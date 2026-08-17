Masz mieszkanie na własność? Tych opłat i tak nie unikniesz. Spółdzielnia może żądać pieniędzy co miesiąc
Mieszkanie jest Twoje, kredyt dawno spłacony, a w księdze wieczystej widniejesz jako właściciel. Mimo to każdego miesiąca spółdzielnia nadal żąda kilkuset, a czasem znacznie więcej złotych. Wiele osób zastanawia się wtedy, dlaczego ma płacić „czynsz” za coś, co przecież należy do nich. Odpowiedź znajduje się w ustawie i dla części właścicieli może być zaskakująca.
Samo wykupienie mieszkania nie powoduje bowiem zniknięcia comiesięcznych należności. Co więcej, obowiązek ponoszenia części kosztów pozostaje również wtedy, gdy właściciel nie jest członkiem spółdzielni. Wynika to wprost z aktualnego tekstu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Mieszkanie jest Twoje, ale budynek nadal trzeba utrzymywać
To jedna z najczęstszych wątpliwości właścicieli mieszkań w blokach, również w Warszawie. Skoro zapłaciliśmy za lokal i mamy do niego pełne prawo własności, dlaczego każdego miesiąca nadal wykonujemy przelew do spółdzielni?
Powód jest prosty. Kupujemy mieszkanie, ale nie przestajemy korzystać z całego budynku.
Klatka schodowa musi być sprzątana i oświetlana. Dach wymaga napraw. Windy trzeba serwisować. Instalacje wymagają konserwacji. Budynek musi być ubezpieczony i zarządzany. Dochodzą do tego koszty dotyczące terenu wokół nieruchomości oraz remontów części wspólnych.
Właściciele poszczególnych lokali uczestniczą więc w finansowaniu kosztów związanych z funkcjonowaniem nieruchomości.
To, co nazywamy czynszem, wcale nie musi być czynszem
W codziennym języku mówimy: „płacę 900 zł czynszu” albo „spółdzielnia podniosła mi czynsz”.
W przypadku właściciela mieszkania określenie to jest jednak uproszczeniem.
Nie płacimy spółdzielni za możliwość mieszkania we własnym mieszkaniu. Klasyczny czynsz występuje przede wszystkim w relacji najmu, gdy najemca płaci właścicielowi za korzystanie z jego lokalu.
W spółdzielni comiesięczna należność jest natomiast zbiorem różnych opłat związanych między innymi z eksploatacją i utrzymaniem lokalu oraz nieruchomości wspólnej.
Ustawa mówi wprost. Właściciel również musi płacić
Kluczowe znaczenie ma art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Aktualny tekst jednolity ustawy został ogłoszony w 2026 roku. Przepisy wskazują, że właściciele lokali uczestniczą w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem swoich lokali oraz nieruchomości wspólnej.
Co szczególnie istotne, obowiązek dotyczy również właścicieli lokali, którzy nie są członkami spółdzielni. Uczestniczą oni także w określonych wydatkach dotyczących mienia spółdzielni przeznaczonego do wspólnego korzystania przez mieszkańców danego budynku lub osiedla.
Rezygnacja z członkostwa w spółdzielni nie jest więc sposobem na pozbycie się wszystkich comiesięcznych opłat.
Co właściwie znajduje się w comiesięcznej kwocie?
Rachunki mogą znacznie różnić się pomiędzy budynkami i spółdzielniami. Dlatego dwie osoby posiadające mieszkania o podobnej powierzchni nie muszą płacić identycznych kwot.
W miesięcznych należnościach mogą znaleźć się między innymi koszty zarządzania i administracji, utrzymania części wspólnych, sprzątania, energii elektrycznej na klatkach schodowych, konserwacji urządzeń, ogrzewania, wody, odprowadzania ścieków czy gospodarowania odpadami.
Do tego może dochodzić fundusz remontowy.
Część należności zależy od powierzchni mieszkania, inne od liczby mieszkańców, a jeszcze inne mają charakter zaliczek, które są później rozliczane według rzeczywistego zużycia.
Spłaciłeś kredyt? To niczego tutaj nie zmienia
To kolejna kwestia, która może prowadzić do nieporozumień.
Kredyt hipoteczny i opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości to dwie zupełnie różne rzeczy.
Spłata ostatniej raty bankowi oznacza, że kończy się zobowiązanie kredytowe. Nie powoduje jednak, że przestają istnieć koszty ogrzewania budynku, remontów, sprzątania, administracji czy utrzymania windy.
Dokładnie tak samo wygląda sytuacja osoby, która kupiła mieszkanie za gotówkę i nigdy nie miała kredytu hipotecznego.
Mieszkanie stoi puste? Opłaty nie znikną
Jeszcze bardziej zaskakująca może być sytuacja właściciela, który wyprowadził się z mieszkania i pozostawił je puste.
Brak mieszkańców nie oznacza automatycznie rachunku w wysokości 0 zł.
Nadal trzeba utrzymywać dach, elewację, instalacje i klatkę schodową. Budynek nadal wymaga zarządzania, konserwacji oraz remontów.
Mogą natomiast zmniejszyć się niektóre pozycje zależne od liczby mieszkańców lub rzeczywistego zużycia. Wszystko zależy od sposobu rozliczania konkretnej należności.
Fundusz remontowy też nie znika
Właściciel może powiedzieć: „sam płacę za remont swojego mieszkania, dlaczego mam jeszcze wpłacać pieniądze na remonty spółdzielni?”.
Fundusz remontowy nie służy jednak do finansowania malowania ścian czy wymiany podłogi wewnątrz konkretnego mieszkania.
Środki przeznaczane są na potrzeby zasobów mieszkaniowych. Ustawa przewiduje obowiązek świadczenia na fundusz remontowy również przez właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.
Spółdzielnia naliczyła ogromną podwyżkę? Nie musisz przyjmować jej bez pytania
Tutaj pojawia się bardzo ważne prawo właściciela mieszkania.
Możesz zażądać od spółdzielni przedstawienia kalkulacji wysokości opłat.
Art. 4 ust. 64 ustawy nakłada na spółdzielnię obowiązek przedstawienia takiej kalkulacji na żądanie uprawnionej osoby.
Jeżeli więc miesięczna należność nagle wzrosła o kilkaset złotych, nie musimy ograniczać się do informacji znajdującej się na kartce lub w systemie elektronicznym.
Możemy zapytać administrację, z czego dokładnie wynika nowa kwota i w jaki sposób została obliczona.
Możesz nawet zakwestionować podwyżkę
Prawo daje mieszkańcom również możliwość kwestionowania zasadności zmiany wysokości opłat.
Właściciel może dochodzić swoich racji przed sądem. Co szczególnie istotne, ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na spółdzielni. W czasie sporu osoba kwestionująca zmianę uiszcza opłaty w dotychczasowej wysokości.
Nie oznacza to oczywiście, że każda podwyżka jest nieprawidłowa. Koszty energii, ogrzewania, usług, remontów czy wynagrodzeń mogą rosnąć. Spółdzielnia musi jednak działać według zasad określonych w przepisach.
Podwyżka nie może pojawić się bez informacji
Ustawa reguluje również sposób informowania mieszkańców o zmianach wysokości opłat.
Co do zasady spółdzielnia powinna zawiadomić zainteresowanych o zmianie wysokości opłat co najmniej 3 miesiące wcześniej, na koniec miesiąca kalendarzowego. Zmiana powinna zostać uzasadniona na piśmie.
Inne zasady dotyczą zmian wynikających z kosztów niezależnych od spółdzielni, takich jak między innymi energia, gaz, woda, ścieki czy odpady.
Spółdzielcze własnościowe prawo i odrębna własność to nie to samo
Warto również uporządkować dwa pojęcia, które bardzo często są ze sobą mylone.
Odrębna własność lokalu oznacza, że jesteśmy właścicielem konkretnego mieszkania i posiadamy odpowiedni udział w nieruchomości wspólnej.
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest innym prawem. Można je między innymi sprzedać i odziedziczyć, ale nie jest ono prawnie tym samym co odrębna własność.
W obu przypadkach istnieją jednak obowiązki związane z finansowaniem kosztów utrzymania nieruchomości.
Podstawa prawna
Podstawą jest ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Aktualny tekst jednolity został ogłoszony w Dzienniku Ustaw z 2026 r. pod poz. 889.
Kluczowy dla comiesięcznych należności jest przede wszystkim art. 4 ustawy, określający zasady uczestniczenia mieszkańców w kosztach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli masz mieszkanie własnościowe w Warszawie lub innym mieście i budynkiem zarządza spółdzielnia, sam akt własności nie zwalnia Cię z comiesięcznych opłat.
Nawet jeśli mieszkanie kupiłeś za gotówkę, spłaciłeś kredyt hipoteczny albo lokal stoi obecnie pusty, pozostają koszty związane z funkcjonowaniem całego budynku.
Nie oznacza to jednak, że powinieneś bez sprawdzania akceptować każdą kwotę.
Weź ostatnie zawiadomienie ze spółdzielni i sprawdź poszczególne pozycje. Zobacz, ile płacisz za eksploatację, fundusz remontowy, ogrzewanie, wodę, odpady, administrację oraz pozostałe składniki.
Jeżeli kwota gwałtownie wzrosła, zwróć się do spółdzielni o kalkulację. Masz do tego prawo.
Najważniejsze jest jedno: potoczny „czynsz” właściciela mieszkania nie jest zapłatą za prawo do mieszkania we własnym lokalu. To pakiet kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania, budynku i nieruchomości wspólnej.
Własne mieszkanie oznacza więc brak właściciela, któremu płacimy za najem. Nie oznacza jednak końca comiesięcznych rachunków.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.