Utrudnienia w kursowaniu metra M1 w Warszawie. Pociągi jeździły na skróconej trasie
Poważne utrudnienia w kursowaniu pierwszej linii warszawskiego metra. Z przyczyn technicznych pociągi M1 kursowały wyłącznie na odcinku Kabaty – Dworzec Gdański. Warszawski Transport Publiczny poinformował o przywracaniu podstawowej organizacji ruchu.
Problemy na pierwszej linii metra
W piątek, 6 listopada, pasażerowie warszawskiego metra musieli liczyć się z utrudnieniami na linii M1. Z powodu problemów technicznych ruch pociągów został ograniczony.
Składy kursowały na skróconej trasie Kabaty – Dworzec Gdański. Oznaczało to brak regularnego kursowania metra na północnym odcinku linii, w kierunku Młocin.
Utrudnienia dotyczyły między innymi pasażerów korzystających ze stacji Plac Wilsona, Marymont, Słodowiec, Stare Bielany, Wawrzyszew i Młociny.
Zapowiedziano komunikację zastępczą
W związku z utrudnieniami Warszawski Transport Publiczny poinformował o uruchamianiu autobusowej linii zastępczej ZA METRO.
Autobusy miały kursować na trasie:
Metro Młociny 20 – Kasprowicza – Słowackiego – Mickiewicza – Dworzec Gdański 01.
Komunikacja zastępcza miała umożliwić pasażerom przemieszczanie się pomiędzy północnymi dzielnicami Warszawy a Dworcem Gdańskim.
Trwa przywracanie normalnego ruchu
W najnowszej aktualizacji komunikatu Warszawski Transport Publiczny przekazał, że trwa przywracanie podstawowej organizacji ruchu.
Oznacza to, że wcześniejsze informacje o skróconej trasie metra i uruchamianiu autobusów zastępczych zostały oznaczone jako nieaktualne.
Pasażerowie powinni jednak liczyć się z możliwością przejściowych opóźnień podczas przywracania regularnego kursowania pociągów.
Co to oznacza dla pasażerów?
Osoby planujące podróż linią M1, szczególnie na odcinku Dworzec Gdański – Młociny, powinny sprawdzić aktualne komunikaty przed wejściem na stację.
Informacje o sytuacji na trasie publikowane są na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.