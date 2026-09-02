Gigantyczne promocje w Lidlu. Markowe buty przecenione nawet o ponad połowę

2 września 2026 17:29 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Lidl mocno przecenia asortyment ze swojej strefy „Sport i wypoczynek”. Na sklepowych półkach pojawiły się obniżki sięgające około 50 proc., a wśród przecenionych produktów można znaleźć także markowe obuwie sportowe. Klienci, którzy trafią na odpowiedni rozmiar, mogą sporo zaoszczędzić.

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Promocje w Lidlu Fot. Warszawa w Pigułce
Promocje w Lidlu Fot. Warszawa w Pigułce

Na zdjęciach wykonanych w jednym ze sklepów Lidl widać całą serię czerwonych etykiet z obniżonymi cenami. Szczególnie zwraca uwagę oferta butów.

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Buty za 54,95 zł zamiast 109 zł

Jedną z najmocniejszych przecen objęto męskie buty do biegania marki Crivit. Na elektronicznej etykiecie widnieje cena 54,95 zł oraz informacja o obniżce o 49 proc. Wcześniej produkt kosztował 109 zł.

Oznacza to, że na jednej parze można zaoszczędzić ponad 54 zł. W koszach wyprzedażowych znajdują się różne modele obuwia, dlatego dostępność konkretnych wariantów i rozmiarów może zależeć od sklepu.

Jeszcze większą uwagę zwraca przecena obuwia Under Armour. Na widocznej w sklepie etykiecie przy damskich butach treningowych pojawia się cena 69 zł. Jednocześnie oznaczenie wskazuje na bardzo dużą obniżkę względem wcześniejszej ceny.

Wyprzedaż nie kończy się na butach

Czerwone etykiety pojawiły się również przy innych artykułach w dziale „Sport i wypoczynek”. Na zdjęciach widać między innymi ceny 23,99 zł i 55,99 zł oraz oznaczenia obniżek sięgających 20 i 30 proc.

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To może być dobry moment przede wszystkim dla osób, które nie szukają konkretnego modelu, lecz są gotowe wybrać coś spośród produktów pozostałych w danym sklepie. Przy tego rodzaju wyprzedażach największym ograniczeniem zazwyczaj jest właśnie dostępność rozmiarów i poszczególnych wariantów.

Warto zajrzeć do koszy z przecenami

Tak duże różnice pomiędzy wcześniejszymi a aktualnymi cenami sprawiają, że strefa wyprzedażowa Lidla może teraz przyciągać szczególną uwagę klientów. W przypadku widocznych na zdjęciach butów Crivit cena spadła niemal dokładnie o połowę.

Trzeba jednak pamiętać, że asortyment wyprzedażowy może różnić się pomiędzy placówkami. Nie każdy model i rozmiar musi być dostępny w każdym Lidlu, a przy ograniczonej liczbie sztuk najciekawsze okazje mogą szybko znikać z koszy.

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