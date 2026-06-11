Ile gotówki możesz trzymać w domu w 2026 roku? Odpowiedź prosta i ostateczna, ale są 4 wyjątkowe sytuacje
Co roku, zwłaszcza przed sylwestrem i w okolicach świąt, temat wraca z siłą tsunami. Czy jest limit? Czy trzeba zgłaszać? Czy policja może zabrać gotówkę z domu? Odpowiedź na pierwsze pytanie jest jednoznaczna i nie zmieniła się od lat – nie ma żadnego limitu. Ale to nie koniec historii. Bo choć sam fakt posiadania gotówki w domu jest całkowicie legalny, są konkretne sytuacje, w których ta sama gotówka staje się problemem. I o tym mówi się znacznie rzadziej.
Ile gotówki możesz trzymać w domu? Odpowiedź prosta i ostateczna
W Polsce nie ma przepisu, który określałby maksymalną kwotę gotówki, jaką osoba prywatna może przechowywać w domu. Możesz trzymać w mieszkaniu 500 zł albo 500 000 zł – prawo tego nie ogranicza. Nie ma obowiązku zgłaszania domowych oszczędności żadnemu urzędowi. Nikt nie przychodzi sprawdzać, ile masz w szufladzie.
Nie zmieni się to po 1 lipca 2027 roku, kiedy wejdzie w życie unijna regulacja wprowadzająca limit 10 000 euro dla płatności gotówkowych. Ten limit dotyczy transakcji – zapłaty za towar lub usługę – nie przechowywania pieniędzy. Możesz mieć w domu 50 000 euro i nie łamiesz żadnego prawa. Ale jeśli zapłacisz nimi za samochód w salonie – naruszysz unijne przepisy.
Mapa limitów gotówki w Polsce w 2026 roku – co naprawdę obowiązuje
|Sytuacja
|Limit / zasada
|Podstawa prawna
|Przechowywanie gotówki w domu
|Brak limitu
|Brak przepisu – nie jest regulowane
|Płatność gotówką za zakupy jako konsument
|Brak limitu – możesz zapłacić dowolną kwotą
|Brak przepisu ograniczającego konsumentów
|Płatność gotówką między przedsiębiorcami (B2B)
|15 000 zł – powyżej obowiązuje przelew
|Art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców
|Przewóz gotówki przez granicę UE
|10 000 euro – powyżej obowiązkowe zgłoszenie
|Rozporządzenie UE nr 2018/1672
|Transakcja wymagająca zgłoszenia do GIIF
|15 000 euro – bank ma obowiązek zgłosić
|Ustawa AML (Dz.U. z 2025 r., poz. 644)
|Płatność gotówką za towar/usługę w UE (od 2027)
|10 000 euro – limit unijny, Polska musi wdrożyć
|Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2024/1624
Uwaga: projekt podniesienia limitu B2B z 15 000 do 25 000 zł złożony w Sejmie 16 kwietnia 2026 r. przez klub Centrum – jest na etapie konsultacji, nie obowiązuje.
Kiedy legalnie trzymana gotówka zaczyna być problemem – 4 scenariusze
Brak limitu posiadania nie oznacza braku innych obowiązków. Są 4 konkretne sytuacje, w których gotówka w domu może stać się przedmiotem zainteresowania urzędów – nie dlatego że ją masz, ale dlatego że coś z nią zrobisz lub nie potrafisz wyjaśnić skąd pochodzi.
- Scenariusz 1: Wpłacasz dużą sumę na konto. Bank ma obowiązek zgłosić każdą transakcję powyżej 15 000 euro do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Przy kwotach wzbudzających podejrzenia bank może – a po wdrożeniu standardów AMLA w lipcu 2026 roku będzie musiał – zapytać o źródło środków. Jeśli nie masz dokumentacji (umowy sprzedaży, darowizny, PIT, aktu notarialnego) – postępowanie wyjaśniające może się przedłużyć, a środki mogą zostać czasowo zablokowane.
- Scenariusz 2: Kontrola skarbowa i niewyjaśnione wydatki. Urząd skarbowy może wszcząć postępowanie w trybie szacowania dochodu, jeśli Twoje wydatki znacząco przewyższają zadeklarowane dochody. Jeśli KAS stwierdzi, że kupiłeś samochód za 80 000 zł, a zarabiasz 40 000 zł rocznie – zapyta skąd masz resztę. „Trzymałem w domu” to odpowiedź, której urząd nie przyjmie bez dokumentacji potwierdzającej skąd te pieniądze pochodzą. Nieudokumentowane oszczędności mogą zostać opodatkowane stawką 75 proc. na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT.
- Scenariusz 3: Gotówka w spadku lub darowiźnie. Jeśli przekazujesz dziecku lub wnukowi gotówkę jako darowiznę, masz obowiązek zgłoszenia jej do urzędu skarbowego (formularz SD-Z2) w ciągu 6 miesięcy, jeśli kwota przekracza limity zwolnienia (dla najbliższej rodziny – 36 120 zł w okresie 5 lat). Brak zgłoszenia przy kontroli oznacza utratę zwolnienia i konieczność zapłaty podatku od darowizny – do 20 proc. wartości.
- Scenariusz 4: Gotówka przy zatrzymaniu lub przeszukaniu. Policja lub prokuratura może zatrzymać gotówkę znalezioną przy przeszukaniu, jeśli istnieje podejrzenie, że pochodzi z przestępstwa. Samo posiadanie dużej sumy nie jest dowodem przestępstwa – ale brak możliwości wyjaśnienia jej pochodzenia może wydłużyć postępowanie wyjaśniające.
Jak bezpiecznie przechowywać duże sumy – praktyczne wskazówki
Nawet jeśli prawo nie ogranicza kwoty gotówki w domu, zdrowy rozsądek i kilka prostych zasad chronią przed problemami:
- Dokumentuj źródło każdej większej sumy. Wypłata z banku – zachowaj potwierdzenie. Sprzedaż samochodu lub nieruchomości – umowa. Wygrana, odszkodowanie, spadek – każdy dokument. To jedyna ochrona przy ewentualnej kontroli skarbowej lub pytaniach banku przy wpłacie.
- Nie trzymaj całości „na czarną godzinę” przez lata. Poza ryzykiem kradzieży i pożaru gotówka nie jest chroniona żadnym ubezpieczeniem, jeśli nie masz odpowiedniej polisy domowej obejmującej gotówkę (standardowe polisy mają niskie limity – zwykle 500-2 000 zł). Środki na koncie bankowym są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do 100 000 euro.
- Planuj dużą wpłatę na konto? Przygotuj dokumenty wcześniej. Jeśli zamierzasz wpłacić kilkadziesiąt tysięcy złotych zebranych przez lata – skompletuj dokumentację źródłową przed wizytą w banku. Standardowe pytanie pracownika bankowego to nie kaprys, lecz obowiązek wynikający z ustawy AML. Odpowiedź „to były moje oszczędności” bez dokumentów jest niewystarczająca przy wyższych kwotach.
Co się zmieni od 2027 roku – i co NIE zmieni się nigdy
Od 10 lipca 2027 roku zacznie obowiązywać unijny limit 10 000 euro dla płatności gotówkowych za towary i usługi od firm. Oznacza to, że za nowy samochód, meble z salonu czy usługę budowlaną nie będzie można zapłacić gotówką powyżej tej kwoty. Limit nie dotyczy transakcji między osobami prywatnymi w celach niekomercyjnych – możesz sprzedać znajomemu rower za gotówkę bez limitu.
Równolegle w Sejmie leży projekt podwyżki limitu B2B z 15 000 do 25 000 zł – złożony przez klub Centrum 16 kwietnia 2026 roku. Jeśli zostanie uchwalony, od 1 stycznia 2027 roku firmy będą mogły regulować gotówką transakcje do 25 000 zł zamiast obecnych 15 000 zł.
Co się nie zmieni nigdy: nie pojawi się limit przechowywania gotówki w domu dla osób prywatnych. Takie rozwiązanie nie jest planowane ani na poziomie polskim, ani unijnym. Propozycja limitu konsumenckiego płatności gotówkowych (15 000 zł) pojawiła się w Polsce w 2024 roku i spotkała z tak dużym sprzeciwem, że szybko z niej zrezygnowano.
Co to oznacza dla Ciebie? Trzy rzeczy które warto zrobić jeśli trzymasz gotówkę w domu
1. Udokumentuj źródło każdej większej sumy – dziś, nie gdy zapyta urząd
Przejrzyj swoje domowe oszczędności i sprawdź, czy masz dokumentację każdej większej sumy: wyciągi potwierdzające wypłatę z banku, umowy sprzedaży, dokumenty spadkowe lub darowiznowe. Jeśli nie masz – już teraz to trudno cofnąć, ale na przyszłość warto to pilnować. Przy ewentualnej kontroli skarbowej lub pytaniach banku to jedyna skuteczna ochrona.
2. Sprawdź polisę domową pod kątem limitu gotówki
Większość standardowych polis ubezpieczenia mieszkania obejmuje gotówkę tylko do 500-2 000 zł. Jeśli trzymasz w domu większe sumy – zapytaj ubezpieczyciela o rozszerzenie ochrony lub osobny rider. Koszt rozszerzenia to zazwyczaj kilkanaście do kilkudziesięciu złotych rocznie przy sumie ubezpieczenia 10 000-20 000 zł.
3. Planujesz wpłacić dużą sumę na konto? Zadzwoń do banku przed wizytą
Przy wpłatach powyżej kilkudziesięciu tysięcy złotych warto uprzedzić bank telefonicznie i poinformować o planowanej wpłacie oraz jej źródle. Unikniesz przedłużonego procesu weryfikacji przy okienku i ewentualnego tymczasowego wstrzymania operacji do czasu wyjaśnienia.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.