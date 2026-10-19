Gigantyczne promocje w Biedronce! Masło nawet 66 proc. taniej, sery aż 90 proc. taniej. Klienci ruszą po zakupy
Biedronka rozpoczęła wielką akcję promocyjną, która może przyciągnąć tłumy klientów. Od poniedziałku 19 października sieć oferuje masło, sery i jajka w wyjątkowo atrakcyjnych promocjach. Drugie opakowanie masła można kupić nawet 66 proc. taniej, a w przypadku wybranych serów rabat na drugi produkt sięga aż 90 proc. Do tego dochodzą jajka z chowu ściółkowego z 50-procentową obniżką na drugie opakowanie. Promocje potrwają do soboty 24 października.
Wielka akcja w Biedronce. Masło za 2,49 zł
Jedną z najciekawszych ofert jest masło ekstra z Polskiej Mleczarni o zawartości 82 proc. tłuszczu oraz masło ekstra Polmlek, również o zawartości 82 proc. tłuszczu.
Oba produkty sprzedawane są w opakowaniach po 200 gramów.
W ramach promocji można kupić masło za 2,49 zł za kostkę, pod warunkiem spełnienia zasad oferty.
Promocja wymaga zakupu trzech kostek oraz użycia karty Moja Biedronka lub aplikacji.
Cena regularna wskazana w gazetce wynosi 5,99 zł za opakowanie, co oznacza znaczącą obniżkę.
Drugie masło aż 66 proc. taniej. Jest jednak warunek
Biedronka przygotowała również promocję na masło ekstra Polskie Mlekovita w opakowaniach po 200 gramów.
Przy zakupie dwóch opakowań drugie jest aż 66 proc. tańsze.
Na gazetce wskazano cenę 3,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch sztuk, co odpowiada średniej cenie promocyjnej.
Cena regularna produktu wynosi 5,99 zł.
Promocja obowiązuje z kartą Moja Biedronka lub aplikacją, a liczba produktów objętych ofertą jest ograniczona.
Masło Mleczna Dolina także przecenione
Kolejna oferta dotyczy masła ekstra Mleczna Dolina o zawartości 82 proc. tłuszczu, sprzedawanego w opakowaniach po 200 gramów.
W tym przypadku Biedronka oferuje 40 proc. rabatu na drugie opakowanie.
Przy zakupie dwóch kostek średnia cena wynosi 2,99 zł za sztukę.
Cena regularna to 4,99 zł.
Dzięki temu klienci mogą kupić dwa opakowania masła za łączną kwotę 5,98 zł.
Jajka z chowu ściółkowego 50 proc. taniej
Dużą uwagę może przyciągnąć również promocja na jajka marki Moja Kurka.
Oferta obejmuje wszystkie jajka z chowu ściółkowego tej marki.
Drugie opakowanie jest o 50 proc. tańsze.
Klienci mogą więc kupić dwa opakowania jajek i otrzymać rabat na tańsze z nich, zgodnie z zasadami promocji.
To szczególnie atrakcyjna oferta dla rodzin, które regularnie wykorzystują jajka do przygotowywania śniadań, wypieków i codziennych posiłków.
Sery nawet 90 proc. taniej! To jedna z największych obniżek
Największy procentowy rabat w przedstawionej ofercie dotyczy serów marki Światowid.
Biedronka przygotowała promocję na sery Gouda i Podlaski w opakowaniach po 300 gramów.
Drugie opakowanie jest aż o 90 proc. tańsze.
Przy zakupie dwóch sztuk średnia cena wynosi 5,49 zł za opakowanie.
Cena regularna to 9,99 zł.
Oznacza to, że dwa opakowania sera kosztują łącznie 10,98 zł zamiast 19,98 zł.
Ser Edamski 53 proc. taniej na drugie opakowanie
Promocją objęto również ser żółty Edamski marki Światowid w opakowaniach po 250 gramów.
W tym przypadku drugie opakowanie jest 53 proc. tańsze.
Przy zakupie dwóch sztuk średnia cena wynosi 3,75 zł za opakowanie.
Cena regularna to 7,99 zł.
Dwa opakowania można więc kupić za łączną kwotę 7,50 zł.
Tylko do soboty. Trzeba pamiętać o limitach
Wszystkie przedstawione promocje obowiązują od poniedziałku 19 października do soboty 24 października 2026 roku.
Aby skorzystać z ofert, należy użyć karty Moja Biedronka lub aplikacji.
W przypadku promocji wielosztukowych trzeba kupić określoną liczbę produktów, aby uzyskać wskazaną cenę.
Sieć stosuje również limity dzienne na kartę Moja Biedronka, dlatego przed zakupami warto zapoznać się z warunkami umieszczonymi przy poszczególnych ofertach.
Klienci mogą sporo zaoszczędzić
Promocje obejmują produkty, które regularnie trafiają do koszyków zakupowych polskich rodzin.
Masło, jajka i sery należą do podstawowych artykułów spożywczych, dlatego obniżki mogą zainteresować zarówno osoby robiące codzienne zakupy, jak i klientów planujących większe zapasy.
Największe rabaty dotyczą drugiego opakowania wybranego produktu. Oznacza to, że nie wszystkie sztuki kosztują tyle samo, a ceny podawane przy zakupie dwóch opakowań są cenami średnimi.
Akcja w Biedronce potrwa tylko do 24 października. Wśród największych okazji znalazły się masło za 2,49 zł przy zakupie trzech kostek, drugie masło 66 proc. taniej, drugie opakowanie jajek 50 proc. taniej oraz sery z rabatem sięgającym 90 proc. na drugi produkt.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.