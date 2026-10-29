Gigantyczne promocje w Action! Ceny spadają nawet o 30 procent. Elektroniczne gadżety już od 24,95 zł
Action przygotował kolejną odsłonę tygodniowych promocji. Wśród przecenionych produktów znalazły się efektowne gadżety elektroniczne, kolorowe oświetlenie LED oraz nietypowe słodycze. Ceny zaczynają się od 3,99 zł, a rabaty sięgają 30 procent. Niektóre produkty mogą szczególnie zainteresować osoby szukające niedrogich dodatków do pokoju lub prezentów.
Wielkie promocje w Action. Kolorowe gadżety w niższych cenach
Sieć Action ponownie obniżyła ceny wybranych produktów. W aktualnej ofercie oznaczonej jako „Promocja tygodnia” znalazły się między innymi urządzenia wykorzystujące oświetlenie LED.
Jedną z propozycji jest inteligentna liniowa lampa ścienna typu wall-washer, która pozwala uzyskać dekoracyjne, kolorowe światło.
Produkt ma wymiary 12 × 12 × 19 cm.
Cena promocyjna wynosi 24,95 zł, podczas gdy najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 33,95 zł.
Oznacza to obniżkę o około 26 procent.
Tego rodzaju oświetlenie może sprawdzić się jako dekoracja pokoju młodzieżowego, stanowiska komputerowego czy domowej strefy rozrywki.
Efektowne oświetlenie LED przecenione o 30 procent
Kolejnym produktem objętym promocją jest HDMI Sync Box z taśmą LED.
Urządzenie przeznaczone jest do tworzenia efektów świetlnych przy ekranie. Na materiałach promocyjnych pokazano kolorowe podświetlenie telewizora.
Cena spadła ze 142,95 zł do 99,95 zł.
To obniżka o 30 procent względem najniższej ceny z 30 dni przed promocją.
Zestaw może zainteresować osoby urządzające pokój gamingowy lub chcące uzyskać dodatkowe efekty świetlne podczas oglądania filmów.
Przed zakupem warto sprawdzić specyfikację i zgodność urządzenia z posiadanym sprzętem.
Nietypowe słodycze za 3,99 zł
W promocji znalazło się również coś dla miłośników nietypowych przekąsek.
Action przecenił pianki w kształcie mózgu z imitacją krwi marki Becky’s, sprzedawane w opakowaniach po 80 g.
Słodycze dostępne są w różnych wariantach.
Cena promocyjna wynosi 3,99 zł, zamiast najniższej ceny z 30 dni przed obniżką wynoszącej 4,99 zł.
To rabat w wysokości 20 procent.
Ze względu na nietypowy wygląd produkt może zainteresować szczególnie osoby przygotowujące dekoracje i przekąski na Halloween.
Ile można zaoszczędzić w Action?
Wśród pokazanych promocji znajdują się trzy produkty:
|Produkt
|Cena promocyjna
|Obniżka
|Inteligentna lampa ścienna LED
|24,95 zł
|26%
|Pianki Becky’s, 80 g
|3,99 zł
|20%
|HDMI Sync Box z taśmą LED
|99,95 zł
|30%
W przypadku lampy oszczędność wynosi 9 zł, a zestawu HDMI Sync Box aż 43 zł w porównaniu z najniższymi cenami z 30 dni przed obniżką.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz zakup oświetlenia dekoracyjnego lub szukasz niedrogich gadżetów, warto sprawdzić aktualne promocje w Action.
Największy procentowy rabat spośród przedstawionych produktów wynosi 30 procent, a najtańszy przeceniony artykuł kosztuje zaledwie 3,99 zł.
Promocje są oznaczone jako tygodniowe. Dostępność produktów może różnić się między sklepami, dlatego przed wizytą warto sprawdzić ofertę najbliższej placówki.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.