Gigantyczne promocje w Biedronce. 2+1 gratis, drugi produkt 70 proc. taniej. Trzeba się pospieszyć
Biedronka uruchomiła serię dużych promocji na wędliny i ryby. W jednej z akcji klienci dostają trzeci produkt gratis, w kolejnej drugi kosztuje aż 70 proc. mniej. Mocno przecenione są również łosoś i pstrąg. Część ofert kończy się już w środę, 7 października, dlatego na zakupy zostało niewiele czasu.
Aktualna gazetka Biedronki przynosi kilka równoległych promocji. W zależności od produktu obowiązują jednak inne terminy i zasady, dlatego przed włożeniem większej liczby opakowań do koszyka warto zwrócić uwagę na szczegóły.
Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin 2+1 gratis
Jedna z najmocniejszych promocji obejmuje wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin Na co dzień.
Mechanizm to 2+1 gratis. Produkty można dowolnie mieszać, a przy zakupie trzech najtańszy jest gratis.
Do skorzystania z oferty potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka. Dzienny limit wynosi 9 produktów, w tym maksymalnie 3 gratis, na jedną kartę.
Ta promocja obowiązuje dłużej – od 5 do 10 października.
Drugi produkt aż 70 proc. taniej
Jeszcze większy procentowy rabat pojawia się przy wszystkich paczkowanych parówkach i tarczyńskich objętych akcją.
Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy jest aż o 70 proc. tańszy. Produkty można mieszać.
Obowiązuje karta lub aplikacja Moja Biedronka oraz dzienny limit 6 produktów, maksymalnie 3 z rabatem.
Kiełbasa Morlińska 32 proc. taniej
W gazetce znalazła się również kiełbasa Morlińska z piersi kurczaka Morliny, 400 g.
Cena promocyjna wynosi 8,99 zł za opakowanie, co Biedronka oznacza jako obniżkę o 32 proc. W ofercie widoczna jest cena poza promocją 10,79 zł oraz najniższa cena z 30 dni przed obniżką również 10,79 zł.
Łosoś przeceniony o 22 proc.
Duża obniżka dotyczy także ryb. Porcja z fileta z łososia atlantyckiego Marinero kosztuje 6,99 zł za 100 g.
Biedronka oznacza ofertę jako 22 proc. taniej. Cena przed obniżką wynosi 8,99 zł za 100 g.
Ta promocja obowiązuje tylko do środy, 7 października.
Pstrąg również 22 proc. taniej
W tej samej krótkiej akcji przeceniono świeży filet z pstrąga tęczowego łososiowego ze skórą Marinero.
Cena spadła do 4,49 zł za 100 g. Również tutaj sieć informuje o 22-procentowej obniżce. Cena przed promocją wynosi 5,79 zł za 100 g.
Na część promocji zostały tylko dwa dni
Warto zwrócić uwagę na terminy. Promocje na łososia i pstrąga obowiązują od poniedziałku 5 października do środy 7 października. We wtorek nadal można więc z nich skorzystać, ale już środa będzie ostatnim dniem.
Akcja 2+1 gratis na wędliny w plastrach Kraina Wędlin potrwa natomiast do soboty, 10 października.
Przy promocjach wielosztukowych trzeba również pamiętać o karcie lub aplikacji Moja Biedronka oraz wskazanych przez sieć limitach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.