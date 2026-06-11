Gigantyczne ulewy nad Warszawą i Mazowszem. Trwają podtopienia, IMGW utrzymuje alerty hydrologiczne
Od nocy przez Warszawę i Mazowsze przetaczają się gwałtowne ulewy. Straż pożarna wyjeżdża do podtopień, IMGW utrzymuje ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia dla województwa mazowieckiego. To kulminacja wielodniowego cyklu intensywnych opadów, który synoptycy zapowiadali już od kilku dni.
Alerty hydrologiczne dla Mazowsza – ryzyko przekroczenia stanów ostrzegawczych
IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia dla południowej połowy województwa mazowieckiego oraz województw łódzkiego i lubelskiego. „W obszarach występowania prognozowanych silnych opadów burzowych na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia” – ostrzega Instytut. Alert hydrologiczny I stopnia oznacza, że stany wody mogą lokalnie osiągnąć lub przekroczyć poziomy ostrzegawcze.
Szczególne zagrożenie dotyczy zurbanizowanych zlewni – czyli centrum Warszawy, gdzie kanalizacja deszczowa przy gwałtownych opadach nie nadąża z odprowadzaniem wody. Najbardziej narażone rejony stolicy to historycznie Mokotów i okolice Potoku Służewieckiego, Ursynów, Wilanów oraz trasy wylotowe w kierunku S7 i S8.
Kilka dni intensywnych opadów – gleba i kanalizacja są nasycone
Ulewy z nocy 11 czerwca nie są zjawiskiem izolowanym. Front przetaczający się przez Polskę przesuwa się stosunkowo wolno, co stwarza ryzyko kumulacji opadów – ostrzegał IMGW już we wtorek. Prognozowane sumy opadów w drugiej połowie tygodnia i na początku kolejnego mogą przekroczyć 100 mm, a w obszarach górskich nawet 150 mm. Gleba i kanalizacja są po kilku dniach deszczu nasycone – każda kolejna ulewa trafia na teren, który nie jest w stanie wchłonąć więcej wody.
We wtorek 9 czerwca RCB wysłało alert SMS do mieszkańców województwa mazowieckiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało przed burzami z silnymi opadami i porywami wiatru dla pięciu województw, w tym mazowieckiego. To był dopiero początek cyklu opadowego, który trwa do tej chwili.
Co robić przy podtopieniu – przypomnienie służb
Jeśli Twoja piwnica, garaż podziemny lub posesja zostały podtopione – straż pożarna reaguje na zgłoszenia dotyczące bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia. Wypompowywanie wody z piwnic i podwórek nie należy do standardowych zadań PSP – w takich przypadkach należy kontaktować się z firmami asenizacyjnymi lub pogotowiem wodnokanalizacyjnym MPWiK (tel. 994). Numery alarmowe: straż pożarna 998, pogotowie 999, numer alarmowy 112.
Na drogach – omijaj zalane przejazdy i tunele. Nawet 30 cm wody może unieruchomić samochód osobowy. Nie wjeżdżaj w miejsca, gdzie głębokość wody jest nieznana.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.