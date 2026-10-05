Gigantyczne promocje w Aldi. Sieć odpaliła kilka nowych gazetek jednocześnie
ALDI rozpoczęło tydzień od potężnej zmiany oferty. Od poniedziałku, 5 października, obowiązuje nie jedna, ale kilka nowych gazetek jednocześnie. Oprócz podstawowej oferty sieć przygotowała „Smakowitą podróż do Włoch”, specjalną akcję na znicze i stroiki oraz ofertę związaną z Dniem Nauczyciela. Na zakupy nie ma jednak dużo czasu – wszystkie te gazetki obowiązują tylko do soboty, 10 października.
Początek tygodnia przyniósł prawdziwy wysyp nowych promocji w największych sieciach handlowych. Do walki o klientów mocno włącza się ALDI.
Aktualna główna gazetka sieci obowiązuje od 5 do 10 października. Towarzyszą jej trzy dodatkowe, tematyczne oferty obowiązujące dokładnie w tym samym terminie.
ALDI zabiera klientów w „Smakowitą podróż do Włoch”
Jedną z największych nowości jest specjalna gazetka „Smakowita podróż do Włoch”.
Oferta liczy sześć stron i obowiązuje od poniedziałku 5 października do soboty 10 października. Sieć wydzieliła ją z głównej gazetki, tworząc osobną akcję poświęconą produktom inspirowanym włoską kuchnią.
To propozycja dla klientów, którzy podczas codziennych zakupów szukają produktów pozwalających przygotować w domu dania w stylu włoskim.
Co ważne, nie jest to długoterminowa akcja. Cała oferta znika wraz z końcem tygodnia.
Znicze i stroiki. ALDI już przygotowuje się do Wszystkich Świętych
Druga duża akcja jest związana ze zbliżającym się 1 listopada.
ALDI przygotowało osobną gazetkę „Znicze i stroiki”, która liczy aż 12 stron. Oferta również wystartowała 5 października i będzie obowiązywać do 10 października.
Początek października to moment, w którym sieci handlowe coraz mocniej wchodzą w sezon związany ze Wszystkimi Świętymi. Klienci zaczynają wcześniej kupować znicze, wkłady i dekoracje nagrobne, szczególnie gdy pojawiają się pierwsze większe akcje promocyjne.
Specjalna oferta na Dzień Nauczyciela
To jednak nadal nie wszystko.
Trzecia dodatkowa gazetka ALDI została przygotowana z myślą o Dniu Edukacji Narodowej, przypadającym 14 października.
Specjalna oferta „Dzień nauczyciela” liczy trzy strony i – podobnie jak pozostałe nowe gazetki – obowiązuje od 5 do 10 października.
W tej gazetce znalazły się m.in. produkty, które mogą posłużyć jako drobny upominek. Przykładowo czekolada mleczna Choceur z całymi orzechami laskowymi kosztuje 4,99 zł za 100 g przy zakupie dwóch sztuk, zamiast 6,99 zł za sztukę.
Kilka gazetek jednocześnie
W praktyce od poniedziałku klienci ALDI mogą wybierać między kilkoma równoległymi akcjami:
- główną gazetką ALDI,
- „Smakowitą podróżą do Włoch”,
- ofertą „Znicze i stroiki”,
- gazetką „Dzień nauczyciela”.
Wszystkie wystartowały 5 października i kończą się 10 października.
Dodatkowo w głównej gazetce pojawiają się akcje oznaczone m.in. jako „Tanio tydzień”, „Tanio weekend” oraz „Kupuj taniej”, a także przeceny sięgające nawet 50 proc.
Na zakupy jest tylko kilka dni
Tak duża liczba równoległych gazetek sprawia, że początek października jest w ALDI wyjątkowo intensywny. Sieć łączy zwykłe zakupy spożywcze z ofertami sezonowymi i tematycznymi.
Najważniejsza jest jednak data: 10 października. To właśnie w sobotę kończą się główna gazetka oraz trzy specjalne akcje.
Osoby planujące większe zakupy mają więc tylko kilka dni, aby przejrzeć poszczególne oferty i sprawdzić, które promocje najbardziej im się opłacają.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.