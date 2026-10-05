Gigantyczne promocje w Aldi. Sieć odpaliła kilka nowych gazetek jednocześnie

5 października 2026 15:53 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

ALDI rozpoczęło tydzień od potężnej zmiany oferty. Od poniedziałku, 5 października, obowiązuje nie jedna, ale kilka nowych gazetek jednocześnie. Oprócz podstawowej oferty sieć przygotowała „Smakowitą podróż do Włoch”, specjalną akcję na znicze i stroiki oraz ofertę związaną z Dniem Nauczyciela. Na zakupy nie ma jednak dużo czasu – wszystkie te gazetki obowiązują tylko do soboty, 10 października.

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Aldi szyld AldiSzyld Fot. Warszawa w Pigułce
Aldi szyld AldiSzyld Fot. Warszawa w Pigułce

Początek tygodnia przyniósł prawdziwy wysyp nowych promocji w największych sieciach handlowych. Do walki o klientów mocno włącza się ALDI.

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Aktualna główna gazetka sieci obowiązuje od 5 do 10 października. Towarzyszą jej trzy dodatkowe, tematyczne oferty obowiązujące dokładnie w tym samym terminie.

ALDI zabiera klientów w „Smakowitą podróż do Włoch”

Jedną z największych nowości jest specjalna gazetka „Smakowita podróż do Włoch”.

Oferta liczy sześć stron i obowiązuje od poniedziałku 5 października do soboty 10 października. Sieć wydzieliła ją z głównej gazetki, tworząc osobną akcję poświęconą produktom inspirowanym włoską kuchnią.

To propozycja dla klientów, którzy podczas codziennych zakupów szukają produktów pozwalających przygotować w domu dania w stylu włoskim.

Co ważne, nie jest to długoterminowa akcja. Cała oferta znika wraz z końcem tygodnia.

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Druga duża akcja jest związana ze zbliżającym się 1 listopada.

ALDI przygotowało osobną gazetkę „Znicze i stroiki”, która liczy aż 12 stron. Oferta również wystartowała 5 października i będzie obowiązywać do 10 października.

Początek października to moment, w którym sieci handlowe coraz mocniej wchodzą w sezon związany ze Wszystkimi Świętymi. Klienci zaczynają wcześniej kupować znicze, wkłady i dekoracje nagrobne, szczególnie gdy pojawiają się pierwsze większe akcje promocyjne.

Specjalna oferta na Dzień Nauczyciela

To jednak nadal nie wszystko.

Trzecia dodatkowa gazetka ALDI została przygotowana z myślą o Dniu Edukacji Narodowej, przypadającym 14 października.

Specjalna oferta „Dzień nauczyciela” liczy trzy strony i – podobnie jak pozostałe nowe gazetki – obowiązuje od 5 do 10 października.

W tej gazetce znalazły się m.in. produkty, które mogą posłużyć jako drobny upominek. Przykładowo czekolada mleczna Choceur z całymi orzechami laskowymi kosztuje 4,99 zł za 100 g przy zakupie dwóch sztuk, zamiast 6,99 zł za sztukę.

Kilka gazetek jednocześnie

W praktyce od poniedziałku klienci ALDI mogą wybierać między kilkoma równoległymi akcjami:

  • główną gazetką ALDI,
  • „Smakowitą podróżą do Włoch”,
  • ofertą „Znicze i stroiki”,
  • gazetką „Dzień nauczyciela”.

Wszystkie wystartowały 5 października i kończą się 10 października.

Dodatkowo w głównej gazetce pojawiają się akcje oznaczone m.in. jako „Tanio tydzień”, „Tanio weekend” oraz „Kupuj taniej”, a także przeceny sięgające nawet 50 proc.

Na zakupy jest tylko kilka dni

Tak duża liczba równoległych gazetek sprawia, że początek października jest w ALDI wyjątkowo intensywny. Sieć łączy zwykłe zakupy spożywcze z ofertami sezonowymi i tematycznymi.

Najważniejsza jest jednak data: 10 października. To właśnie w sobotę kończą się główna gazetka oraz trzy specjalne akcje.

Osoby planujące większe zakupy mają więc tylko kilka dni, aby przejrzeć poszczególne oferty i sprawdzić, które promocje najbardziej im się opłacają.

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