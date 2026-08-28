Klienci szturmem ruszą do Biedronki. Nadchodzi markowa kolekcja w niesamowitej cenie
Biedronka przygotowała ofertę, która może przyciągnąć do sklepów tłumy. Tym razem na półki trafią produkty polskiej marki Cholewiński. Torebki wykonane z naturalnej skóry będzie można kupić już od 149 zł, a damskie skórzane buty za 119 zł. Promocja ma ruszyć w poniedziałek, 31 sierpnia.
Końcówka wakacji przyniesie klientom Biedronki kolejną niespodziankę. W najnowszej ofercie sieci znalazła się kolekcja marki Cholewiński, której historia sięga 1982 roku.
Największą uwagę przyciągają ceny. Za produkty wykonane z naturalnej skóry trzeba będzie zapłacić znacznie mniej, niż wielu klientów może spodziewać się po markowych wyrobach skórzanych.
Markowa kolekcja Cholewiński w Biedronce. Ceny od 149 zł
Zgodnie z ofertą prezentowaną przez Biedronkę produkty skórzane Cholewiński będą dostępne w cenie od 149 zł za sztukę. Klienci będą mogli wybierać spośród kilku modeli i kolorów.
W sprzedaży znajdą się między innymi:
- shopperki w kolorze czarnym i brązowym,
- pikowane lub gładkie shopperki z paskiem na ramię,
- listonoszki w kilku wariantach kolorystycznych,
- duże torby typu shopper w kolorze beżowym i czarnym.
Biedronka podkreśla, że produkty wykonano z naturalnej skóry. Poszczególne modele różnią się wymiarami i sposobem wykończenia.
Nie tylko torebki. Skórzane buty Cholewiński za 119 zł
Jeszcze niższą cenę przygotowano na damskie obuwie tej samej marki. Skórzane buty Cholewiński mają kosztować 119 zł za parę.
Do wyboru będą dwa warianty kolorystyczne – beżowy oraz czarny. Beżowe buty dostępne będą w rozmiarach 37–39, natomiast czarne w rozmiarach 38–40.
Według informacji przedstawionych w ofercie obuwie ma wkładkę z naturalnej skóry oraz antypoślizgową podeszwę.
Klienci mogą ruszyć na zakupy już w poniedziałek
Oferta ma obowiązywać od poniedziałku 31 sierpnia do soboty 12 września. W przypadku tego typu akcji trzeba jednak pamiętać o dostępności poszczególnych produktów w konkretnych sklepach.
Połączenie rozpoznawalnej polskiej marki, naturalnej skóry i cen 119 oraz 149 zł może sprawić, że kolekcja wzbudzi duże zainteresowanie. Szczególnie popularne modele i rozmiary mogą być poszukiwane już od pierwszego dnia sprzedaży.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.