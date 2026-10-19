Urzędnicy mogą zażądać dokumentów sprzed kilku lat! Polacy muszą udowodnić, skąd mają pieniądze. Konsekwencje mogą być dotkliwe
Zakup mieszkania, drogiego samochodu czy kosztowny remont mogą zainteresować urząd skarbowy, jeśli wydatki nie znajdują pokrycia w ujawnionych dochodach podatnika. W takiej sytuacji fiskus może zażądać dokumentów potwierdzających pochodzenie pieniędzy, również sprzed wielu lat. Najpoważniejszą konsekwencją jest 75-procentowy podatek od dochodów z nieujawnionych źródeł. Nie oznacza to jednak, że każdy większy zakup automatycznie uruchamia kontrolę.
Skarbówka może zapytać, skąd masz pieniądze
Wydanie dużej kwoty nie jest przestępstwem ani samo w sobie nie oznacza problemów z urzędem skarbowym. Fiskus ma jednak prawo sprawdzać, czy poniesione wydatki znajdują pokrycie w legalnych i odpowiednio udokumentowanych źródłach finansowania.
Przykładowo, jeżeli podatnik kupuje nieruchomość za kilkaset tysięcy złotych, a jego oficjalnie wykazane dochody są znacznie niższe, urząd może zainteresować się pochodzeniem środków.
Wyjaśnienia mogą dotyczyć również zakupu samochodu, kosztownego remontu czy zgromadzenia znacznych oszczędności.
Samo wystąpienie różnicy między bieżącymi zarobkami a wydatkami nie oznacza jeszcze nieujawnionego dochodu. Pieniądze mogły przecież pochodzić z oszczędności gromadzonych przez wiele lat, spadku, darowizny, kredytu albo sprzedaży wcześniejszego majątku.
Dokumenty sprzed kilku lat mogą okazać się kluczowe
Podczas postępowania dotyczącego przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach urząd może analizować nie tylko dochody z roku, w którym dokonano zakupu.
Znaczenie może mieć również majątek zgromadzony wcześniej.
Dlatego podatnik może zostać poproszony o przedstawienie dokumentów dotyczących zdarzeń sprzed kilku, a niekiedy nawet kilkunastu lat.
Przydatne mogą być między innymi umowy sprzedaży nieruchomości, dokumenty dotyczące spadków i darowizn, potwierdzenia przelewów, umowy kredytowe czy dokumentacja wcześniejszych oszczędności.
Nie istnieje jednak ogólny obowiązek przechowywania przez całe życie każdego paragonu i wszystkich prywatnych wyciągów bankowych. Zakres obowiązków dokumentacyjnych zależy od rodzaju transakcji i właściwych przepisów.
75 procent podatku. Kiedy fiskus może zastosować tak wysoką stawkę?
Jednym z najbardziej dotkliwych rozwiązań przewidzianych w polskim prawie jest 75-procentowa stawka podatku od dochodów z nieujawnionych źródeł.
Zasady jej stosowania określa ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Stawka nie jest jednak nakładana automatycznie na całą wartość mieszkania, samochodu czy remontu.
Podstawą opodatkowania jest ustalony zgodnie z przepisami dochód, którego pochodzenia nie udało się wyjaśnić i który nie znajduje pokrycia w odpowiednio wykazanych źródłach.
Przykładowo, gdyby w postępowaniu ustalono 100 tys. zł podstawy opodatkowania nieujawnionego dochodu, podatek według stawki 75 proc. wyniósłby 75 tys. zł.
To wyłącznie przykład obliczeniowy, a nie informacja o konkretnej sprawie.
Darowizna od rodziny też może wymagać wyjaśnienia
Szczególną uwagę warto zwrócić na pieniądze otrzymywane od najbliższych.
Darowizny w rodzinie mogą korzystać ze zwolnienia z podatku, ale w określonych sytuacjach konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków, w tym zgłoszenie nabycia środków w terminie i właściwe udokumentowanie ich przekazania.
Jeżeli podatnik po kilku latach wyjaśnia, że pieniądze na mieszkanie otrzymał od rodziców, znaczenie mogą mieć zarówno dokumenty potwierdzające przekazanie środków, jak i to, czy dopełniono wymaganych formalności podatkowych.
Samo powołanie się na pomoc rodziny nie przesądza automatycznie ani o zwolnieniu podatkowym, ani o powstaniu nieujawnionego dochodu.
Czy urząd skarbowy może sprawdzać stare przelewy i konta?
Organy Krajowej Administracji Skarbowej dysponują ustawowymi uprawnieniami do pozyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia określonych czynności i postępowań.
W przewidzianych prawem przypadkach mogą żądać od banków informacji dotyczących rachunków i operacji finansowych.
Nie oznacza to jednak, że każdy urzędnik może bez ograniczeń przeglądać wszystkie prywatne konta bankowe. Dostęp do takich informacji podlega warunkom i procedurom określonym w przepisach.
Zakres analizy zależy od okoliczności konkretnej sprawy.
Czy po pięciu latach skarbówka nie może już nic zrobić?
Przedawnienie zobowiązań podatkowych to ważna kwestia, ale nie należy utożsamiać go z całkowitym zakazem analizowania starszych dokumentów.
Zgodnie z ogólną zasadą Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Istnieją jednak ustawowe wyjątki oraz sytuacje, w których bieg terminu ulega zawieszeniu lub przerwaniu.
W przypadku dochodów z nieujawnionych źródeł obowiązują szczególne zasady ustalania zobowiązania.
Starsze dokumenty mogą być istotne także wtedy, gdy urząd bada pochodzenie majątku wykorzystanego w późniejszym roku.
Dlatego przekonanie, że po pięciu latach nie trzeba już potrafić wyjaśnić pochodzenia żadnych pieniędzy, jest zbyt daleko idącym uproszczeniem.
Co zrobić, jeśli urząd poprosi o wyjaśnienia?
Najważniejsze jest ustalenie, jakiego okresu i jakich transakcji dotyczy wezwanie.
Warto zgromadzić dokumenty pozwalające odtworzyć historię finansowania wydatków: umowy, potwierdzenia przelewów, dokumentację bankową, akty notarialne oraz rozliczenia podatkowe.
Jeżeli określony dokument nie jest już dostępny, nie oznacza to automatycznie, że podatnik nie ma możliwości wykazania pochodzenia środków. Znaczenie mogą mieć również inne dopuszczalne dowody, oceniane w toku postępowania.
Podatnik ma prawo przedstawiać wyjaśnienia, składać wnioski dowodowe i korzystać z przewidzianych prawem środków zaskarżenia.
Najważniejszy wniosek jest prosty: duży wydatek nie oznacza automatycznie kary, ale warto zachowywać dokumenty potwierdzające źródła finansowania poważnych zakupów. Mogą okazać się potrzebne nawet wiele lat później.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.