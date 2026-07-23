Gwałtowne oberwanie chmury nad Warszawą. Zalane chodniki, ulice, jeziora na przejściach
Warszawa została dziś dotknięta przez gwałtowne zjawiska pogodowe, które doprowadziły do wystąpienia silnych ulew. Mieszkańcy stolicy w krótkim czasie doświadczyli intensywnych opadów, które miejscowo utrudniły poruszanie się po mieście, zalewając część ulic i wiaduktów. Mamy aktualne prognozy.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) od samego rana monitoruje sytuację w całym kraju, w tym na terenie województwa mazowieckiego. Wydane ostrzeżenia meteorologiczne 1 stopnia wyraźnie wskazują na ryzyko wystąpienia burz oraz intensywnych opadów deszczu, które mogą lokalnie prowadzić do podtopień. W Warszawie, jak wynika z aktualnych danych, niebo pozostało zachmurzone, a przelotne deszcze, przeplatające się z burzami, determinują charakter dzisiejszego dnia.
IMGW ostrzega przed burzami i deszczem
W czwartek, 23 lipca 2026 roku, sytuacja synoptyczna nad Polską jest niezwykle dynamiczna. IMGW informuje, że centrum płytkiego niżu znajduje się nad naszym krajem, co sprzyja rozwojowi chmur burzowych. Ostrzeżenia obowiązują w wielu województwach, a Warszawa znajduje się w strefie, gdzie zjawiska te mogą przebiegać z dużą gwałtownością.
Zgodnie z komunikatami IMGW-PIB, burzom towarzyszą:
- Silne porywy wiatru: osiągające prędkość do 65 km/h, a w czasie burz lokalnie nawet do 70 km/h.
- Intensywne opady deszczu: prognozowane sumy opadów wynoszą od 20 mm do 30 mm, a w niektórych lokalizacjach, ze względu na charakter burz stacjonarnych, mogą osiągnąć nawet 40 mm.
- Opady gradu: synoptycy nie wykluczają wystąpienia drobnego gradu, co potwierdzają również lokalne alerty przekazywane mieszkańcom.
Ostrzeżenia meteorologiczne pozostają w mocy do godz. 22:00. Służby przypominają, że nawet ostrzeżenia 1 stopnia mogą wiązać się z realnymi utrudnieniami w ruchu drogowym oraz kolejowym, dlatego zaleca się szczególną ostrożność podczas poruszania się po mieście.
Co to oznacza dla Ciebie?
Zmiana pogody w środku lata bywa dla wielu z nas zaskakująca, a dynamiczne zjawiska, takie jak oberwanie chmury, niosą ze sobą konkretne konsekwencje dla codziennego funkcjonowania. Co to oznacza dla Ciebie?
Przede wszystkim musisz liczyć się z nagłymi utrudnieniami w komunikacji miejskiej oraz samochodowej. Zalane ulice, studzienki, które nie przyjmują ogromnych mas wody w krótkim czasie, oraz ograniczona widoczność podczas ulewy to główne zagrożenia na drodze. Jeśli planujesz podróż, warto sprawdzić komunikaty o ewentualnych opóźnieniach w ruchu tramwajowym i autobusowym, które w Warszawie podczas takich zjawisk zdarzają się bardzo często.
Po drugie, zabezpiecz mienie znajdujące się na balkonach i tarasach. Silne porywy wiatru, które towarzyszą burzom, mogą porwać donice, meble ogrodowe czy suszarki na pranie, co stanowi zagrożenie dla osób przechodzących poniżej oraz zaparkowanych pojazdów.
Wreszcie, pamiętaj o swoim bezpieczeństwie. Podczas burzy unikaj przebywania na otwartych przestrzeniach, w parkach czy pod wysokimi drzewami. Jeśli jesteś w domu, w miarę możliwości ogranicz korzystanie z urządzeń elektrycznych podłączonych do sieci, jeśli burza jest bezpośrednio nad Tobą.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.