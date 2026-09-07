Gigantyczne promocje w Biedronce od poniedziałku. Klienci mogą robić zapasy. Jeden produkt dają gratis
Biedronka rozpoczyna poniedziałek od mocnej serii promocji. Od 7 września klienci mogą skorzystać m.in. z akcji 1+1 gratis na mięso mielone, kupić drugi olej za symboliczną złotówkę oraz drugi rodzinny pojemnik lodów aż 70 proc. taniej. Przy takich mechanizmach klienci często kupują po kilka sztuk, dlatego szczególnie po pracy przy kasach może zrobić się tłoczno. Trzeba jednak uważać na warunki – część ofert wymaga karty Moja Biedronka lub aplikacji.
Biedronka rusza z dużymi promocjami od poniedziałku
Nowy tydzień zaczyna się od kilku akcji, które mogą zainteresować osoby robiące większe zakupy dla całej rodziny.
Biedronka przygotowała promocje zarówno na podstawowe produkty spożywcze, jak i artykuły, które można przechowywać przez dłuższy czas.
Szczególnie mocno wyglądają trzy oferty: mięso mielone 1+1 gratis, drugi olej za 1 zł oraz drugie duże opakowanie lodów 70 proc. taniej.
Nie wszystkie promocje obowiązują jednak równie długo.
Mięso mielone 1+1 gratis
Pierwsza akcja rozpoczęła się 7 września i potrwa do 9 września.
Promocją objęte są wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe marki Kraina Mięs.
Mechanizm jest bardzo prosty:
1+1 gratis
Przy zakupie dwóch produktów tańszy z nich klient otrzyma bez dodatkowej opłaty.
Co ciekawe, nie trzeba wybierać dwóch identycznych opakowań. Biedronka informuje, że produkty objęte promocją można dowolnie mieszać.
Rabat zostanie proporcjonalnie rozłożony na wszystkie produkty promocyjne.
Do skorzystania z akcji potrzebna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja.
To oferta stworzona pod większe zakupy
Mięso mielone jest produktem, który można wykorzystać do wielu potraw – kotletów, pulpetów, sosów do makaronu, zapiekanek czy gołąbków.
Część klientów może więc potraktować promocję 1+1 jako okazję do kupienia większej ilości i zamrożenia części produktów.
Warto jednak pamiętać o zachowaniu ciągu chłodniczego i zamrażaniu świeżego mięsa zgodnie z informacjami znajdującymi się na opakowaniu.
Drugi olej za złotówkę
Jeszcze dłużej, bo od 7 do 12 września, obowiązuje promocja na wszystkie oleje Wyborne o pojemności 1 litra.
Dotyczy to różnych wariantów, w tym oleju:
- słonecznikowego,
- rzepakowego,
- z oliwą z oliwek,
- z pestek winogron.
Tutaj mechanizm jest jeszcze bardziej charakterystyczny:
drugi tańszy produkt kosztuje tylko 1 zł.
Produkty również można dowolnie mieszać.
Warunkiem jest użycie karty Moja Biedronka albo aplikacji.
Jest limit. Tylko dwie sztuki dziennie
W przypadku oleju trzeba szczególnie uważać na ograniczenie zapisane w promocji.
Biedronka wprowadziła limit dzienny wynoszący dwie sztuki, czyli maksymalnie dwa litry, na jedną kartę Moja Biedronka.
Nie oznacza to zatem możliwości załadowania całego wózka olejem po promocyjnej cenie.
Promocja jest jednak atrakcyjna dla osób, które i tak zamierzały kupić dwie butelki – za drugą, tańszą, zapłacą jedynie złotówkę.
Wielka przecena również na rodzinne lody
Trzecia promocja może zainteresować osoby, które chcą jeszcze wykorzystać końcówkę lata.
Od 7 do 12 września Biedronka przecenia lody familijne Marletto w opakowaniach 900 ml.
Przy zakupie dwóch opakowań:
drugi, tańszy produkt będzie aż 70 proc. tańszy.
Promocją objęte są różne smaki. Na materiałach sieci widoczne są m.in. warianty tiramisu oraz słony karmel.
Także tutaj produkty można mieszać.
W poniedziałek może być tłoczniej
Początek nowej gazetki Biedronki tradycyjnie może oznaczać większy ruch, szczególnie rano oraz w godzinach popołudniowych.
Tym razem dodatkowym magnesem są mechanizmy zachęcające do kupowania większej liczby produktów.
W przypadku mięsa klient bierze dwa opakowania, aby jedno otrzymać gratis. Przy oleju potrzebne są dwie butelki, aby druga kosztowała złotówkę. Przy lodach również trzeba sięgnąć po dwa opakowania, aby uzyskać 70-procentowy rabat na tańsze.
Nie można jednak z góry stwierdzić, że we wszystkich sklepach powstaną kolejki. Natężenie ruchu zależy od konkretnej placówki i pory dnia.
Przed podejściem do kasy warto sprawdzić warunki
Przy tak dużych promocjach najważniejsze są szczegóły.
W przypadku mięsa mielonego akcja 1+1 gratis obowiązuje tylko od 7 do 9 września.
Lody i oleje objęte są promocjami od 7 do 12 września.
Przy mięsie oraz oleju na materiałach promocyjnych znajduje się informacja o konieczności posiadania karty Moja Biedronka lub aplikacji. Olej ma ponadto dzienny limit dwóch sztuk na kartę.
Dlatego przed zapłaceniem warto upewnić się, że karta została prawidłowo zeskanowana i że produkty rzeczywiście spełniają warunki danej akcji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.