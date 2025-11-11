Godzina 11:00. Zmiany w komunikacji miejskiej z okazji Narodowego Święta Niepodległości
Warszawa świętuje 11 listopada – dzień, w którym cały kraj oddaje hołd bohaterom walczącym o wolność. W stolicy od rana obowiązują liczne zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej, związane z uroczystościami państwowymi, marszami oraz Biegiem Niepodległości.
Poniżej przedstawiamy aktualną relację na żywo ze zmian w komunikacji.
11:00 – Przypominamy!
W dniu Święta Niepodległości autobusy i tramwaje kursują według rozkładów świątecznych.
Wyjątkiem są linie 193 i 527, które jeżdżą zgodnie ze specjalnym rozkładem jazdy.
Na trasy nie wyjechały tramwaje linii 22 oraz autobusy 126 i 160.
Zmienione trasy dotyczą również kilku popularnych połączeń:
-
178 kursuje między osiedlem Skorosze a rondem Ignacego Daszyńskiego,
-
503 jeździ na skróconej trasie Natolin Północny – Metro Politechnika przez Piękną, plac Konstytucji i Waryńskiego,
-
521 łączy dziś Falenicę z rondem Wiatraczna.
Metro kursuje według specjalnego, świątecznego rozkładu jazdy – bez kursów nocnych.
10:41 – Zmiany w kursowaniu tramwajów
-
Linie 10 i 11 kończą trasy na rondzie Daszyńskiego i placu Zbawiciela.
-
4 dojeżdża do Dw. Wschodniego (Kijowska).
-
14 kursuje tylko od strony Mokotowa do placu Zbawiciela.
-
18 kończy bieg na Marymoncie-Potoku lub placu Zbawiciela.
-
77 dojeżdża do placu Starynkiewicza i Kieleckiej.
10:36 – Zmiany dla linii 17
Tramwaje 17 od strony Żoliborza jadą Okopową do placu Narutowicza, a od strony Mokotowa zawracają na pętli Kielecka.
10:32 – Linie 20 i 23 z ograniczonym zasięgiem
Po stronie Woli tramwaje 20 i 23 kończą trasę na placu Starynkiewicza,
natomiast po stronie Pragi – dojeżdżają tylko do Dworca Wschodniego.
10:30 – Zmiany dla linii 7, 9 i 24
Tramwaje 7, 9 i 24 od strony Ochoty kursują tylko do placu Starynkiewicza,
natomiast po stronie praskiej:
-
7 dojeżdża do Wiatracznej,
-
9 i 24 – do Zielenieckiej.
10:25 – Ograniczenia dla linii 15, 16 i 19
Tramwaje 15, 16 i 19 od strony Żoliborza przejeżdżają mostem Gdańskim na Pragę,
natomiast w przeciwnym kierunku kończą trasy:
-
15 na placu Starynkiewicza,
-
16 i 19 na placu Zbawiciela.
10:06 – Wyłączony ruch w centrum
Z powodu uroczystości narodowych ruch tramwajów został całkowicie wstrzymany w Alejach Jerozolimskich oraz na Moście Poniatowskiego.
Nie kursują też tramwaje ulicami Marszałkowską i Andersa.
09:50 – Całkowicie zamknięta trasa Biegu Niepodległości
Trasa 35. Biegu Niepodległości jest całkowicie wyłączona z ruchu.
Autobusy nie jeżdżą ulicami Jana Pawła II, Chałubińskiego i Aleją Niepodległości
na odcinku od ronda Zgrupowania AK „Radosław” do ulicy Batorego.
Zamknięte pozostają także: ulice Królewska, Focha, Moliera, Wierzbowa oraz plac Piłsudskiego.
Utrudnienia potrwają do popołudnia
Służby zapowiadają, że normalny ruch tramwajów i autobusów zacznie wracać dopiero po zakończeniu głównych uroczystości i Biegu Niepodległości, czyli w godzinach popołudniowych.
