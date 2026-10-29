Gigantyczne promocje w Action! Ceny spadają nawet o 30 procent. Elektroniczne gadżety już od 24,95 zł

29 października 2026 17:07 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Action przygotował kolejną odsłonę tygodniowych promocji. Wśród przecenionych produktów znalazły się efektowne gadżety elektroniczne, kolorowe oświetlenie LED oraz nietypowe słodycze. Ceny zaczynają się od 3,99 zł, a rabaty sięgają 30 procent. Niektóre produkty mogą szczególnie zainteresować osoby szukające niedrogich dodatków do pokoju lub prezentów.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Wielkie promocje w Action. Kolorowe gadżety w niższych cenach

Sieć Action ponownie obniżyła ceny wybranych produktów. W aktualnej ofercie oznaczonej jako „Promocja tygodnia” znalazły się między innymi urządzenia wykorzystujące oświetlenie LED.

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Jedną z propozycji jest inteligentna liniowa lampa ścienna typu wall-washer, która pozwala uzyskać dekoracyjne, kolorowe światło.

Produkt ma wymiary 12 × 12 × 19 cm.

Cena promocyjna wynosi 24,95 zł, podczas gdy najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 33,95 zł.

Oznacza to obniżkę o około 26 procent.

Tego rodzaju oświetlenie może sprawdzić się jako dekoracja pokoju młodzieżowego, stanowiska komputerowego czy domowej strefy rozrywki.

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Efektowne oświetlenie LED przecenione o 30 procent

Kolejnym produktem objętym promocją jest HDMI Sync Box z taśmą LED.

Urządzenie przeznaczone jest do tworzenia efektów świetlnych przy ekranie. Na materiałach promocyjnych pokazano kolorowe podświetlenie telewizora.

Cena spadła ze 142,95 zł do 99,95 zł.

To obniżka o 30 procent względem najniższej ceny z 30 dni przed promocją.

Zestaw może zainteresować osoby urządzające pokój gamingowy lub chcące uzyskać dodatkowe efekty świetlne podczas oglądania filmów.

Przed zakupem warto sprawdzić specyfikację i zgodność urządzenia z posiadanym sprzętem.

Nietypowe słodycze za 3,99 zł

W promocji znalazło się również coś dla miłośników nietypowych przekąsek.

Action przecenił pianki w kształcie mózgu z imitacją krwi marki Becky’s, sprzedawane w opakowaniach po 80 g.

Słodycze dostępne są w różnych wariantach.

Cena promocyjna wynosi 3,99 zł, zamiast najniższej ceny z 30 dni przed obniżką wynoszącej 4,99 zł.

To rabat w wysokości 20 procent.

Ze względu na nietypowy wygląd produkt może zainteresować szczególnie osoby przygotowujące dekoracje i przekąski na Halloween.

Ile można zaoszczędzić w Action?

Wśród pokazanych promocji znajdują się trzy produkty:

Produkt Cena promocyjna Obniżka
Inteligentna lampa ścienna LED 24,95 zł 26%
Pianki Becky’s, 80 g 3,99 zł 20%
HDMI Sync Box z taśmą LED 99,95 zł 30%

W przypadku lampy oszczędność wynosi 9 zł, a zestawu HDMI Sync Box aż 43 zł w porównaniu z najniższymi cenami z 30 dni przed obniżką.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli planujesz zakup oświetlenia dekoracyjnego lub szukasz niedrogich gadżetów, warto sprawdzić aktualne promocje w Action.

Największy procentowy rabat spośród przedstawionych produktów wynosi 30 procent, a najtańszy przeceniony artykuł kosztuje zaledwie 3,99 zł.

Promocje są oznaczone jako tygodniowe. Dostępność produktów może różnić się między sklepami, dlatego przed wizytą warto sprawdzić ofertę najbliższej placówki.

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