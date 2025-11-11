Gigantyczne utrudnienia w Warszawie. Zacznie się 13 listopada
Warszawa przygotowuje się na ogromne zmiany w komunikacji. Od czwartku 13 listopada 2025 roku od godziny 21:30 do niedzieli 16 listopada włącznie, linia metra M1 zostanie częściowo wyłączona z ruchu. Powodem jest modernizacja urządzeń sterowania ruchem pociągów i wymiana modułów trakcyjnych w centralnym odcinku trasy. Prace te są niezbędne, by zapewnić bezpieczne i sprawne funkcjonowanie metra w kolejnych latach, ale oznaczają też duże utrudnienia dla tysięcy mieszkańców.
W tym czasie pociągi metra nie będą kursować na odcinku między stacjami Wilanowska i Słodowiec. Ruch zostanie utrzymany tylko w dwóch fragmentach – z Młocin do Słodowca oraz z Wilanowskiej do Kabat. Częstotliwość kursowania zostanie zmniejszona, a rozkład jazdy dostosowany do sytuacji. W czwartek wieczorem pociągi będą kursować co około sześć i pół minuty. W piątek, sobotę i niedzielę – co pięć i pół minuty, a nocą co kwadrans.
Władze miasta zapewniają, że dołożono wszelkich starań, by pasażerowie mieli alternatywne środki transportu. Zostaną uruchomione dodatkowe linie tramwajowe i autobusowe. Tramwaj 61 połączy Wyścigi z Winnicą, jadąc m.in. przez Puławską, Marszałkowską, Andersa i Marymoncką. Linia 76 połączy Miasteczko Wilanów z Tarchominem, a po drodze zatrzyma się m.in. na Belwederskiej, Marszałkowskiej i na Placu Bankowym. W tym samym czasie zawieszone zostanie kursowanie tramwaju linii 14, a inne – takie jak 2, 16, 61 czy 76 – będą jeździły według specjalnych rozkładów.
Największe znaczenie dla pasażerów będzie miała linia zastępcza ZM1, która połączy południe i północ Warszawy. Autobusy pojadą trasą od stacji Metro Wilanowska przez Aleję Niepodległości, Trasę Łazienkowską, Marszałkowską, Plac Bankowy, Andersa, Mickiewicza, Plac Wilsona i Słowackiego aż do stacji Metro Słodowiec. W wybrane noce – z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę – część kursów zostanie wydłużona aż do stacji Metro Młociny i Metro Kabaty, co pozwoli przejechać całą trasę linii M1 zastępczym środkiem transportu.
Zmiany obejmą również pętle autobusowe i tramwajowe. Na pętli Metro Wilanowska od 13 listopada wieczorem obowiązywać będą nowe lokalizacje przystanków dla linii 165 i 218, a w kolejnych dniach również dla 130. Zmiany wprowadzone zostaną także na Winnicy, Słodowcu i Młocinach. Linie 755 oraz 17 będą kursować innymi trasami i według nowych rozkładów jazdy. Warto przed podróżą sprawdzić aktualne informacje w serwisie wtp.waw.pl lub w aplikacjach ZTM.
Władze Warszawy proszą mieszkańców o cierpliwość i wcześniejsze planowanie podróży. W czasie weekendu spodziewane są korki na głównych trasach dojazdowych do centrum oraz większe obciążenie autobusów i tramwajów. Utrudnienia potrwają do późnych godzin wieczornych w niedzielę, 16 listopada, po czym metro wznowi kursowanie na całej trasie.
To największe prace modernizacyjne na linii M1 od kilku lat. Ich celem jest unowocześnienie systemu sterowania ruchem, zwiększenie bezpieczeństwa i ograniczenie awarii, które w ostatnich miesiącach zdarzały się coraz częściej. Choć przez kilka dni pasażerowie będą musieli liczyć się z niedogodnościami, inwestycja ma przynieść długofalowe korzyści i poprawić komfort codziennych przejazdów metrem.
