Masz dom w Warszawie? Od 1 września możesz dostać do 4000 zł
Warszawiacy posiadający nieruchomość mogą dostać nawet 4000 zł na urządzenia zatrzymujące deszczówkę na swojej posesji. Miasto pokrywa do 80 proc. rzeczywistych kosztów inwestycji. Nabór dotyczący prac planowanych na 2027 rok rozpoczyna się 1 września 2026 roku i potrwa do 31 marca 2027 roku. Dofinansować można między innymi zbiornik na deszczówkę, studnię chłonną czy system rozsączający. Jest jednak bardzo ważny warunek: inwestycji nie wolno rozpocząć przed podpisaniem umowy z miastem.
Program nie jest nowym ogólnopolskim świadczeniem, lecz warszawską dotacją przeznaczoną dla właścicieli i innych uprawnionych użytkowników nieruchomości położonych na terenie stolicy. Jego celem jest zatrzymywanie wody opadowej tam, gdzie spadnie, zamiast jak najszybszego odprowadzania jej z posesji.
Dla właściciela domu jednorodzinnego może to oznaczać możliwość częściowego sfinansowania zbiornika, do którego trafia woda z rynien. Zgromadzoną deszczówkę można następnie wykorzystać na posesji, na przykład zamiast zużywania wody wodociągowej do podlewania ogrodu.
Do 4000 zł dla osoby fizycznej. Miasto pokrywa nawet 80 proc. kosztów
Warszawa może pokryć do 80 proc. rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji. W przypadku osoby fizycznej maksymalna wysokość dotacji wynosi 4000 zł.
Oznacza to, że nie każda inwestycja automatycznie przyniesie 4000 zł dofinansowania. Jeśli kwalifikowane wydatki wyniosą przykładowo 3000 zł, maksymalna dotacja może wynieść 2400 zł. Aby wykorzystać pełny limit 4000 zł, kwalifikowane koszty inwestycji muszą wynieść co najmniej 5000 zł.
Ten sam limit 4000 zł dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Dla pozostałych podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych maksymalna kwota jest wyższa i wynosi 10 000 zł, również przy dofinansowaniu do 80 proc. rzeczywistych kosztów.
Warunkiem podstawowym jest położenie nieruchomości na terenie Warszawy oraz posiadanie udokumentowanego prawa do dysponowania nią w celu wykonania inwestycji.
Wnioski na 2027 rok od 1 września
Warszawski system działa z wyprzedzeniem. Wniosek należy złożyć jeszcze przed rokiem, w którym mają zostać wykonane prace.
Zgodnie z zasadami programu dokumenty przyjmowane są od 1 września roku poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji do 31 marca roku, w którym inwestycja ma zostać wykonana.
To oznacza, że osoby planujące budowę zbiornika lub innego systemu zatrzymywania deszczówki w 2027 roku będą mogły składać wnioski:
- od 1 września 2026 roku,
- do 31 marca 2027 roku.
Liczy się data faktycznego wpływu dokumentów do Urzędu m.st. Warszawy. Nie warto więc zostawiać wysyłki pocztowej na ostatni dzień naboru.
Jest jeszcze jeden powód, żeby nie zwlekać. Miasto informuje, że umowy o udzielenie dotacji są podpisywane zgodnie z kolejnością złożenia wniosków. Ich podpisywanie rozpoczyna się w pierwszym kwartale roku, na który zaplanowana została inwestycja.
Na co konkretnie można dostać pieniądze?
Dotacja przeznaczona jest na budowę urządzeń, które zatrzymują i pozwalają zagospodarować wodę opadową lub roztopową w miejscu, w którym powstaje.
Warszawa wskazuje, że dofinansowane mogą być między innymi koszty zakupu i montażu:
- naziemnych zbiorników retencyjnych,
- podziemnych zbiorników retencyjnych,
- oczek wodnych pełniących funkcję retencyjną,
- studni chłonnych,
- skrzynek rozsączających,
- tuneli rozsączających,
- rur drenarskich.
Możliwości są więc znacznie szersze niż ustawienie przy rynnie niewielkiej beczki. Dotacja może pomóc sfinansować większy system, który przejmuje wodę z dachu i zatrzymuje ją na terenie działki albo stopniowo rozsącza ją do gruntu.
Ma to znaczenie szczególnie podczas intensywnych opadów, kiedy w krótkim czasie z dachu domu spływają setki lub nawet tysiące litrów wody.
Nie wszystko można wrzucić do kosztów. Pompa i wąż nie dostaną dotacji
Miasto wyraźnie rozdziela urządzenia służące do zatrzymania wody od późniejszego systemu jej wykorzystywania.
Dotacja nie obejmuje kosztów urządzeń i instalacji przeznaczonych wyłącznie do nawadniania, podlewania albo innego wykorzystywania zgromadzonej wcześniej deszczówki.
Nie można więc rozliczyć w ramach programu między innymi:
- pompy wraz z akcesoriami,
- instalacji hydroforowej,
- węża ogrodowego,
- zraszaczy,
- linii kroplujących.
Jeżeli więc właściciel domu buduje zbiornik za kilka tysięcy złotych, a następnie dokupuje pompę i automatyczny system podlewania ogrodu, część dotycząca samej retencji może kwalifikować się do dotacji, ale urządzenia służące później do podlewania trzeba sfinansować samodzielnie.
Najważniejsza pułapka: najpierw umowa, dopiero później zakupy i prace
To zdecydowanie najważniejsza zasada programu. Samo złożenie wniosku nie oznacza jeszcze, że można następnego dnia zamówić zbiornik i rozpocząć kopanie.
Inwestycji nie wolno rozpocząć przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.
Warszawa opisuje kolejność jednoznacznie: najpierw należy złożyć wniosek. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu urząd zaprosi wnioskodawcę do podpisania umowy. Dopiero po jej podpisaniu można rozpocząć inwestycję i ponosić związane z nią wydatki.
Osoba, która najpierw kupi zbiornik, zapłaci wykonawcy, a dopiero później zacznie załatwiać dotację, może więc stracić możliwość uzyskania dofinansowania.
Nie należy również mylić decyzji o złożeniu wniosku z przyznaniem pieniędzy. Dotacja nie jest wypłacana z góry.
Najpierw płacisz, potem miasto zwraca część kosztów
Po podpisaniu umowy można wybrać wykonawcę albo wykonać część prac samodzielnie. Następnie inwestycję trzeba zakończyć i rozliczyć zgodnie z terminem określonym w umowie.
Do rozliczenia potrzebne są dokumenty potwierdzające wykonanie inwestycji oraz poniesione koszty. Miasto wymaga między innymi faktury lub rachunku wystawionego na osobę, która otrzymała dotację.
Potrzebne są również zdjęcia dokumentujące poszczególne etapy prac: stan przed rozpoczęciem inwestycji, realizację oraz efekt końcowy.
Jeżeli zakres wykonanych prac nie wynika szczegółowo z faktury, potrzebny może być także dokument potwierdzający wykonanie inwestycji, na przykład protokół odbioru podpisany przez wykonawcę i inwestora. Przy samodzielnym wykonaniu prac możliwe jest złożenie odpowiedniego oświadczenia.
Dopiero po zaakceptowaniu rozliczenia pieniądze zostaną przekazane na rachunek bankowy wskazany we wniosku. Miasto deklaruje wypłatę dotacji w ciągu 21 dni od zaakceptowania rozliczenia przez Biuro Ochrony Środowiska.
Jakie dokumenty trzeba przygotować?
Podstawowym dokumentem jest wniosek o udzielenie dotacji na budowę urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych.
Jeżeli inwestycji nie realizuje bezpośrednio właściciel nieruchomości, konieczna jest zgoda właściciela lub współwłaścicieli.
Pełnomocnictwo potrzebne jest natomiast wtedy, gdy sprawę za wnioskodawcę prowadzi inna osoba. Samo złożenie wniosku jest bezpłatne. Standardowa opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł, choć przepisy przewidują zwolnienia, między innymi w przypadku pełnomocnictwa udzielonego najbliższej rodzinie.
Dodatkowych dokumentów wymagają osoby prowadzące działalność gospodarczą, ponieważ dofinansowanie może w takim przypadku stanowić pomoc de minimis.
Gdzie złożyć wniosek?
Dokumenty można złożyć osobiście w wydziale obsługi mieszkańców dowolnego urzędu dzielnicy.
Wnioski przyjmowane są również w kancelarii ogólnej Urzędu m.st. Warszawy przy Alejach Jerozolimskich 44 oraz w Biurze Ochrony Środowiska przy placu Bankowym 2.
Dokumenty można także wysłać pocztą na adres Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.
Zbiornik może ograniczyć również rachunki za wodę
Dotacja ma przede wszystkim cel środowiskowy. Zatrzymywanie deszczówki na posesjach zmniejsza ilość wody gwałtownie odpływającej podczas intensywnych opadów oraz pomaga ograniczać przesuszanie gruntu.
Dla właściciela domu pojawia się jednak również bardzo praktyczna korzyść. Wodę zebraną z dachu można później wykorzystać między innymi do podlewania roślin. W okresach, gdy ogród wymaga regularnego nawadniania, oznacza to mniejsze zużycie wody wodociągowej.
Im większa powierzchnia dachu, tym większa ilość wody może trafić do zbiornika. Nawet stosunkowo krótki, ale intensywny deszcz może dostarczyć znaczną ilość wody, która bez systemu retencji spłynęłaby z posesji.
1 września rusza nabór na inwestycje w 2027 roku
Dla osób, które rozważają budowę systemu retencji w przyszłym roku, najważniejsze są więc cztery liczby: 1 września, 80 proc., 4000 zł i 31 marca.
Od 1 września 2026 roku można składać wnioski dotyczące inwestycji planowanych na 2027 rok. Miasto może zwrócić osobie fizycznej do 80 proc. kwalifikowanych wydatków, jednak nie więcej niż 4000 zł. Nabór zakończy się 31 marca 2027 roku.
Najważniejsze jest jednak zachowanie właściwej kolejności. Wniosek trzeba złożyć przed rozpoczęciem inwestycji, a zakupy i prace rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy z Warszawą. Kto najpierw zamontuje zbiornik, a później zgłosi się po pieniądze, może dotacji nie otrzymać.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.