Gigantyczne promocje w Lidlu. We wtorek klienci mogą ruszyć do sklepów. 1+1 i 2+1 gratis oraz słodycze od 2,89 zł
We wtorek, 18 sierpnia, w Lidlu warto będzie zajrzeć szczególnie na półki ze słodyczami. Sieć przygotowała promocje 1+1 gratis i 2+1 gratis, a do tego obniżyła ceny wielu popularnych produktów. W gazetce pojawiają się m.in. Ptasie Mleczko, Raffaello, słodycze z Muminkami oraz czekolady za 4,99 zł. Część ofert obowiązuje tylko do środy, 19 sierpnia.
Lidl rozpoczął nową serię promocji 17 sierpnia, ale część klientów może zainteresować się nimi szczególnie we wtorek. Sieć opublikowała jednocześnie gazetki ważne od 17 do 19 sierpnia oraz od 17 do 22 sierpnia.
Największą uwagę zwracają akcje gratisowe. W przypadku wybranych czekolad klient może wyjść ze sklepu z dodatkowym produktem bez dopłaty.
Lidl daje czekoladę gratis. Jest promocja 1+1
Pierwsza mocna oferta dotyczy czekolady mlecznej Fin Carré z siekanymi orzechami laskowymi.
Standardowa cena widoczna w gazetce wynosi 4,99 zł za 100 g, ale Lidl uruchomił mechanizm:
1+1 gratis.
Oznacza to, że przy zakupie odpowiedniej liczby produktów jedno opakowanie otrzymujemy bez dodatkowej opłaty, zgodnie z zasadami akcji przedstawionymi w gazetce.
To jednak dopiero początek.
Kup 2, trzecia gratis
Druga promocja obejmuje białą czekoladę Fin Carré z całymi orzechami laskowymi.
Tutaj sieć zastosowała mechanizm:
2+1 gratis.
Cena pojedynczego opakowania poza promocją wynosi 4,99 zł.
Obie akcje mają obowiązywać od poniedziałku 17 sierpnia do soboty 22 sierpnia.
Ptasie Mleczko w supercenie
W krótszej gazetce, obowiązującej od 17 do 19 sierpnia, pojawia się także jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich produktów.
Ptasie Mleczko E.Wedel, opakowanie 340 g, kosztuje 16,99 zł.
Oferta dotyczy różnych rodzajów produktu. Z gazetki wynika, że cena w przeliczeniu na kilogram wynosi 49,97 zł.
W sklepach można więc spodziewać się zainteresowania nie tylko promocjami gratisowymi, ale również produktami przecenionymi do wskazanej „superceny”.
Muminki opanowały półki. Ceny od 7,99 zł
Ciekawie wygląda również oferta produktów z motywem Muminków.
Herbatniki Muminki 175 g kosztują 7,99 zł.
W gazetce znalazły się także Krówki Muminki 160 g za 8,99 zł.
To produkty, które mogą zainteresować nie tylko rodziców kupujących słodycze dzieciom. Muminki od lat mają również dorosłych fanów i kolekcjonerów, dlatego charakterystyczne opakowania mogą przyciągać uwagę na sklepowych półkach.
Raffaello za 9,99 zł
Kolejna znana marka również znalazła się w promocyjnej ofercie.
Raffaello 100 g kosztuje 9,99 zł.
Obok niego Lidl pokazuje również minibatony Roshen z orzechowym nadzieniem. Opakowanie 100 g wyceniono na zaledwie 2,89 zł.
To jedna z najniższych cen widocznych na prezentowanej stronie gazetki.
Delicje za 3,99 zł
Na tym lista się nie kończy.
Delicje Szampańskie 147 g w wariancie wiśniowym kosztują 3,99 zł.
W przeliczeniu na 100 g daje to 2,71 zł.
Za 4,49 zł można natomiast znaleźć opakowanie herbatników kakaowych Petit Beurre Brown o masie 400 g.
W promocji znalazła się również galaretka Laura XXL marki Mister Choc. Opakowanie 380 g w wariancie pomarańczowym lub wiśniowym kosztuje 9,99 zł.
To nie tylko promocje na słodycze
Aktualna oferta Lidla jest znacznie szersza niż produkty pokazane na jednej stronie gazetki.
W oficjalnej ofercie sieci można znaleźć również mocne przeceny podstawowych artykułów spożywczych.
Przykładem jest masło ekstra Mlekpol Mazurski Smak 83 proc. Przy zakupie 3 opakowań i wykorzystaniu kuponu w aplikacji Lidl Plus cena jednego spada z 4,99 zł do 1,99 zł. To obniżka o 60 proc. Limit wynosi 3 opakowania na kupon.
Mleko za 1,55 zł
Jeszcze mocniej może przyciągać cena produktu, który regularnie trafia do koszyków Polaków.
Mleko UHT 3,2 proc. Łączka kosztuje w promocji 1,55 zł za litr przy zakupie 6 opakowań. Cena poza promocją wynosi 3,30 zł. Lidl ustalił limit na 12 opakowań na paragon, a oferta obowiązuje od 17 do 19 sierpnia.
To właśnie takie produkty mogą sprawić, że najbliższe dni będą dla klientów szczególnie interesujące. Z jednej strony mamy promocje na słodycze, z drugiej bardzo mocne obniżki produktów codziennego użytku.
Pomidory 1+1 gratis
Promocja gratisowa pojawiła się również w dziale warzywnym.
Przy pomidorach truskawkowych Lidl oferuje 1+1 gratis po aktywowaniu kuponu i zeskanowaniu aplikacji Lidl Plus.
Cena poza promocją wynosi 12,99 zł za opakowanie 500 g. Przy zakupie 2 opakowań średnia cena jednego spada do około 6,49 zł. Obowiązuje limit 1 darmowego opakowania na kupon.
Morele niemal o połowę taniej
Do 19 sierpnia obowiązuje również promocja na morele sprzedawane luzem.
Cena została obniżona z 14,99 zł do 7,99 zł za kilogram, czyli o 46 proc. Warunkiem jest aktywowanie kuponu i zeskanowanie aplikacji Lidl Plus. Limit wynosi 3 kg na kupon.
Warto dokładnie sprawdzać warunki
Przy tak dużej liczbie promocji szczególnie ważne jest sprawdzanie zasad konkretnej oferty.
Niektóre produkty można kupić taniej bez dodatkowych warunków. Inne wymagają zakupu kilku sztuk, a jeszcze inne aktywowania kuponu oraz użycia aplikacji Lidl Plus.
Różnią się również terminy. Część ofert kończy się już 19 sierpnia, podczas gdy promocje przedstawione na stronie gazetki ze słodyczami mogą obowiązywać do 22 sierpnia. Aktualne gazetki z tymi okresami obowiązywania są dostępne na oficjalnej stronie sieci.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz zakupy w Lidlu we wtorek, przed wyjściem warto sprawdzić gazetkę oraz aplikację Lidl Plus.
Na słodyczach można znaleźć mechanizmy 1+1 gratis oraz 2+1 gratis. Ptasie Mleczko kosztuje 16,99 zł, Raffaello 9,99 zł, Delicje 3,99 zł, a minibatony Roshen 2,89 zł.
Jeszcze ciekawiej wyglądają promocje na podstawowe produkty. Masło można kupić za 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań z kuponem, a mleko za 1,55 zł przy zakupie 6 sztuk.
Trzeba jednak patrzeć na warunki zapisane przy konkretnym produkcie. Promocyjna cena często zależy od liczby kupowanych opakowań, użycia Lidl Plus albo aktywowania kuponu. Warto również pamiętać, że przy największym zainteresowaniu dostępność poszczególnych produktów może różnić się między sklepami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.