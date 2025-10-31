Gigantyczne wyłudzenia VAT w Polsce! Zatrzymano 13 osób, chodzi o 300 milionów złotych
Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili dwie zorganizowane grupy przestępcze, które przez lata miały wyłudzać podatki na gigantyczną skalę. Zatrzymano 13 osób podejrzanych o udział w procederze, którego wartość sięga aż 300 milionów złotych. Według śledczych, przestępcy wystawiali fikcyjne faktury i tworzyli pozorne transakcje, by unikać płacenia VAT i podatku dochodowego. Grozi im nawet 20 lat więzienia.
Służby rozbiły gang wyłudzający miliony z VAT. 13 osób zatrzymanych, straty sięgają 300 milionów złotych
Polskie służby przeprowadziły jedną z największych w ostatnich latach akcji wymierzonych w przestępczość podatkową. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z województwa kujawsko-pomorskiego oraz Centralnego Biura Śledczego Policji z Torunia zatrzymali 13 osób podejrzanych o udział w zorganizowanych grupach przestępczych zajmujących się wyłudzaniem podatku VAT i podatku dochodowego. Według ustaleń śledczych, straty Skarbu Państwa mogą sięgać nawet 300 milionów złotych.
Fikcyjne faktury i sztuczne koszty
Zatrzymani mieli tworzyć rozbudowany system pozornych transakcji handlowych pomiędzy legalnie działającymi firmami w Polsce. Jak informuje rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej, st. asp. Justyna Pasieczyńska, grupa zajmowała się wystawianiem fikcyjnych faktur VAT, które dokumentowały nieistniejące dostawy towarów i usług. Dzięki temu firmy uczestniczące w procederze mogły zaniżać należności podatkowe lub ubiegać się o nienależne zwroty podatku.
W praktyce oznaczało to, że przestępcy generowali sztuczne koszty, które w dokumentach miały wyglądać jak realne transakcje. Zyski z wyłudzeń trafiały do kieszeni członków grupy, a Skarb Państwa tracił setki milionów złotych.
Ogólnopolska akcja i zabezpieczone dowody
Akcja funkcjonariuszy KAS i CBŚP objęła trzy województwa – kujawsko-pomorskie, śląskie i pomorskie. W kilkunastu lokalizacjach zabezpieczono ogromną liczbę dokumentów księgowych, sprzęt elektroniczny, a także nośniki danych, które mogą potwierdzić skalę procederu.
Według wstępnych szacunków zatrzymani uszczuplili wpływy z podatku VAT o ponad 1,35 miliona złotych, a z podatku dochodowego o około 1 milion złotych – jednak całkowite straty wynikające z działalności powiązanych grup sięgają nawet 300 milionów złotych.
Śledztwo w tej sprawie ma szeroki zakres – zarzuty usłyszało już ponad 330 osób, które miały brać udział w tworzeniu i obsłudze fikcyjnych faktur.
Zarzuty i groźba 20 lat więzienia
Jak poinformował rzecznik CBŚP, komisarz Krzysztof Wrześniowski, zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także popełnienia przestępstw skarbowych i fałszowania dokumentów. Grozi im kara do 20 lat pozbawienia wolności.
Śledczy nie wykluczają dalszych zatrzymań, ponieważ część podejrzanych mogła pełnić funkcje pośredników w procederze, ułatwiając przepływ nielegalnych faktur między firmami.
Skarbówka uszczelnia system
Sprawa wpisuje się w szersze działania Krajowej Administracji Skarbowej, która w ostatnich latach intensyfikuje kontrole w obszarze tzw. agresywnego planowania podatkowego. Jak podkreśla wiceminister finansów i szef KAS, Marcin Łoboda, utworzenie Centrum Kompetencyjnego ds. zwalczania wyłudzeń podatkowych pozwoliło na skuteczniejsze typowanie firm uczestniczących w podejrzanych transakcjach.
– W ciągu ostatnich lat wykryliśmy setki przypadków optymalizacji podatkowych na dużą skalę. Tylko w 2022 roku wartość zaniżonych podatków sięgnęła 780 mln zł, a w pierwszej połowie 2025 roku – ponad 150 mln zł – powiedział Łoboda.
Koniec ery „pustych faktur”?
Eksperci zwracają uwagę, że tego typu przestępstwa są jednymi z najtrudniejszych do wykrycia, bo często wykorzystują realnie działające przedsiębiorstwa jako przykrywkę. Dzięki coraz lepszej analizie danych finansowych, systemowi STIR oraz cyfryzacji obrotu fakturami, wykrywanie oszustw staje się jednak coraz skuteczniejsze.
Wiceminister Łoboda podkreśla, że nowoczesne narzędzia analityczne i współpraca KAS z CBŚP pozwalają szybciej identyfikować nieprawidłowości, a tym samym ograniczać straty budżetu państwa.
Śledczy zapowiadają kolejne działania i podkreślają: państwo nie odpuści osobom, które uczyniły sobie z oszustw podatkowych stałe źródło dochodu.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.