Utrudnienia w kursowaniu metra M1 w Warszawie. Pociągi jeździły na skróconej trasie

6 listopada 2026 18:26 | Autor: Anna Szkutnik | Polska i świat | Brak komentarzy

Poważne utrudnienia w kursowaniu pierwszej linii warszawskiego metra. Z przyczyn technicznych pociągi M1 kursowały wyłącznie na odcinku Kabaty – Dworzec Gdański. Warszawski Transport Publiczny poinformował o przywracaniu podstawowej organizacji ruchu.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Problemy na pierwszej linii metra

W piątek, 6 listopada, pasażerowie warszawskiego metra musieli liczyć się z utrudnieniami na linii M1. Z powodu problemów technicznych ruch pociągów został ograniczony.

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Składy kursowały na skróconej trasie Kabaty – Dworzec Gdański. Oznaczało to brak regularnego kursowania metra na północnym odcinku linii, w kierunku Młocin.

Utrudnienia dotyczyły między innymi pasażerów korzystających ze stacji Plac Wilsona, Marymont, Słodowiec, Stare Bielany, Wawrzyszew i Młociny.

Zapowiedziano komunikację zastępczą

W związku z utrudnieniami Warszawski Transport Publiczny poinformował o uruchamianiu autobusowej linii zastępczej ZA METRO.

Autobusy miały kursować na trasie:

Metro Młociny 20 – Kasprowicza – Słowackiego – Mickiewicza – Dworzec Gdański 01.

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Komunikacja zastępcza miała umożliwić pasażerom przemieszczanie się pomiędzy północnymi dzielnicami Warszawy a Dworcem Gdańskim.

Trwa przywracanie normalnego ruchu

W najnowszej aktualizacji komunikatu Warszawski Transport Publiczny przekazał, że trwa przywracanie podstawowej organizacji ruchu.

Oznacza to, że wcześniejsze informacje o skróconej trasie metra i uruchamianiu autobusów zastępczych zostały oznaczone jako nieaktualne.

Pasażerowie powinni jednak liczyć się z możliwością przejściowych opóźnień podczas przywracania regularnego kursowania pociągów.

Co to oznacza dla pasażerów?

Osoby planujące podróż linią M1, szczególnie na odcinku Dworzec Gdański – Młociny, powinny sprawdzić aktualne komunikaty przed wejściem na stację.

Informacje o sytuacji na trasie publikowane są na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

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