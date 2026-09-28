Jaką emeryturę musi mieć senior, by należał do klasy średniej? Kwota może zaskoczyć
O klasie średniej najczęściej mówi się w kontekście osób pracujących, wynagrodzeń i rodzin z dziećmi. Seniorzy są z tej dyskusji niemal całkowicie pomijani, choć również można sprawdzić, gdzie przebiega dochodowa granica między niższymi a średnimi dochodami. Zestawiliśmy metodologię OECD z najnowszymi danymi Eurostatu i ZUS. Wynik jest dla wielu emerytów niekorzystny – przeciętna polska emerytura znajduje się bardzo blisko granicy, a mediana świadczeń jest od niej wyraźnie niższa.
Nie ma jednak jednej kwoty działającej dla każdego seniora. Innej emerytury potrzebuje osoba mieszkająca samotnie, innej małżeństwo prowadzące wspólne gospodarstwo. Znaczenie mają również dodatkowe źródła pieniędzy, trzynasta i czternasta emerytura, a przy szerszym rozumieniu klasy średniej także własne mieszkanie, oszczędności czy koszty utrzymania. Najpierw trzeba więc ustalić, co właściwie oznacza klasa średnia w badaniach dochodowych.
OECD wyznacza dolną granicę na poziomie 75 proc. mediany dochodu
W Polsce nie istnieje ustawa ani oficjalny urzędowy próg, po którego przekroczeniu ktoś staje się członkiem klasy średniej. Jedną z najczęściej używanych metod stworzyła jednak OECD. Organizacja posługuje się pojęciem grupy średnich dochodów i zalicza do niej osoby żyjące w gospodarstwach domowych osiągających od 75 do 200 proc. krajowej mediany dochodu rozporządzalnego. Poniżej 75 proc. mediany zaczyna się grupa niższych dochodów, natomiast po przekroczeniu dwukrotności mediany OECD mówi o grupie wysokich dochodów.
Kluczowe są tutaj 2 słowa: dochód rozporządzalny. Nie chodzi o emeryturę brutto zapisaną na decyzji ZUS, ale o pieniądze pozostające do dyspozycji gospodarstwa po podatkach i obowiązkowych obciążeniach. Dochód jest również korygowany o liczbę osób mieszkających razem. Powód jest prosty – para nie potrzebuje 2 razy większego dochodu od osoby samotnej, żeby osiągnąć podobny poziom życia, ponieważ dzieli między siebie między innymi koszty mieszkania, ogrzewania, internetu czy części wyposażenia domu.
Teraz można policzyć próg. Dla samotnego seniora wychodzi około 3,9 tys. zł netto
Najnowsze dane Eurostatu pokazują, że mediana ekwiwalentnego dochodu netto w Polsce wyniosła 14 394 euro rocznie. W danych Eurostatu rok badania 2025 odnosi się do dochodów uzyskiwanych w 2024 roku. Po przeliczeniu na złote i zastosowaniu progu OECD wynoszącego 75 proc. mediany otrzymujemy w przybliżeniu 3,9 tys. zł miesięcznego dochodu netto dla jednoosobowego gospodarstwa domowego.
Dopiero tutaj możemy odpowiedzieć na pytanie o emeryturę. Jeżeli samotny senior utrzymuje się wyłącznie z regularnego miesięcznego świadczenia i porównujemy jego zwykłą emeryturę z takim miesięcznym progiem dochodowym, potrzebowałby około 4,5 tys. zł brutto miesięcznie. Przy obecnych zasadach opodatkowania emerytur daje to mniej więcej 3,85-3,9 tys. zł na rękę. Nie jest to granica ustalona przez państwo, lecz orientacyjny wynik zastosowania metodologii OECD do najnowszych danych dochodowych Polski.
Mediana emerytury to 3824,89 zł. Połowa świadczeń znajduje się poniżej wyliczonego progu
Tu pojawia się najciekawsze porównanie z najnowszym raportem ZUS. Zakład przeanalizował wysokość emerytur wypłacanych po waloryzacji w marcu 2026 roku. Średnia emerytura wyniosła 4324,85 zł brutto. Sama średnia może jednak wprowadzać w błąd, ponieważ podbijają ją osoby otrzymujące bardzo wysokie świadczenia. Znacznie więcej mówi mediana.
Połowa świadczeniobiorców otrzymywała emeryturę nie wyższą niż 3824,89 zł brutto. Druga połowa dostawała więcej. Najczęściej występująca emerytura była jeszcze niższa i wynosiła 3080,41 zł. Oznacza to, że ponad połowa indywidualnych świadczeń emerytalnych wypłacanych przez ZUS znajduje się poniżej orientacyjnej kwoty około 4,5 tys. zł brutto, która pozwala samotnej osobie osiągnąć dolną granicę średnich dochodów przy prostym porównaniu miesięcznym.
Nie można jednak powiedzieć, że ponad połowa wszystkich polskich emerytów automatycznie nie należy do klasy średniej. ZUS pokazuje indywidualną wysokość świadczenia, podczas gdy OECD bada dochód całego gospodarstwa domowego. Senior otrzymujący 3500 zł może mieszkać z małżonkiem pobierającym kolejne 4000 zł, pracować dodatkowo albo posiadać inne regularne dochody. I wtedy wynik zmienia się diametralnie.
Kobiety są znacznie dalej od granicy niż mężczyźni
Dane ZUS pokazują ogromną różnicę pomiędzy emeryturami kobiet i mężczyzn. W marcu 2026 roku średnia emerytura mężczyzn wynosiła 5312,28 zł brutto, a kobiet 3662,52 zł. Jeszcze wyraźniej widać dysproporcję przy medianie. W przypadku mężczyzn połowa otrzymywała nie więcej niż 4877,33 zł brutto, natomiast mediana kobiet wynosiła zaledwie 3244,96 zł brutto.
Dla samotnego mężczyzny z emeryturą na poziomie mediany świadczenie byłoby więc już powyżej naszego orientacyjnego miesięcznego progu. Samotna kobieta z emeryturą równą medianie byłaby od niego wyraźnie oddalona. ZUS podaje również, że 75 proc. kobiet otrzymywało świadczenia do około 4507,84 zł brutto. Innymi słowy dopiero najwyższa ćwiartka świadczeń kobiet zaczyna wchodzić w okolice poziomu, który przy samotnym gospodarstwie daje dochód odpowiadający dolnej części grupy średnich dochodów.
Jest jednak ważna korekta: trzynastka i czternastka obniżają potrzebną miesięczną emeryturę
Porównanie 4,5 tys. zł brutto jest najprostsze, bo zestawia regularną miesięczną emeryturę z miesięcznym progiem dochodu. Metodologia OECD opiera się jednak na dochodzie rocznym, a polscy seniorzy otrzymują także dodatkowe świadczenia. Trzynasta emerytura w 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto. Czternasta emerytura ma taką samą maksymalną wysokość, ale pełną kwotę otrzymują osoby ze świadczeniem do 2900 zł brutto, a powyżej tej granicy działa mechanizm złotówka za złotówkę.
Jeżeli uwzględnimy trzynastkę oraz przysługującą część czternastki i spojrzymy na cały roczny dochód, granica regularnej podstawowej emerytury dla samotnego seniora będzie więc nieco niższa. W uproszczonej symulacji wychodzi w okolicach 4,3-4,4 tys. zł brutto miesięcznie, w zależności od rzeczywistego podatku i wysokości czternastego świadczenia. To pokazuje, dlaczego nie da się wskazać jednej kwoty z dokładnością do złotówki. 4,5 tys. zł jest dobrym przybliżeniem dla zwykłego miesięcznego świadczenia, a przy liczeniu wszystkich dochodów w skali roku próg może zostać osiągnięty nieco wcześniej.
Dwoje emerytów z dużo niższymi świadczeniami może już należeć do grupy średnich dochodów
Największe zaskoczenie pojawia się, gdy policzymy gospodarstwo 2-osobowe. OECD nie mnoży progu osoby samotnej razy 2. Do uwzględnienia wspólnych kosztów wykorzystuje skalę ekwiwalentności. W praktyce gospodarstwo 2 osób potrzebuje około 5,5 tys. zł łącznego dochodu netto miesięcznie, żeby znaleźć się na tej samej dolnej granicy średnich dochodów.
Jeżeli oboje małżonkowie otrzymują podobne świadczenia, oznacza to około 2,7-2,8 tys. zł netto na osobę. Przy standardowej emeryturze odpowiada to mniej więcej 3,1 tys. zł brutto na każdego z małżonków. Para pobierająca po 3100-3200 zł brutto może więc razem osiągać poziom klasyfikowany jako średnie dochody, choć każde z tych świadczeń osobno jest daleko poniżej kwoty potrzebnej seniorowi mieszkającemu samotnie.
To nie jest statystyczna sztuczka. Osoba samotna samodzielnie płaci cały czynsz, rachunek za internet, ogrzewanie czy wiele innych kosztów stałych. Dwie osoby dzielą część tych wydatków. Dlatego 6000 zł wpływające do 2-osobowego gospodarstwa daje zupełnie inny standard niż 3000 zł otrzymywane przez seniora mieszkającego samemu.
Senior z emeryturą 4 tys. zł może być w jednej rodzinie poniżej granicy, a w drugiej powyżej
Wyobraźmy sobie samotną osobę pobierającą 4000 zł brutto. Jej regularne świadczenie na rękę jest niższe od wyliczonego progu dla jednoosobowego gospodarstwa. Jeżeli nie posiada innych dochodów, w prostym miesięcznym porównaniu znajduje się więc poniżej dolnej granicy grupy średnich dochodów. Dodatkowe świadczenia roczne zmniejszą różnicę, ale sam poziom podstawowej emerytury pozostaje stosunkowo niski.
Teraz weźmy 2 emerytów, z których każde dostaje po 3500 zł brutto. Żadne z nich indywidualnie nie osiąga 4,5 tys. zł, ale do gospodarstwa trafia łącznie 7000 zł brutto plus dodatkowe świadczenia. Po uwzględnieniu wielkości gospodarstwa taka para może już znaleźć się w grupie średnich dochodów. Dlatego porównywanie samych decyzji emerytalnych bez informacji o sytuacji rodzinnej łatwo prowadzi do błędnych wniosków.
Własne mieszkanie nie zmienia progu OECD, ale może całkowicie zmienić realny poziom życia
Dochód nie odpowiada też na wszystkie pytania o faktyczny standard życia seniora. Osoba otrzymująca 4 tys. zł i posiadająca własne, spłacone mieszkanie może mieć znacznie większą swobodę finansową od emeryta z dochodem 5 tys. zł, który wynajmuje mieszkanie za 2500 zł miesięcznie. Jeszcze inaczej wygląda sytuacja osoby posiadającej duże oszczędności, drugą nieruchomość albo wymagającej kosztownego leczenia i regularnego zakupu leków.
Sama OECD zaznacza zresztą, że jej kategoria middle-income class jest przede wszystkim dochodowym przybliżeniem klasy średniej. W szerszym rozumieniu socjologicznym brane są pod uwagę również wykształcenie, wcześniejsza pozycja zawodowa, majątek, styl konsumpcji, bezpieczeństwo finansowe i sposób życia. Emerytowany profesor posiadający mieszkanie i oszczędności może mieć stosunkowo niską bieżącą emeryturę, a mimo to pod wieloma innymi względami nadal należeć do klasy średniej.
4,5 tys. zł nie oznacza środka klasy średniej. To dopiero jej dolna granica
Ważne jest również samo znaczenie wyliczonej kwoty. Około 3,9 tys. zł dochodu netto dla samotnej osoby odpowiada jedynie 75 proc. krajowej mediany, czyli dolnemu wejściu do grupy średnich dochodów. Osoba otrzymująca taki dochód nie znajduje się w środku klasy średniej, lecz dopiero na jej początku.
Środek społeczeństwa wyznacza sama mediana dochodu, która w przeliczeniu daje ponad 5 tys. zł netto miesięcznie dla jednoosobowego gospodarstwa. OECD zalicza natomiast do grupy średnich dochodów również osoby osiągające nawet 200 proc. mediany. Przedział jest więc bardzo szeroki. Senior mający około 4,5 tys. zł brutto miesięcznej emerytury znajduje się dopiero w jego dolnej części, a nie w grupie zamożnych emerytów.
Można samemu sprawdzić swoje gospodarstwo. Liczy się nie tylko przelew z ZUS
Najprostszy sposób polega na zsumowaniu wszystkich regularnych dochodów netto osób mieszkających razem. Samotny senior może porównywać swój miesięczny dochód z poziomem około 3,9 tys. zł netto. Przy parze próg wynosi około 5,5 tys. zł netto łącznie. Przy większym gospodarstwie zmienia się ponownie, ponieważ dochód jest korygowany o liczbę osób.
Do dokładniejszego porównania należałoby doliczyć również trzynastą i czternastą emeryturę, dodatkowe zarobki, renty i inne powtarzalne dochody, a następnie spojrzeć na cały rok. Nie należy natomiast utożsamiać wartości mieszkania z bieżącym dochodem w metodologii OECD – nieruchomość ma ogromne znaczenie dla poziomu bezpieczeństwa finansowego, ale nie jest tym samym co comiesięczne pieniądze pozostające do wydania.
Ile więc naprawdę trzeba mieć?
Jeżeli pytamy wyłącznie o samotnego seniora utrzymującego się z emerytury, najprostsza odpowiedź brzmi: około 4,5 tys. zł brutto miesięcznego świadczenia odpowiada dziś mniej więcej dolnej granicy grupy średnich dochodów według metodologii OECD. Po uwzględnieniu trzynastej i części czternastej emerytury roczny próg może zostać osiągnięty już przy podstawowym świadczeniu w okolicach 4,3-4,4 tys. zł brutto.
Na tle najnowszych danych ZUS jest to poziom znaczący. Mediana wszystkich emerytur wynosi 3824,89 zł brutto, więc ponad połowa indywidualnych świadczeń jest od niego niższa. Nie oznacza to jednak, że ponad połowa emerytów znajduje się poza klasą średnią, ponieważ ostatecznie liczy się dochód całego gospodarstwa. Dwoje seniorów może przekroczyć tę granicę nawet przy świadczeniach wynoszących około 3,1 tys. zł brutto na osobę. To właśnie sytuacja rodzinna, a nie sama liczba na decyzji ZUS, robi tutaj największą różnicę.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.