Gigantyczna wyprzedaż w Pepco. Najpierw przecena, a teraz jeszcze 1+1 gratis. Łowcy okazji mają czego szukać
W Pepco ruszyła akcja, która może zainteresować prawdziwych łowców okazji. Sieć przeceniła część asortymentu, a teraz na przecenione produkty obowiązuje dodatkowo promocja 1+1 gratis. W sklepach pojawiły się wielkie czerwone oznaczenia akcji. Na miejscu można znaleźć produkty przecenione nawet o ponad połowę, a następnie połączyć je w promocyjne pary.
To może być jedna z ciekawszych wyprzedaży tej jesieni. Pepco uruchomiło akcję obejmującą przecenione produkty, a zasada widoczna w sklepach jest prosta: 1+1 gratis.
Promocję potwierdza również oficjalna strona sieci. Informacja o regulaminie akcji „1+1 gratis” została opublikowana przez Pepco 10 września 2026 roku.
W praktyce oznacza to możliwość znalezienia produktów, których ceny zostały już wcześniej mocno obniżone, i skorzystania z kolejnego rabatu wynikającego z akcji.
Najpierw przecena, potem 1+1 gratis
To właśnie ten mechanizm sprawia, że promocja może być szczególnie atrakcyjna.
Na zdjęciach wykonanych w sklepie Pepco widać wyraźne oznaczenie:
„WSZYSTKIE PRZECENIONE PRODUKTY”
oraz stojące przy wejściu wielkie czerwone plakaty:
„1+1 gratis”.
Sieć zastrzega, że promocja dotyczy wybranych artykułów, a szczegółowe zasady określa regulamin i informacje dostępne w sklepie. Oficjalna strona Pepco również określa akcję jako „przecenione produkty 1+1 gratis”.
Z 80 zł zrobiło się 35 zł
Na wyprzedaży można trafić na naprawdę duże obniżki.
Jednym z produktów znalezionych przez nas w Pepco jest komplet dwóch zasłon na taśmie o wymiarach 140 × 250 cm.
Na opakowaniu widnieje pierwotna cena 80 zł za komplet, czyli po 40 zł za sztukę.
Czerwona naklejka wyprzedażowa pokazuje jednak nową cenę:
35 zł za komplet.
To oznacza obniżkę o 45 zł, czyli o ponad 56 proc. względem ceny 80 zł.
I właśnie przy takich przecenach akcja 1+1 gratis zaczyna wyglądać szczególnie interesująco.
Łowcy okazji powinni dokładnie przejrzeć półki
Najciekawsze rzeczy nie muszą znajdować się w jednym miejscu.
Na zdjęciach ze sklepu widać specjalnie oznaczone strefy z przecenionym asortymentem. Mogą się tam pojawiać tekstylia, ubrania, dekoracje, wyposażenie domu oraz inne produkty, których sklep chce pozbyć się przed wprowadzeniem kolejnych kolekcji.
Warto zwracać uwagę przede wszystkim na czerwone naklejki z nową ceną.
W przypadku wspomnianych zasłon różnica między ceną pierwotną a wyprzedażową wynosi aż 45 zł na jednym komplecie.
Trwa również zmiana sezonu w Pepco
Termin wyprzedaży nie jest przypadkowy.
Pepco intensywnie wprowadza już jesienny asortyment. Na oficjalnej stronie sieci pojawiła się kolekcja „Jesieniara”, obejmująca m.in. ciepłe tekstylia, ubrania oraz sezonowe dekoracje do domu.
Jednocześnie od 10 do 16 września sieć promuje kolekcję FC Barcelona w ramach „Hitów tygodnia”. Pepco zapowiada przy tym, że nowe Hity tygodnia pojawiają się w każdy czwartek.
To dobry moment na czyszczenie miejsca na półkach, a dla klientów — na szukanie końcówek wcześniejszych kolekcji.
W jednym sklepie można znaleźć perełkę, w innym już jej nie będzie
Przy takich wyprzedażach jest jeden istotny haczyk: asortyment poszczególnych sklepów może się różnić.
Samo Pepco zaznacza przy prezentowanych ofertach, że ceny, ilość i dostępność produktów mogą być różne w poszczególnych placówkach, a część artykułów jest dostępna tylko w wybranych lokalizacjach. Oferta obowiązuje również do wyczerpania zapasów.
Dlatego konkretnej zasłony przecenionej z 80 na 35 zł nie należy traktować jako gwarantowanej oferty każdego Pepco w Polsce. To przykład produktu znalezionego przez nas na wyprzedaży.
Wyprzedaż może szybko wyczyścić najlepsze rozmiary i wzory
Właśnie końcówki kolekcji mają swoją specyfikę. W przeciwieństwie do standardowej gazetki sklep nie musi dysponować dużą liczbą identycznych egzemplarzy.
W jednym Pepco mogą pozostać zasłony, w innym ubrania, tekstylia czy dekoracje. Z tego powodu osoby szukające konkretnych produktów powinny zwracać uwagę na oznaczenia wyprzedaży bezpośrednio w swojej placówce.
Połączenie przeceny z akcją 1+1 gratis sprawia, że końcowa oszczędność na odpowiednio dobranej parze produktów może być naprawdę duża.
A zdjęcia ze sklepu pokazują, że nie mówimy o symbolicznych obniżkach. 80 zł przekreślone i 35 zł na czerwonej naklejce robi różnicę jeszcze zanim klient skorzysta z dodatkowej akcji.
Gigantyczna wyprzedaż w Pepco już trwa
Duże czerwone plakaty przy wejściu trudno przeoczyć. Pepco oficjalnie potwierdza akcję dotyczącą przecenionych produktów 1+1 gratis, a w sklepach można jednocześnie znaleźć towary z mocno obniżonymi cenami.
Dla osób urządzających mieszkanie, szukających tekstyliów, ubrań czy sezonowych dodatków może to być dobry moment na przejrzenie wyprzedażowych półek.
Trzeba jednak pamiętać, że najciekawsze przecenione produkty są zależne od zapasów konkretnego sklepu. A przy końcówkach kolekcji po wyprzedaniu danego wzoru czy rozmiaru dokładnie ten sam produkt może już nie wrócić na półkę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.