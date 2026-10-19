Ruszyło wielkie szaleństwo w Lidlu! 2+1 za grosz. Klienci mogą mieszać produkty
Lidl ruszył z promocją, która może przyciągnąć miłośników słodyczy. Od poniedziałku 19 października wszystkie ciastka objęte są akcją „2+1 za grosz”. Klienci mogą dowolnie mieszać produkty, a za trzecie, najtańsze opakowanie zapłacą zaledwie jeden grosz. Oferta obowiązuje tylko przez trzy dni, a sieć wprowadziła limit zakupów.
Wielka promocja w Lidlu. Wszystkie ciastka w akcji
W sklepach Lidl pojawiły się pomarańczowe oznaczenia nowej promocji. Sieć przygotowała ofertę obejmującą wszystkie ciastka.
Mechanizm jest prosty: przy zakupie trzech opakowań ciastek najtańsze z nich kosztuje tylko jeden grosz.
To okazja dla osób, które chcą uzupełnić domowe zapasy słodyczy, przygotować poczęstunek dla gości albo kupić coś do kawy i herbaty.
Nie trzeba wybierać trzech takich samych. Lidl pozwala mieszać produkty
Jedną z najważniejszych zalet promocji jest możliwość dowolnego łączenia różnych ciastek.
Na oznaczeniu sklepowym znalazło się hasło „Miksuj dowolnie”.
Oznacza to, że klient może wybrać trzy różne opakowania. Nie musi kupować wyłącznie jednego rodzaju ciastek.
Warto jednak pamiętać, że promocyjna cena jednego grosza dotyczy najtańszego produktu z wybranej trójki.
Największą korzyść można uzyskać, wybierając opakowania w podobnych cenach.
Jest ważny limit. Nie wszystkie opakowania będą kosztowały grosz
Lidl wprowadził ograniczenie dotyczące liczby produktów objętych specjalną ceną.
Z informacji na sklepowej tablicy wynika, że obowiązuje limit czterech opakowań za grosz na paragon.
Oznacza to, że klient może otrzymać maksymalnie cztery najtańsze opakowania w cenie jednego grosza każde, przy zakupie odpowiedniej liczby produktów objętych promocją.
Aby wykorzystać pełny limit, należy kupić łącznie 12 opakowań ciastek.
Promocja tylko do środy. Zostały trzy dni
Oferta obowiązuje od poniedziałku 19 października do środy 21 października 2026 roku.
Klienci mają zatem trzy dni na skorzystanie z promocji.
Na widocznym oznaczeniu sklepowym nie podano, że do skorzystania z oferty konieczna jest aplikacja Lidl Plus. Szczegółowe warunki warto jednak sprawdzić przed zakupem.
Na co zwrócić uwagę przy kasie?
Przed zapłatą warto upewnić się, że wybrane produkty są objęte promocją oraz że rabat został prawidłowo naliczony.
Przy zakupie trzech opakowań ciastek najtańsze powinno kosztować jeden grosz.
Promocja w Lidlu trwa tylko od 19 do 21 października. Obejmuje wszystkie ciastka, pozwala dowolnie mieszać produkty i przewiduje limit czterech opakowań za grosz na paragon.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.