samodzielnie tylko po to, żeby uniknąć kosztu wezwania fachowca.
Program nie służy natomiast do przeprowadzania dużych remontów mieszkania. Z założenia dotyczy drobnych usterek i prac technicznych, które można wykonać podczas stosunkowo krótkiej wizyty specjalisty.
Fachowiec może pracować do 3 godzin. Limit usługi to 300 zł
Warszawa określiła dwa podstawowe limity pojedynczej wizyty.
Całkowity koszt usługi nie może przekroczyć 300 zł, a wizyta specjalisty nie może trwać dłużej niż 3 godziny.
Senior nie płaci za pracę fachowca objętą programem. Trzeba jednak pamiętać o bardzo ważnym rozróżnieniu: bezpłatna jest usługa, natomiast potrzebne części i materiały trzeba kupić samodzielnie.
Jeżeli więc do wymiany jest bateria umywalkowa, senior powinien wcześniej kupić nową baterię. Jeśli fachowiec ma zamontować żyrandol, lustro, karnisz czy deskę sedesową, te przedmioty również powinny być przygotowane przed jego przyjazdem.
Miasto wprost wymienia między innymi baterię umywalkową, deskę sedesową, żyrandol, lustro i karnisz jako przykłady rzeczy, które należy kupić we własnym zakresie.
W praktyce warto już podczas zgłaszania usterki dokładnie powiedzieć, czego dotyczy problem. Pozwoli to ustalić, jakie elementy trzeba przygotować przed wizytą i zmniejszy ryzyko, że fachowiec przyjedzie, ale nie będzie mógł wykonać pracy z powodu braku odpowiedniej części.
Z usługi można korzystać raz w miesiącu
Program nie ogranicza się do jednej wizyty w roku. Senior może korzystać z pomocy „Złotej Rączki” raz w miesiącu.
Jeżeli więc w jednym miesiącu potrzebna była pomoc przy kranie, a miesiąc później pojawi się problem z gniazdkiem albo konieczność wykonania innej drobnej pracy, można zgłosić kolejne zlecenie.
Co więcej, miasto pozostawiło możliwość odstępstwa od tej zasady. W wyjątkowych sytuacjach koordynator programu może zdecydować o zwiększeniu liczby wizyt.
Istnieje również rozwiązanie na sytuację, w której fachowiec przyjedzie, ale dopiero na miejscu okaże się, że do wykonania naprawy potrzebne są dodatkowe materiały.
Możliwa jest wtedy druga wizyta pracownika technicznego. Ma to jednak konsekwencję: senior traci możliwość skorzystania z usługi w kolejnym miesiącu. Warto więc, jeśli to możliwe, jak najlepiej przygotować się już do pierwszej wizyty.
Fachowiec powinien przyjechać w ciągu 10 dni roboczych
Zgłoszenie nie oznacza, że specjalista pojawi się tego samego dnia. Program nie jest pogotowiem technicznym przeznaczonym do natychmiastowego reagowania na poważne awarie.
Czas na realizację zlecenia wynosi maksymalnie 10 dni roboczych od momentu jego przyjęcia.
Wizyta odbywa się w ustalonym wcześniej dniu i przedziale godzinowym. Senior nie musi więc przez cały dzień czekać w mieszkaniu bez informacji, kiedy pracownik się pojawi.
Jeżeli dojdzie do sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji, na przykład poważnego zalania mieszkania, ulatniania się gazu czy innego bezpośredniego zagrożenia, należy korzystać z właściwych służb awaryjnych. „Złota Rączka” jest przeznaczona do drobnych domowych napraw, które mogą poczekać na umówiony termin.
Jak zamówić bezpłatną wizytę?
Warszawa wskazuje obecnie dwóch realizatorów programu. Zgłoszenia można przekazywać telefonicznie albo mailowo.
Pierwszym z nich jest Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Oddział Okręgowy w Warszawie. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem:
507 978 378
Infolinia działa w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00. Zgłoszenie można również przesłać na adres:
dominika.duda-tyszka@pck.pl
Drugim realizatorem jest Fundacja „Pomoc Potrzebującym”. Kontakt telefoniczny:
22 614 13 16
Infolinia działa w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00. Można również napisać na adres:
fundacjaoliwska@gmail.com
Podczas zgłoszenia warto możliwie dokładnie opisać rodzaj usterki. Pozwoli to ocenić, czy mieści się ona w zakresie programu oraz jakie materiały trzeba kupić przed wizytą.
Nie trzeba płacić za robociznę, ale części są po stronie seniora
To najważniejsza rzecz, którą trzeba wiedzieć przed zamówieniem usługi. Program nie oznacza, że Warszawa sfinansuje cały koszt naprawy wraz ze wszystkimi nowymi urządzeniami i elementami.
Jeżeli trzeba wymienić kran, senior kupuje kran, a fachowiec może go zamontować. Jeżeli wymiany wymaga deska sedesowa, należy ją wcześniej kupić. Podobnie jest z żyrandolem, lustrem czy karniszem.
Dzięki temu miejski program pokrywa koszt pracy, który przy drobnych zleceniach często stanowi znaczną część całej ceny wizyty. Fachowcy pobierają przecież opłatę nie tylko za samą naprawę, ale również za przyjazd i czas poświęcony na wykonanie usługi.
Dla seniora, który potrzebuje pomocy kilka razy w roku, może to oznaczać oszczędność sięgającą kilkuset złotych.
Program działa tylko do końca 2026 roku
Obecna edycja „Warszawskiej Złotej Rączki dla Seniorów” obejmuje lata 2024-2026. Miasto potwierdza, że usługi będą świadczone do 31 grudnia 2026 roku.
Nie warto więc zakładać, że dokładnie takie same zasady automatycznie będą obowiązywać również w 2027 roku. Przed końcem obecnej edycji miasto może zdecydować o kontynuacji programu, jego zmianie albo ogłosić nowe zasady.
Na dziś warunki są jednak bardzo konkretne: trzeba mieć ukończone 75 lat i mieszkać w Warszawie. Pomoc dotyczy drobnych usterek i prac domowych, standardowo można skorzystać z niej raz w miesiącu, wizyta może trwać maksymalnie trzy godziny, a wartość usługi nie może przekroczyć 300 zł.
Jeżeli więc senior ma w mieszkaniu cieknący kran, uszkodzone gniazdko, pralkę do podłączenia albo przedmiot wymagający zamontowania, zanim zacznie szukać płatnego fachowca, warto sprawdzić możliwość skorzystania z miejskiej „Złotej Rączki”. Za pracę specjalisty nie trzeba płacić, a zgłoszenie można zrobić zwykłym telefonem.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.