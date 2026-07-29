Groźny wypadek na Mazowszu. Przewrócił się na motocyklu, by uniknąć zderzenia
Przed godziną 13 na skrzyżowaniu alei Jachowicza, ulicy Nowy Rynek i Obrońców Westerplatte w Płocku doszło do zdarzenia drogowego z udziałem motocyklisty. Kierujący jednośladem przewrócił się, by uniknąć zderzenia.
Do zderzenia pojazdów w ogóle nie doszło
Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 67-letni kierujący volkswagenem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa 39-letniemu motocykliście. Kierujący jednośladem, chcąc uniknąć zderzenia, przewrócił się i z odniesionymi obrażeniami trafił do szpitala.
W nomenklaturze ubezpieczeniowej takie sytuacje określa się jako zdarzenia bezkontaktowe. Obaj kierujący byli trzeźwi.
O odpowiedzialności decyduje związek przyczynowy, a nie zetknięcie się pojazdów
Brak kontaktu nie oznacza automatycznie, że kierowca samochodu nie ponosi odpowiedzialności. Znaczenie ma to, czy jego manewr wymusił reakcję drugiego uczestnika ruchu i czy między tym manewrem a szkodą istnieje związek przyczynowy. Policja już we wstępnych ustaleniach wskazała nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego volkswagenem, choć ostateczna kwalifikacja zależy od dalszych czynności, w tym od oceny obrażeń motocyklisty przez biegłego.
Ponad połowę wypadków z udziałem motocyklistów powodują kierowcy samochodów
Według danych Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji za 2023 rok 55,7 proc. wypadków z udziałem motocyklistów spowodowali kierujący samochodami. Najczęstsze błędy to nieudzielenie pierwszeństwa, nieprawidłowa zmiana pasa ruchu i wyprzedzanie oraz po prostu nieuwzględnianie jednośladów w ocenie sytuacji na drodze.
Kierowcy aut albo nie zauważają motocykla, albo błędnie oceniają odległość i prędkość zbliżającego się pojazdu, bo wąska sylwetka jednośladu wydaje się dalsza, niż jest w rzeczywistości. Skala zjawiska w danych Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest znacząca: w latach 2022-2025 doszło do 8 599 wypadków z udziałem motocykli, w których zginęło 780 motocyklistów, a 3 673 zostało ciężko rannych.
Skrzyżowanie w centrum Płocka łączy trzy ważne kierunki ruchu
Miejsce zdarzenia leży w ścisłym centrum Płocka, około 110 km na północny zachód od Warszawy. Węzeł alei Jachowicza, Nowego Rynku i ulicy Obrońców Westerplatte obsługuje ruch w kilku kierunkach naraz i należy do najbardziej obciążonych punktów w mieście. Skrzyżowania o złożonej geometrii, z kilkoma wlotami i licznymi relacjami skrętnymi, są w statystykach miejscem, gdzie do wymuszeń pierwszeństwa dochodzi najczęściej, bo kierowca ocenia jednocześnie kilka strumieni pojazdów.
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