Gigantyczna wyprzedaż w Lidlu. Sklep wyprzedaje po 99 groszy
Takiej ceny trudno się spodziewać nawet podczas dużej wyprzedaży. W poniedziałek 17 sierpnia sprawdziliśmy ofertę jednego ze sklepów Lidl. Wybrane akcesoria kuchenne można było kupić za zaledwie 0,99 zł. Na półkach zostały już pojedyncze produkty.
Akcesoria kuchenne w Lidlu za 99 groszy
Na tę ofertę trafiliśmy podczas zakupów w jednym ze sklepów Lidl w Warszawie.
Na dziale z artykułami niespożywczymi znajdowały się przecenione akcesoria kuchenne. Po sprawdzeniu produktu na sklepowym czytniku pojawiła się cena, która może zaskoczyć klientów.
0,99 zł za sztukę.
Na wykonanym przez nas zdjęciu widać między innymi kuchenną trzepaczkę oraz łyżkę do makaronu. Czytnik cenowy po zeskanowaniu produktu pokazuje kwotę 0,99 zł.
To oznacza, że za mniej niż 1 zł można było kupić praktyczne wyposażenie kuchni.
Towaru zostało niewiele
Jest jednak ważny szczegół. Podczas naszej wizyty wybór przecenionych produktów był już ograniczony.
Na miejscu znajdowały się pojedyncze sztuki akcesoriów. Jeśli podobne przeceny pojawiły się również w innych placówkach sieci, dostępność może mocno różnić się pomiędzy sklepami.
Nie należy więc zakładać, że każdy Lidl będzie miał dokładnie te same produkty w cenie 0,99 zł.
Aktualna oferta Lidla obowiązująca od poniedziałku 17 sierpnia obejmuje między innymi kategorię akcesoriów kuchennych.
Warto sprawdzić czytnik ceny
Przy takich wyprzedażach szczególnie przydatne mogą okazać się czytniki znajdujące się w sklepach.
Produkt pozostający na półce nie zawsze musi znajdować się obok dużej informacji o aktualnej obniżce. Jeżeli widzimy pojedyncze sztuki artykułów z wcześniejszych ofert, warto sprawdzić ich kod kreskowy na czytniku.
W naszym przypadku urządzenie pokazało właśnie cenę 0,99 zł.
To szczególnie duża różnica w porównaniu ze standardowymi cenami wielu akcesoriów kuchennych sprzedawanych obecnie przez sieć. W sklepie internetowym Lidl różnego rodzaju wyposażenie kuchni kosztuje zazwyczaj wielokrotnie więcej. Przykładowo zestaw misek ze stali nierdzewnej jest obecnie oferowany za 39,99 zł, a zestaw szklanych misek z pokrywkami za 34,99 zł.
Lidl ma od dzisiaj nową ofertę
17 sierpnia rozpoczęła się również nowa oferta sieci. Aktualna gazetka obejmuje między innymi artykuły szkolne, plecaki, odzież dziecięcą, wyposażenie domu, akcesoria kuchenne oraz produkty marki Parkside.
W przypadku produktów dostępnych w sklepach stacjonarnych znaczenie może mieć konkretna placówka oraz stan magazynowy.
Dlatego cena zauważona w jednym sklepie nie oznacza automatycznie ogólnopolskiej promocji na wszystkie akcesoria kuchenne.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli w najbliższych dniach wybierasz się do Lidla, możesz przy okazji zajrzeć na dział z artykułami przemysłowymi i wyposażeniem kuchni.
Szczególnie zwróć uwagę na pojedyncze sztuki produktów pozostające po wcześniejszych ofertach. Jeżeli nie widzisz przy nich ceny albo wydaje Ci się ona nieaktualna, możesz zeskanować kod produktu na sklepowym czytniku.
My 17 sierpnia trafiliśmy w jednym ze sklepów na akcesoria kuchenne za zaledwie 0,99 zł za sztukę.
Trzeba jednak działać z rozsądkiem. Nie potwierdziliśmy, że taka sama cena obowiązuje we wszystkich placówkach sieci. Dostępność produktów może być lokalna, a zapasy bardzo ograniczone.
Jeżeli więc trafisz na podobną wyprzedaż w swoim Lidlu, przed podejściem do kasy sprawdź cenę na czytniku. Możesz być mocno zaskoczony.
Źródło i zdjęcie: Warszawa w Pigułce, kontrola ceny w sklepie 17 sierpnia 2026 r.; aktualna oferta Lidl.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.