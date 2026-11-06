Grzejnik jest gorący na górze, a zimny na dole? Zanim wezwiesz hydraulika, zrób prosty test za 0 zł
Sezon grzewczy trwa, a wielu Polaków zauważa, że ich kaloryfery nagrzewają się nierównomiernie. Góra grzejnika jest gorąca, podczas gdy jego dolna część pozostaje chłodna. Czy to oznacza awarię i konieczność wezwania hydraulika? Niekoniecznie. W wielu przypadkach takie zachowanie grzejnika jest zupełnie normalne, a prosty test pozwala sprawdzić, czy rzeczywiście dzieje się coś niepokojącego.
Gorący na górze, zimny na dole. Nie zawsze oznacza to awarię
W sezonie grzewczym łatwo zauważyć, że kaloryfer nie nagrzewa się równomiernie. Niektórzy mieszkańcy bloków i domów jednorodzinnych od razu podejrzewają zapowietrzenie instalacji.
Tymczasem ciepła góra i chłodniejszy dół grzejnika mogą świadczyć o jego prawidłowej pracy.
Woda wpływająca do grzejnika oddaje ciepło do pomieszczenia i stopniowo się ochładza. Dlatego temperatura w różnych częściach kaloryfera nie musi być identyczna.
Szczególnie wyraźnie widać to wtedy, gdy w pokoju jest już wystarczająco ciepło, a zawór termostatyczny ogranicza przepływ gorącej wody.
Niepokój powinny natomiast wzbudzić sytuacje, w których pomieszczenie pozostaje zimne mimo ustawienia ogrzewania na wyższą temperaturę, a grzejnik nagrzewa się jedynie na niewielkiej powierzchni.
Prosty test za 0 zł. Sprawdź, zanim zadzwonisz po hydraulika
Zanim zdecydujesz się na kosztowną wizytę fachowca, możesz przeprowadzić prostą kontrolę.
Krok 1. Sprawdź temperaturę w pokoju.
Jeżeli w pomieszczeniu jest już komfortowo ciepło, chłodniejszy dół grzejnika nie musi oznaczać problemu. Termostat może po prostu ograniczać dopływ wody.
Krok 2. Ustaw głowicę termostatyczną wyżej.
Jeżeli pokrętło znajduje się na pozycji 2 lub 3, przestaw je na 4 i odczekaj około 20–30 minut. Nie jest to naprawa, lecz próba sprawdzenia reakcji instalacji.
Krok 3. Sprawdź, czy grzejnik zaczyna się nagrzewać.
Jeżeli wcześniej chłodny grzejnik robi się wyraźnie cieplejszy, zawór prawdopodobnie reaguje prawidłowo.
Krok 4. Zwróć uwagę na odgłosy.
Bulgotanie, przelewanie się wody i szumy mogą wskazywać na obecność powietrza w instalacji, choć nie są jednoznacznym dowodem zapowietrzenia.
Krok 5. Przywróć wcześniejsze ustawienie.
Po zakończeniu testu ustaw termostat na temperaturę, którą zwykle utrzymujesz w pomieszczeniu.
Jeżeli grzejnik pozostaje niemal całkowicie zimny, a w pokoju nadal jest chłodno, warto zgłosić problem administratorowi budynku lub instalatorowi.
Kiedy grzejnik jest zapowietrzony?
Wbrew popularnemu przekonaniu zapowietrzony kaloryfer często daje objawy odwrotne do tych, których spodziewają się mieszkańcy.
Typowym sygnałem zapowietrzenia jest zimna góra grzejnika i cieplejszy dół.
Powietrze gromadzi się bowiem zwykle w górnej części instalacji i utrudnia prawidłowy przepływ wody.
Jeżeli natomiast góra grzejnika jest gorąca, a dół pozostaje zimny, przyczyną może być niewielki przepływ wody, działanie termostatu albo osady zgromadzone wewnątrz grzejnika.
Samo odpowietrzanie nie rozwiąże problemu, którego przyczyną jest zanieczyszczenie instalacji.
Jak bezpiecznie odpowietrzyć kaloryfer?
Jeżeli objawy rzeczywiście wskazują na zapowietrzenie, w wielu instalacjach można samodzielnie usunąć powietrze z grzejnika.
Trzeba jednak zachować ostrożność, ponieważ woda znajdująca się w instalacji może być bardzo gorąca.
- Sprawdź, czy grzejnik ma dostępny zawór odpowietrzający i czy instrukcja instalacji dopuszcza samodzielne odpowietrzanie.
- Jeśli to własny system grzewczy, wyłącz pompę obiegową lub ogrzewanie zgodnie z instrukcją urządzenia i poczekaj, aż grzejnik ostygnie. W bloku nie ingeruj samodzielnie w instalację wspólną.
- Pod odpowietrznikiem umieść niewielkie naczynie, a pod nim rozłóż ręcznik chroniący podłogę.
- Odpowiednim kluczykiem bardzo powoli odkręć odpowietrznik. Nie wykręcaj go całkowicie.
- Jeżeli wydostaje się powietrze, poczekaj, aż zacznie wypływać równomierny strumień wody, a następnie zamknij zawór.
- W domowej instalacji z własnym kotłem sprawdź ciśnienie zgodnie z instrukcją producenta.
Ważne: Jeżeli nie masz pewności, jak działa odpowietrznik, zawór jest uszkodzony albo instalacja należy do wspólnego systemu ogrzewania budynku, bezpieczniej zgłosić problem administracji.
Co oznacza cyfra 3 na kaloryferze? Wielu Polaków błędnie odczytuje pokrętło
Na większości tradycyjnych głowic termostatycznych znajdują się cyfry od 1 do 5. Nie oznaczają one jednak mocy grzejnika.
Cyfry odpowiadają orientacyjnym temperaturom, które termostat próbuje utrzymać w pomieszczeniu.
Przykładowo, w wielu popularnych modelach wygląda to następująco:
|Ustawienie
|Orientacyjna temperatura
|1
|około 12°C
|2
|około 16°C
|3
|około 20°C
|4
|około 24°C
|5
|około 28°C
Dokładne wartości zależą od producenta i modelu głowicy.
Ustawienie 3 zwykle oznacza próbę utrzymania około 20°C, a nie pracę grzejnika z 60-procentową mocą.
Czy ustawienie grzejnika na 5 szybciej ogrzeje mieszkanie?
To jeden z najczęściej powtarzanych mitów dotyczących ogrzewania.
W typowej instalacji z prawidłowo działającym zaworem termostatycznym przestawienie pokrętła z 3 na 5 nie sprawi, że woda w grzejniku automatycznie stanie się gorętsza.
Termostat reguluje przepływ wody w zależności od temperatury otoczenia.
Jeżeli w pokoju jest 15°C, a ustawienie 3 odpowiada temperaturze około 20°C, zawór może być już całkowicie otwarty. Przekręcenie go na 5 nie musi wtedy przyspieszyć ogrzewania pomieszczenia.
Może natomiast doprowadzić do niepotrzebnego przegrzania pokoju, jeżeli zapomnimy później zmniejszyć ustawienie.
Kiedy trzeba wezwać fachowca?
Pomoc specjalisty lub administratora może być potrzebna, gdy grzejnik nie ogrzewa pomieszczenia mimo prawidłowych ustawień, stale pozostaje zimny w dolnej części albo występują wycieki.
Przyczyną mogą być między innymi osady w instalacji, zablokowany zawór, niewłaściwa regulacja hydrauliczna lub problemy z obiegiem wody.
W budynkach wielorodzinnych problem może dotyczyć nie tylko jednego mieszkania, ale również pionu grzewczego.
Nie należy samodzielnie demontować grzejnika, odkręcać połączeń instalacji ani spuszczać z niej dużych ilości wody.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli Twój grzejnik jest gorący na górze, a chłodny na dole, nie musisz od razu wzywać hydraulika. Najpierw sprawdź temperaturę pomieszczenia, ustawienie termostatu i reakcję grzejnika na zmianę ustawień.
Jeżeli pokój osiąga oczekiwaną temperaturę, a grzejnik nie przecieka i nie wydaje niepokojących odgłosów, nierównomierne nagrzewanie może być zupełnie normalne.
Najważniejsza zasada: grzejnik nie musi być gorący na całej powierzchni, żeby prawidłowo ogrzewać mieszkanie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.