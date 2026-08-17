Zacznie się we wtorek w Biedronce. Ogromna promocja. Ludzie będą robić zapasy
Biedronka przygotowała kolejną promocję na produkt, który regularnie trafia do koszyków Polaków. Tym razem sieć przecenia jaja z chowu ściółkowego marki Moja Kurka. Akcja rozpocznie się we wtorek 18 sierpnia i potrwa tylko do środy 19 sierpnia. Przy spełnieniu warunków promocji drugie, tańsze opakowanie będzie można dostać gratis.
To może być jedna z tych ofert, które szybko przyciągną klientów do sklepów. Jaja należą do podstawowych produktów spożywczych, a mechanizm promocji jest prosty: 1+1 gratis.
Oferta znalazła się w materiałach Biedronki związanych z rozpoczynającym się 18 sierpnia „Festiwalem nabiału”.
Biedronka daje drugie opakowanie jaj gratis
Promocją zostały objęte jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka, rozmiar M lub L, w opakowaniach po 10 sztuk.
Klient kupujący 2 opakowania otrzyma tańsze z nich gratis.
Co istotne, na grafice promocyjnej sieć informuje również: „mieszaj dowolnie”. Oznacza to możliwość skorzystania z promocji przy wyborze objętych akcją wariantów M lub L.
Trzeba jednak spełnić dodatkowy warunek.
Potrzebna będzie karta Moja Biedronka lub aplikacja
Promocja 1+1 gratis jest przeznaczona dla uczestników programu lojalnościowego. Przy zakupach należy więc użyć karty Moja Biedronka lub aplikacji Biedronka.
To ważne, ponieważ bez spełnienia tego warunku rabat wynikający z akcji może nie zostać naliczony.
Sieć stosuje podobne mechanizmy także w innych promocjach, w których rabat jest powiązany z programem Moja Biedronka.
Jest limit. Maksymalnie 3 opakowania gratis
Klienci powinni zwrócić uwagę również na ograniczenie ilościowe.
Dzienny limit wynosi 6 opakowań, z czego maksymalnie 3 mogą zostać otrzymane gratis.
Oznacza to, że w ramach dziennego limitu można kupić 6 opakowań po 10 jaj i przy odpowiednim zestawieniu produktów zapłacić za 3 opakowania, a 3 tańsze otrzymać bez dodatkowej opłaty.
To łącznie aż 60 jaj, z czego maksymalnie 30 może przypadać na opakowania objęte rabatem 100 proc.
Oferta tylko 18 i 19 sierpnia
Tutaj szczególnie ważne są daty.
Promocja rozpoczyna się we wtorek 18 sierpnia i kończy w środę 19 sierpnia 2026 roku.
Klienci mają więc tylko 2 dni na skorzystanie z akcji.
Biedronka oficjalnie opublikowała już materiały dotyczące „Festiwalu nabiału” rozpoczynającego się 18 sierpnia.
Jaja ściółkowe. Co właściwie oznacza ta nazwa?
Promocja dotyczy jaj z chowu ściółkowego.
Biedronka w opisie produktu wyjaśnia, że takie jaja oznaczane są cyfrą 2. Kury przebywają w zamkniętych pomieszczeniach, ale mają możliwość poruszania się, grzędowania i grzebania w ściółce.
W promocji znajdują się opakowania zawierające 10 jaj klasy A.
To nie pierwszy raz, gdy Biedronka mocno przecenia jaja
Sieć już wcześniej wykorzystywała mechanizm 1+1 gratis przy sprzedaży jaj Moja Kurka. Przykładowo w jednej z wcześniejszych tegorocznych akcji również można było otrzymać drugie opakowanie jaj ściółkowych gratis po użyciu karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Takie akcje mogą przyciągać szczególnie osoby robiące większe zakupy dla całej rodziny. Przy produkcie używanym do śniadań, wypieków czy przygotowywania wielu codziennych potraw możliwość otrzymania drugiego opakowania bez dodatkowej opłaty jest łatwa do wykorzystania.
Warto sprawdzić dostępność w swoim sklepie
Przy krótkich promocjach problemem może być dostępność produktu w konkretnym sklepie. Szczególnie w godzinach największego ruchu część klientów może zdecydować się od razu na wykorzystanie pełnego limitu.
Dlatego osoby zainteresowane promocją powinny zwrócić uwagę na termin akcji i warunki widoczne w sklepie lub aplikacji.
Biedronka umożliwia również wybór konkretnego sklepu na swojej stronie, aby sprawdzać aktualną ofertę dla danej lokalizacji.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli regularnie kupujesz jaja, 18 i 19 sierpnia warto przed zakupami sprawdzić ofertę Biedronki.
Najważniejsze zasady promocji są proste:
- akcja obowiązuje 18-19 sierpnia 2026 roku,
- obejmuje jaja ściółkowe Moja Kurka M lub L, po 10 sztuk,
- obowiązuje mechanizm 1+1 gratis,
- tańsze opakowanie jest gratis,
- potrzebna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja,
- można mieszać objęte ofertą warianty,
- dzienny limit wynosi 6 opakowań, maksymalnie 3 gratis.
Jeżeli planujesz większe zakupy, warto pamiętać przede wszystkim o krótkim terminie. Promocja potrwa tylko 2 dni, a przy dużym zainteresowaniu dostępność jaj w poszczególnych sklepach może się różnić.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.