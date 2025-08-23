Huk i dym w Ursusie. Eksplozja tuż przy przejściu dla pieszych
W sobotę około godziny 11:50 mieszkańcy warszawskiego Ursusa usłyszeli głośny huk. W rejonie ulicy Bohaterów Warszawy pojawiły się kłęby dymu. Jak się później okazało, nieznany sprawca wrzucił w krzewy opalarkę gazową. Urządzenie eksplodowało, powodując pożar tuż przy przejściu dla pieszych, w sąsiedztwie bloku mieszkalnego i kilku sklepów.
Jak informuje Warszawska Grupa Luka&Maro, siła wybuchu była na tyle duża, że w jednym ze sklepów pękła szyba. Ogień mógł w każdej chwili objąć elewację pobliskiego budynku. Na szczęście świadkowie szybko zareagowali, a strażacy i policja błyskawicznie pojawili się na miejscu. Dzięki temu sytuację udało się opanować i nikt nie ucierpiał.
Świadkowie i działania policji
Według relacji świadków sprawca natychmiast oddalił się w stronę ulicy Rynkowej. Policjanci zabezpieczyli teren i rozpoczęli poszukiwania. Funkcjonariusze analizują nagrania z monitoringu zamontowanego na bloku oraz przy lokalach handlowych, licząc na szybkie ustalenie jego tożsamości. – To cud, że nikomu nic się nie stało i że pożar nie zdążył przenieść się na budynek – mówią mieszkańcy Ursusa.
