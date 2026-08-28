IMGW ostrzega przed gwałtownym załamaniem pogody. Zacznie się wieczorem
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pogodowe obejmujące dziewięć województw. W części kraju obowiązują alerty drugiego stopnia. Synoptycy prognozują gwałtowne burze, intensywne opady deszczu, grad oraz porywy wiatru osiągające 75 km/h. Niebezpieczne zjawiska mają rozpocząć się już w piątek wieczorem i miejscami utrzymywać do sobotniego poranka.
Sytuacja pogodowa nad Polską zaczyna się zmieniać. Podczas gdy w części południowej i zachodniej kraju temperatura może jeszcze sięgać 31 stopni Celsjusza, od zachodu wkroczą burze i intensywne opady.
IMGW wydał alerty drugiego stopnia
Najpoważniejsze ostrzeżenia przed burzami dotyczą województw wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz części lubuskiego. IMGW wydał tam alerty drugiego stopnia.
Prognozowane burze mogą przynieść miejscami nawet 50 mm deszczu. Towarzyszyć im będzie silny wiatr, którego porywy mogą dochodzić do 75 km/h. Lokalnie możliwy jest również grad.
Niebezpieczna pogoda ma pojawić się w piątek wieczorem. W części regionów burze i opady mogą występować również w nocy z piątku na sobotę.
Burze obejmą kolejne regiony
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami wydano również dla województwa opolskiego oraz części województw śląskiego i łódzkiego.
Na tym lista zagrożeń się nie kończy.
W województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz warmińsko-mazurskim obowiązują ostrzeżenia związane z silnym deszczem i burzami. Prognozowane sumy opadów mogą miejscami dochodzić do 40 mm.
W krótkim czasie może więc spaść znaczna ilość wody. Przy gwałtownych opadach możliwe są lokalne podtopienia, szczególnie na drogach, w obniżeniach terenu oraz w miejscach, w których kanalizacja nie będzie w stanie wystarczająco szybko odprowadzać wody.
Upał jeszcze nie odpuszcza
Pogodowy kontrast będzie w piątek wyjątkowo duży. Zanim przez część kraju przejdą burze, mieszkańcy południowych i zachodnich regionów będą musieli zmierzyć się z wysoką temperaturą.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem dotyczą części województw lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego.
Temperatura maksymalna może osiągać od 28 do 31 stopni Celsjusza. W połączeniu z dużą wilgotnością powietrza odczuwalna temperatura może być szczególnie uciążliwa.
W górach dodatkowym zagrożeniem będzie wiatr
Na południowo-zachodnich krańcach kraju IMGW ostrzega również przed silnym wiatrem.
W południowej części województwa dolnośląskiego średnia prędkość wiatru może dochodzić do około 40 km/h, natomiast w porywach osiągać nawet 75 km/h.
Tak silny wiatr może łamać gałęzie i utrudniać poruszanie się po terenach górskich i podgórskich.
Dziewięć województw objętych ostrzeżeniami
Zgodnie z opublikowanymi ostrzeżeniami różnego rodzaju zagrożenia pogodowe dotyczą województw:
lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.
Nie wszędzie alerty obejmują całe województwa. W niektórych regionach dotyczą jedynie wybranych powiatów.
Najtrudniejsze godziny dopiero przed nami
Mieszkańcy terenów objętych ostrzeżeniami powinni śledzić aktualne komunikaty IMGW. Prognozy burzowe mogą być aktualizowane wraz z rozwojem sytuacji.
Przed nadejściem burzy warto zabezpieczyć przedmioty znajdujące się na balkonach, tarasach i posesjach, zamknąć okna oraz unikać parkowania samochodów pod drzewami. Podczas gwałtownych zjawisk najlepiej pozostać w bezpiecznym budynku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.