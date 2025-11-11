Godzina 11:00. Zmiany w komunikacji miejskiej z okazji Narodowego Święta Niepodległości

11 listopada 2025 11:08 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Warszawa świętuje 11 listopada – dzień, w którym cały kraj oddaje hołd bohaterom walczącym o wolność. W stolicy od rana obowiązują liczne zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej, związane z uroczystościami państwowymi, marszami oraz Biegiem Niepodległości.

Poniżej przedstawiamy aktualną relację na żywo ze zmian w komunikacji.

11:00 – Przypominamy!

W dniu Święta Niepodległości autobusy i tramwaje kursują według rozkładów świątecznych.
Wyjątkiem są linie 193 i 527, które jeżdżą zgodnie ze specjalnym rozkładem jazdy.

Na trasy nie wyjechały tramwaje linii 22 oraz autobusy 126 i 160.
Zmienione trasy dotyczą również kilku popularnych połączeń:

  • 178 kursuje między osiedlem Skorosze a rondem Ignacego Daszyńskiego,

  • 503 jeździ na skróconej trasie Natolin Północny – Metro Politechnika przez Piękną, plac Konstytucji i Waryńskiego,

  • 521 łączy dziś Falenicę z rondem Wiatraczna.

Metro kursuje według specjalnego, świątecznego rozkładu jazdy – bez kursów nocnych.

10:41 – Zmiany w kursowaniu tramwajów

  • Linie 10 i 11 kończą trasy na rondzie Daszyńskiego i placu Zbawiciela.

  • 4 dojeżdża do Dw. Wschodniego (Kijowska).

  • 14 kursuje tylko od strony Mokotowa do placu Zbawiciela.

  • 18 kończy bieg na Marymoncie-Potoku lub placu Zbawiciela.

  • 77 dojeżdża do placu Starynkiewicza i Kieleckiej.

10:36 – Zmiany dla linii 17

Tramwaje 17 od strony Żoliborza jadą Okopową do placu Narutowicza, a od strony Mokotowa zawracają na pętli Kielecka.

10:32 – Linie 20 i 23 z ograniczonym zasięgiem

Po stronie Woli tramwaje 20 i 23 kończą trasę na placu Starynkiewicza,
natomiast po stronie Pragi – dojeżdżają tylko do Dworca Wschodniego.

10:30 – Zmiany dla linii 7, 9 i 24

Tramwaje 7, 9 i 24 od strony Ochoty kursują tylko do placu Starynkiewicza,
natomiast po stronie praskiej:

  • 7 dojeżdża do Wiatracznej,

  • 9 i 24 – do Zielenieckiej.

10:25 – Ograniczenia dla linii 15, 16 i 19

Tramwaje 15, 16 i 19 od strony Żoliborza przejeżdżają mostem Gdańskim na Pragę,
natomiast w przeciwnym kierunku kończą trasy:

  • 15 na placu Starynkiewicza,

  • 16 i 19 na placu Zbawiciela.

10:06 – Wyłączony ruch w centrum

Z powodu uroczystości narodowych ruch tramwajów został całkowicie wstrzymany w Alejach Jerozolimskich oraz na Moście Poniatowskiego.
Nie kursują też tramwaje ulicami Marszałkowską i Andersa.

09:50 – Całkowicie zamknięta trasa Biegu Niepodległości

Trasa 35. Biegu Niepodległości jest całkowicie wyłączona z ruchu.
Autobusy nie jeżdżą ulicami Jana Pawła II, Chałubińskiego i Aleją Niepodległości
na odcinku od ronda Zgrupowania AK „Radosław” do ulicy Batorego.

Zamknięte pozostają także: ulice Królewska, Focha, Moliera, Wierzbowa oraz plac Piłsudskiego.

Utrudnienia potrwają do popołudnia

Służby zapowiadają, że normalny ruch tramwajów i autobusów zacznie wracać dopiero po zakończeniu głównych uroczystości i Biegu Niepodległości, czyli w godzinach popołudniowych.

