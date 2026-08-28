Incydent na stacji Metro Centrum. Pasażerowie zgłaszają utrudnienia

28 sierpnia 2026 16:49 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Na stacji Metro Centrum w Warszawie doszło do incydentu, który powoduje utrudnienia dla pasażerów. Pierwsze informacje otrzymujemy od naszych Czytelników znajdujących się na miejscu. Na tę chwilę nie wiadomo jeszcze, co dokładnie się wydarzyło.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Pasażerowie korzystający z metra w centrum Warszawy muszą liczyć się z utrudnieniami. Czytelnicy Warszawy w Pigułce informują nas o incydencie na stacji Metro Centrum.

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Na razie nie są znane dokładne okoliczności zdarzenia. Nie będziemy spekulować na temat jego przyczyny do czasu uzyskania potwierdzonych informacji.

Utrudnienia w metrze. Pasażerowie powinni przygotować się na problemy

Osoby planujące podróż metrem przez centrum Warszawy powinny uwzględnić możliwość opóźnień i zmian w kursowaniu pociągów. Sytuacja może się dynamicznie zmieniać.

Czekamy na oficjalne informacje dotyczące zdarzenia oraz jego wpływu na funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

Artykuł będzie aktualizowany po otrzymaniu nowych, potwierdzonych informacji.

AKTUALIZACJA: Na stacji wzbudziła się czujka dymu. Obecnie pociągi kursują bez zakłóceń.

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