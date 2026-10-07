Ogromna lista wyłączeń wody w Warszawie. MPWiK wymienia aż 12 dzielnic
Setki posesji znalazły się w harmonogramie wyłączeń wody opublikowanym przez MPWiK. Lista obejmuje 12 dzielnic Warszawy, a niektóre planowane przerwy potrwają 8 godzin. Utrudnienia dotyczą już 7 października, kolejne rozpisano do 16 października. Terminy są różne dla poszczególnych ulic i budynków, dlatego trzeba sprawdzić konkretny numer domu.
W warszawskiej części zestawienia są Bemowo, Białołęka, Mokotów, Praga-Południe, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Wola, Włochy i Śródmieście. W 11 z tych dzielnic podano bieżące lub przyszłe terminy z prawidłową kolejnością dat. Harmonogram zawiera ponadto 2 wyłączenia w Pruszkowie. Podział na dzielnice pomaga znaleźć adres, ale zasięg każdej przerwy określa lista posesji, a nie granice całej dzielnicy.
Prace na sieci wymagają czasowych przerw w dostawach
Wyłączenia towarzyszą planowanym pracom na sieci wodociągowej, której modernizacja ma poprawiać niezawodność dostaw. MPWiK informuje, że eksploatuje niemal 4,5 tys. km sieci wodociągowej i systematycznie rozbudowuje oraz przebudowuje infrastrukturę. Roboty przy przewodach i połączeniach mogą wymagać czasowego odcięcia obsługiwanego odcinka. Sam wykaz wyłączeń podaje lokalizacje oraz terminy, bez szczegółowego opisu robót przy każdej ulicy. Nie pozwala zatem przypisać wszystkim pozycjom jednego rodzaju prac.
Dla mieszkańców najbardziej uciążliwe będą przerwy obejmujące większą część dnia. W Wawrze w rejonie Rzeźbiarskiej przewidziano 8 października wyłączenie od 8:00 do 16:00, a na Białołęce przy Mariana Wyrzykowskiego podobne godziny zapisano na 9 października. W Ursusie przerwa ma trwać 7 godzin. Osobnego przygotowania wymaga nocne wyłączenie przy Nowodworskiej: zacznie się 8 października o 23:00 i zakończy już 9 października o 2:00. Godzina końca odnosi się tam do następnego dnia.
Pełny wykaz ulic, posesji i godzin wyłączeń
Poniższe zestawienie odczytaliśmy z harmonogramu MPWiK sprawdzonego 7 października 2026 r., po rozwinięciu list posesji. Wszystkie terminy odnoszą się do 2026 r. Numery z literami podajemy oddzielnie, ponieważ przykładowo 21A i 21B są różnymi pozycjami w wykazie. Tam, gdzie operator nie wpisał numerów lub podał sprzeczne daty, zaznaczamy to przy danej ulicy. Przed wyłączeniem trzeba ponownie sprawdzić komunikat, ponieważ spółka aktualizuje harmonogram.
Bemowo
- 8 października, godz. 10:00-13:00. Wyłączenie obejmuje: gen. Sylwestra Kaliskiego 39, 41, 43, 45; gen. Wiktora Thomméego 11, 18; Stanisława Kunickiego 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35A, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61.
Białołęka
- 7 października, godz. 15:00-20:00. Wyłączenie obejmuje: Aluzyjna 1, 1A, 1B, 2, 2A, 3, 3A, 3B, 4, 4A, 5A, 5B, 6, 6A, 7, 8, 8A, 9, 10, 10A, 13, 15, 15A, 17, 18, 18B, 18C, 19, 20, 20C, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 27A, 28, 29, 30, 31B, 32, 34, 34A, 34B, 38; Anilinowa 1, 1A, 1B, 1C, 2, 3, 6, 8; Osiedle 1, 1A, 1B, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 3, 5, 5A, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16; Sprawna 19.
- 7 października, godz. 16:00-20:00. Wyłączenie obejmuje: Jesiennych Liści 3B, 3C, 3D, 5A, 5B, 5C, 5D, 9A, 9B, 9C, 9D, 11A, 11B, 11C, 11D, 17A, 17B, 17C, 17D, 31, 33, 35.
- 8 października, godz. 09:00-10:00. Wyłączenie obejmuje: Małopolska 6, 8; Piasta Kołodzieja 18, 18A, 24A.
- Od 8 października, godz. 23:00, do 9 października, godz. 02:00. Wyłączenie obejmuje: Józefa Mehoffera 2, 4, 6; Nowodworska 6, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 14A, 14B, 14C, 14D, 14E, 14F, 14G, 14H, 14J, 14K, 14L, 14M, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 16F, 16G, 16H, 16J, 18A, 18B, 18C, 18D, 18E, 18F, 18H, 18J, 18K, 20A, 20B, 20C, 20D, 20E, 21, 22A, 22B, 22C, 22D, 22E, 22F, 22H, 22J, 23, 24, 24A, 25, 25A, 27, 27A, 28, 29, 29A, 29B, 30, 30B; Płudowska 26.
- 9 października, godz. 08:00-16:00. Wyłączenie obejmuje: Mariana Wyrzykowskiego 3, 5, 5A.
Mokotów
- 7 października, godz. 11:00-15:00. Wyłączenie obejmuje: Lubkowska 7/9; Łużycka 2, 4, 10.
- 7 października, godz. 17:00-21:00. Wpis oznaczony jako „Jurija Gagarina” obejmuje następujące posesje: Belwederska 14; Ludwika Nabielaka 2, 4, 6, 13, 16, 17, 18A.
- 8 października, godz. 11:00-15:00. Wyłączenie obejmuje: Bzowa 2, 3, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 10A.
- 8 października, godz. 16:00-20:00. Wyłączenie obejmuje: Domaniewska 33, 34A, 35; Krzysztofa Arciszewskiego 3; Oskara Langego 4A, 6, 8, 8A.
- 9 października, godz. 11:00-15:00. Wyłączenie obejmuje: Podchorążych 15/19, 16, 18, 20, 22, 24.
Termin wymaga potwierdzenia. Przy wpisie „Jurija Gagarina” MPWiK podało początek 7 listopada o 17:00 i koniec 7 października o 21:00, czyli datę wcześniejszą od rozpoczęcia. Do tego wpisu przypisano: Jurija Gagarina 29; Ludwika Nabielaka 8/10, 9, 11, 13, 15, 18; Tatrzańska 9. Właściwy termin trzeba potwierdzić u operatora pod numerem 994.
Praga-Południe
- 8 października, godz. 09:00-12:00. Wyłączenie obejmuje: Ostrobramska 94; Łukiska 14, 15, 15A, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27.
Ursus
- 8 października, godz. 10:00-17:00. Wpis dotyczy ul. Stanisława Leszczyńskiego. W rozwiniętym wykazie MPWiK nie podało numerów posesji, dlatego dokładny zakres przerwy wymaga sprawdzenia przed wyłączeniem. Mieszkańcy tej ulicy mogą potwierdzić, czy ich budynek jest objęty pracami, u operatora lub zarządcy nieruchomości. Zapisany w harmonogramie czas bez dostaw wynosi 7 godzin.
Ursynów
- 14 października, godz. 08:00-13:00. Wpis oznaczony jako „Polskie Drogi” obejmuje następujące posesje: Alternatywy 1, 3, 5, 7; Filipiny Płaskowickiej 40, 44, 46; rtm. Witolda Pileckiego 107, 109, 111.
- 16 października, godz. 08:00-13:00. Wyłączenie obejmuje: Bekasów 8, 12, 13, 17, 18, 19, 31, 33, 36, 37, 43A, 43B, 43C, 43D, 43E, 45, 46, 46A, 46B, 46C, 46D, 47; Bociania 20, 22; Makolągwy 32; Mysikrólika 1, 1A, 2A, 3, 5, 7, 9; Perkoza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Wawer
- 8 października, godz. 08:00-16:00. Wyłączenie obejmuje: Michała Kajki 7, 9, 9A, 11A, 13; Mieczysława Pożaryskiego 45, 47, 51, 53, 55, 58, 58A, 60; Rzeźbiarska 3, 5, 12, 12A, 13, 16, 17A; X Poprzeczna 2, 4, 4A, 5A, 6, 8, 9, 10, 10A, 11, 14; XI Poprzeczna 3; XII Poprzeczna 5, 6, 6A, 6B, 6C, 7.
Wesoła
- 14 października, godz. 08:00-15:00. Wyłączenie obejmuje: Brzozowa 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 24A; Mazowiecka 47.
Wilanów
- 8 października, godz. 15:00-20:00. Wyłączenie obejmuje: Kremowa 4, 6, 7, 8, 8A, 9, 13, 13A, 18, 19, 21, 21A, 21B, 21C, 21D, 21E, 21F, 21G, 21H, 23, 27, 29, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 46A, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53A, 54, 55, 55A, 56, 56A, 56B, 57, 57A, 58, 58A, 59, 60, 61, 63, 65, 65A; Przekorna 61D; Zapłocie 15, 17A, 19A, 21A.
- 9 października, godz. 15:00-20:00. Wyłączenie obejmuje: Prętowa 17, 17A, 17B, 17BA, 17C, 17D, 17E, 17F, 17G, 17H, 17J, 19, 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 20A, 21, 21C, 21CA, 21D, 21E, 21H, 21J, 21N.
- 14 października, godz. 13:00-19:00. Wyłączenie obejmuje: Rosy 41, 41A, 41C, 43.
Włochy
- 9 października, godz. 11:00-15:00. Wyłączenie obejmuje: Akurat 2B, 3, 3A, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 6, 6A, 6B, 7, 7B, 7C, 7D; Husarska 13/15, 17, 20, 20A, 22, 24, 26; Wilczycka 16, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 23D, 24, 24A, 25, 25A, 25B, 26, 27, 31, 32.
- 9 października, godz. 11:00-15:00. Wyłączenie obejmuje: Fasolowa 2A, 3A, 4, 5, 6, 8, 8A, 8B, 10, 10A, 11, 13, 13A, 13B, 15, 16, 17, 18, 18A, 18B, 18C, 19A, 20, 20A, 20B, 20C, 21, 22A, 22B, 22C, 22D, 22E, 23, 24, 24A, 25, 27, 29; Solipska 15; Zapustna 8, 10, 10A, 10B, 14.
Śródmieście
- 9 października, godz. 08:00-11:00. Wyłączenie obejmuje: Dobra 26, 27, 28, 29.
Pruszków
- 8 października, godz. 15:00-20:00. Wpis oznaczony jako „Miedziana” obejmuje następujące posesje: Aleja Armii Krajowej 39, 41, 43, 45; Cegielniana 18; Ceglana 3, 4, 6, 8, 12, 14; Ceramiczna 6; Lipowa 28, 30; Polna 9, 11; Srebrna 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11.
- 8 października, godz. 09:00-12:00. Wyłączenie obejmuje: 3 Maja 24, 26; Adama Mickiewicza 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 18; Melchiora Wańkowicza 11; Narodowa 11. W źródłowym wykazie są też pozycje przy ul. Adama Mickiewicza bez numerów budynków; ich zakres wymaga potwierdzenia.
Przed wyłączeniem przygotuj wodę do picia i zapas do toalety
Przygotowania najlepiej zacząć od sprawdzenia pełnego adresu i godzin przerwy, a potem dostosować zapas do liczby domowników oraz czasu bez dostaw. Wodę do picia, gotowania i mycia produktów spożywczych można wcześniej zgromadzić w czystych pojemnikach przeznaczonych do kontaktu z żywnością albo kupić wodę butelkowaną. Pojemniki należy zamknąć i przechowywać z dala od słońca oraz ciepła. W domowym zapasie trzeba uwzględnić również potrzeby dzieci, osób wymagających opieki i zwierząt.
Osobno przyda się woda gospodarcza do spłukiwania toalety oraz porządków. Można wcześniej napełnić wiadro lub inny odpowiedni pojemnik; wodę zebraną w wannie należy traktować jako zapas do celów gospodarczych, a nie do picia. Mycie naczyń, kąpiel i przygotowanie posiłków wymagających większej ilości wody lepiej zakończyć przed rozpoczęciem przerwy. Pranie oraz pracę zmywarki trzeba zaplanować poza godzinami wyłączenia, żeby urządzenia nie rozpoczynały cyklu bez dopływu wody.
W czasie przerwy krany powinny pozostać zakręcone, zwłaszcza gdy wychodzimy z domu. Po wznowieniu dostaw należy sprawdzić działanie instalacji i aktualne informacje operatora. Wyraźnie zmieniony kolor lub zapach wody, utrzymujące się niskie ciśnienie albo dalszy brak dostaw po planowanej godzinie zakończenia są powodem do kontaktu z MPWiK. Przy wątpliwościach dotyczących jakości wody do picia można korzystać z przygotowanego zapasu do czasu uzyskania informacji i stosować się do komunikatów sanitarnych.
Pod bezpłatnym numerem 994 Pogotowie Wodociągowe działa przez całą dobę, przyjmuje zgłoszenia i udziela informacji o problemach z dostawami. Ten kontakt przyda się szczególnie mieszkańcom objętym wpisami ze sprzecznymi datami oraz osobom z ulic, przy których zabrakło numerów posesji. Na stronie MPWiK należy sprawdzać zarówno wyłączenia planowane, jak i awaryjne. O ewentualnym zastępczym punkcie poboru wody trzeba dowiedzieć się z komunikatu dla konkretnego miejsca; sam harmonogram nie gwarantuje podstawienia beczkowozu przy każdym wyłączeniu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.