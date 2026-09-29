Ile naprawdę kosztuje ogrzanie mieszkania w Warszawie w 2026 roku? Mamy rozliczenia. Zapłacisz tysiące złotych
Ile kosztuje ogrzewanie mieszkania w bloku w Warszawie? Zamiast kalkulatora i teoretycznych wyliczeń mamy rzeczywisty dokument z opłatami dla lokalu o powierzchni 62,5 m2. Sama miesięczna zaliczka na centralne ogrzewanie wynosi w nim 336,25 zł. W ciągu roku daje to 4035 zł wpłaconych na poczet ogrzewania mieszkania, ale ta kwota nie musi być jego ostatecznym kosztem.
Dokument został wystawiony mieszkańcowi warszawskiej spółdzielni przy okazji zmiany opłaty za wodę od 1 października 2026 roku, ale pokazuje również wszystkie pozostałe miesięczne składniki związane z lokalem. Dzięki temu widać nie tylko stawkę centralnego ogrzewania, lecz również koszt podgrzania wody i opłatę stałą za jej przygotowanie. To dobry przykład tego, dlaczego na pytanie „ile kosztuje ciepło w warszawskim mieszkaniu” nie da się odpowiedzieć jedną stawką za metr kwadratowy obowiązującą w całym mieście. To także dowód na to, że podwyżki ciepła na razie nie nastąpią, bo spółdzielnia musi o nich poinformować na 3 miesiące przed ich wprowadzeniem. Należy podkreślić, że w lokalu mieszka czteroosobowa rodzina – to ważne w kontekście podgrzewania wody, bo zaliczka na ciepło obejmuje sam metraż mieszkania.
62,5 m2 mieszkania i 336,25 zł miesięcznie na centralne ogrzewanie
W analizowanym przez nas rozliczeniu spółdzielnia przyjęła zaliczkę na centralne ogrzewanie w wysokości 5,38 zł za m2 miesięcznie. Przy mieszkaniu o powierzchni 62,5 m2 daje to dokładnie 336,25 zł. Jeśli stawka nie zmieni się przez 12 miesięcy, właściciel lub lokator wpłaci w ten sposób 4035 zł. Roczna zaliczka odpowiada więc 64,56 zł za każdy metr kwadratowy mieszkania.
Łatwo przeliczyć tę samą stawkę na inne powierzchnie, ale trzeba pamiętać, że jest to wyłącznie symulacja dla budynku, w którym obowiązywałaby identyczna zaliczka. Mieszkanie o powierzchni 50 m2 kosztowałoby przy takim poziomie zaliczek 269 zł miesięcznie, 60 m2 – 322,80 zł, 70 m2 – 376,60 zł, a 80 m2 – 430,40 zł. W skali roku byłoby to odpowiednio 3228 zł, 3873,60 zł, 4519,20 zł i 5164,80 zł. W sąsiednim budynku te kwoty mogą być jednak inne, mimo identycznej powierzchni lokalu.
Powód jest prosty. Mieszkaniec bloku zazwyczaj nie kupuje ciepła bezpośrednio od przedsiębiorstwa ciepłowniczego. Odbiorcą jest właściciel albo zarządca budynku, który otrzymuje faktury za cały obiekt, a następnie rozlicza koszty między lokalami. Zgodnie z art. 45a ustawy Prawo energetyczne koszty przenoszone na mieszkańców mają pokrywać koszty zakupu ciepła, natomiast sposób ich podziału określa przyjęty w danym budynku regulamin.
336 zł to nie rachunek za zimowy miesiąc. Zaliczka jest pobierana również latem
Najczęstsze nieporozumienie zaczyna się właśnie tutaj. Kwota 336,25 zł nie oznacza, że ogrzewanie mieszkania kosztuje tyle w październiku, listopadzie czy styczniu. Jest to miesięczna zaliczka, której zadaniem jest rozłożenie przewidywanego kosztu na cały okres. Mieszkaniec może więc płacić ją również wtedy, gdy grzejniki są zimne, a faktyczne zużycie ciepła na centralne ogrzewanie wynosi niewiele albo nie ma go wcale.
Po zakończeniu przyjętego przez spółdzielnię okresu rozliczeniowego następuje porównanie pobranych zaliczek z rzeczywistymi kosztami. Jeśli budynek zużył więcej ciepła albo jego zakup kosztował więcej, może pojawić się niedopłata. Jeśli suma zaliczek była wyższa od kosztów przypadających na lokal, powstaje nadpłata. Dlatego 4035 zł rocznie w naszym przykładzie nie jest gwarancją, że na takiej kwocie zakończy się sezon. To pieniądze wpłacane z wyprzedzeniem na poczet późniejszego rozliczenia.
Jak realne są dopłaty, pokazał w tym roku przykład jednej ze spółdzielni na warszawskiej Ochocie. W sierpniu 2026 roku poinformowała ona mieszkańców o rozliczeniu centralnego ogrzewania za okres od 1 maja 2025 roku do 31 maja 2026 roku. Spółdzielnia wprost uprzedziła, że koszty ogrzewania wzrosły wskutek chłodniejszej zimy, wyższych cen energii cieplnej i kosztów sieci, a mieszkańcom mającym problem z jednorazowym uregulowaniem niedopłat umożliwiono rozłożenie ich na 3 raty. Jednocześnie zasugerowano podniesienie zaliczek do poziomu odpowiadającego ostatnim rzeczywistym kosztom ogrzewania.
Do rachunku za ciepło dochodzi podgrzanie wody. W tym mieszkaniu to kolejne 286,66 zł
Centralne ogrzewanie nie wyczerpuje kosztów ciepła widocznych w miesięcznych opłatach. W naszym dokumencie osobno rozliczane jest podgrzanie wody. Przyjęto zużycie 4 m3 ciepłej wody miesięcznie oraz stawkę zmienną 68,47 zł za m3, co daje 273,88 zł. Do tego dochodzi 12,78 zł opłaty stałej. Razem przygotowanie ciepłej wody kosztuje w tym przykładzie 286,66 zł miesięcznie.
Jeżeli do 336,25 zł zaliczki na ogrzewanie mieszkania dodamy 286,66 zł za podgrzanie wody, otrzymujemy 622,91 zł miesięcznie wydawane na 2 podstawowe cele związane z ciepłem. Przy niezmiennym zużyciu ciepłej wody oznaczałoby to 7474,92 zł w ciągu roku. Trzeba jednak bardzo wyraźnie rozdzielić te kwoty. Koszt centralnego ogrzewania jest w tym dokumencie związany z powierzchnią mieszkania, natomiast zmienna część podgrzania wody zależy od ilości zużytej ciepłej wody.
Na samym zawiadomieniu widać zresztą jeszcze szerszy obraz miesięcznych kosztów. Poza ogrzewaniem i podgrzaniem wody znajdują się tam między innymi opłaty za wodę i ścieki, gospodarowanie odpadami oraz energię elektryczną części wspólnych. Łączne opłaty określone jako niezależne od spółdzielni wynoszą w tym przypadku 945,89 zł miesięcznie, a opłaty zależne od spółdzielni 462,26 zł. Pełny miesięczny wymiar opłat wynosi więc 1408,15 zł, ale tylko część tej kwoty ma związek z ogrzewaniem.
Od 1 lipca zmieniła się taryfa ciepła w Warszawie. Średnie obciążenie wzrosło o 2 proc.
Na wysokość zaliczek wpływają nie tylko mrozy i ilość ciepła zużywana przez budynek, ale również taryfy. Veolia Energia Warszawa poinformowała, że od 1 lipca 2026 roku zaczęła stosować nowe ceny ciepła, a średnie obciążenie klienta wynikające ze zmiany taryfy wzrosło o około 2 proc. Konkretna cena zależy od grupy taryfowej budynku i nie jest ustalana jako jedna miejska stawka za metr kwadratowy mieszkania.
Dobrym przykładem ponownie jest WSM „Ochota”, która w lipcu poinformowała mieszkańców, że od 1 lipca cena dostarczanej energii cieplnej wzrosła z około 141 zł do 144 zł za GJ, natomiast opłata stała za moc cieplną wynosiła 16 345,86 zł za MW brutto. To właśnie tutaj zaczyna być widoczna różnica pomiędzy taryfą przedsiębiorstwa energetycznego a pozycją „centralne ogrzewanie” na kartce otrzymanej przez mieszkańca. Dostawca rozlicza budynek między innymi za faktycznie zużytą energię i zamówioną moc, a spółdzielnia musi następnie przełożyć te koszty na poszczególne lokale.
Sama cena energii jest tylko częścią całego rachunku. Veolia podaje, że około 79 proc. ceny ciepła widocznej u warszawskiego odbiorcy związane jest z jego wytwarzaniem, a około 21 proc. z siecią i dystrybucją. W taryfach występują zarówno opłaty stałe, zależne między innymi od zamówionej dla budynku mocy, jak i opłaty zmienne związane z ilością faktycznie pobranego ciepła. Dlatego odkręcenie grzejników słabiej przez kilka tygodni może obniżyć część kosztów, ale nie sprawi, że cały rachunek za ogrzewanie zniknie.
URE zatwierdził kolejną zmianę taryfy pod koniec sierpnia
Na tym zmiany w 2026 roku się nie zakończyły. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z 24 sierpnia 2026 roku zatwierdził zmianę taryfy Veolii Energii Warszawa dotyczącą przesyłania i dystrybucji ciepła w miejskiej sieci. W tabelach URE stawki są rozpisane według poszczególnych grup taryfowych i składają się między innymi ze stałej opłaty za usługi przesyłowe oraz zmiennej stawki naliczanej za GJ. Nie da się więc wziąć jednej liczby z decyzji URE i przemnożyć jej przez powierzchnię mieszkania.
To ważne także przy czytaniu informacji wysyłanej przez spółdzielnię. Jeżeli na zawiadomieniu pojawia się stawka 5,38 zł za m2, nie jest ona taryfą zatwierdzoną przez URE dla wszystkich mieszkańców Warszawy. To zaliczka ustalona dla konkretnego budynku lub zasobu, uwzględniająca jego koszty, przewidywane zużycie i przyjęty sposób rozliczenia. Dwa mieszkania po 62,5 m2 stojące kilka ulic od siebie mogą więc mieć zupełnie inne miesięczne zaliczki.
Dlaczego w jednym bloku zapłacą 5 zł za metr, a w innym znacznie więcej
Ogromne znaczenie ma sam budynek. Stary nieocieplony blok z dużymi stratami przez ściany i dach może potrzebować zdecydowanie więcej energii niż budynek po termomodernizacji. Liczą się również temperatura utrzymywana przez mieszkańców, stan instalacji, regulacja ogrzewania, powierzchnia części wspólnych, parametry węzła cieplnego oraz zamówiona moc. Nawet pogoda w jednym konkretnym sezonie potrafi później zmienić końcowe rozliczenie o sporą kwotę.
Dochodzi do tego sposób podziału kosztów wewnątrz budynku. Prawo energetyczne przewiduje wykorzystanie między innymi ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania, a w określonych sytuacjach powierzchni lub kubatury lokalu. Koszty stałe centralnego ogrzewania mogą być rozdzielane proporcjonalnie do powierzchni albo kubatury. Szczegółowa metoda musi znaleźć się w regulaminie rozliczania ciepła obowiązującym w danej wspólnocie lub spółdzielni. Dlatego samo porównanie czynszu z sąsiadem z innego bloku może dawać mylący wynik.
Po sezonie może być zwrot albo dopłata. To wtedy poznajesz prawdziwy koszt
Najważniejszym dokumentem nie jest więc sam miesięczny wymiar opłat, lecz późniejsze rozliczenie okresu. To na nim powinny znaleźć się pobrane zaliczki oraz koszty przypadające na mieszkanie według zasad obowiązujących w budynku. Jeżeli przez rok właściciel lokalu z naszego przykładu wpłaci 4035 zł na centralne ogrzewanie, a po rozliczeniu jego udział w kosztach wyniesie 3600 zł, powstanie 435 zł nadpłaty. Jeśli rzeczywisty koszt wyniesie 4700 zł, trzeba będzie dopłacić 665 zł.
To właśnie dlatego bardzo niska zaliczka nie zawsze jest dobrą wiadomością. Może jedynie przesuwać część rachunku na koniec okresu rozliczeniowego. Warszawskie spółdzielnie już po ostatnim sezonie ostrzegały o niedopłatach i podpowiadały mieszkańcom podnoszenie zaliczek na podstawie rzeczywistych kosztów poprzedniego okresu. Dla domowego budżetu często łatwiejsze jest płacenie kilkudziesięciu złotych więcej każdego miesiąca niż otrzymanie jednorazowego rozliczenia na kilkaset lub ponad 1000 zł.
Jak sprawdzić, ile naprawdę kosztuje ogrzewanie twojego mieszkania?
Samą stawkę wpisaną do czynszu najlepiej potraktować jako pierwszą wskazówkę. Żeby poznać rzeczywisty koszt, trzeba sięgnąć do ostatniego rozliczenia centralnego ogrzewania i sprawdzić, ile kosztowało ogrzanie całego budynku, ile zaliczek pobrano od naszego lokalu i jaki koszt ostatecznie mu przypisano. Dobrze również zajrzeć do regulaminu rozliczeń, bo to tam znajdziemy informację, jaka część kosztów jest rozliczana według powierzchni, jaka według zużycia i w jaki sposób uwzględniane są podzielniki lub indywidualne ciepłomierze.
Jeżeli po poprzednim sezonie pojawiła się duża niedopłata, a obecna zaliczka praktycznie się nie zmieniła, jest to sygnał, że warto zapytać administrację, na jakiej podstawie została wyliczona. Z kolei wysoka zaliczka przy regularnych nadpłatach może oznaczać, że miesięczne obciążenie jest ustawione z dużym zapasem. Najlepszym punktem odniesienia nie jest sąsiednie osiedle ani internetowy kalkulator, ale własne rozliczenie budynku z poprzedniego okresu i aktualna taryfa dostawcy. Dopiero zestawienie tych dokumentów pokazuje, ile ogrzewanie naprawdę kosztuje i czy obecna zaliczaka ma szansę wystarczyć na nadchodzący sezon.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.