Jazda w Warszawie bez biletu i zupełnie za darmo. Wystarczy mieć dowód, ale jest warunek
Seniorzy korzystający z warszawskiej komunikacji miejskiej mogą znacząco ograniczyć wydatki na przejazdy, a po ukończeniu określonego wieku całkowicie przestać płacić za bilety. W Warszawie osoby, które ukończyły 70 lat, mają prawo do bezpłatnych przejazdów Warszawskim Transportem Publicznym. Nie muszą kupować biletu okresowego, doładowywać karty ani kasować biletu przed podróżą. Podczas kontroli wystarczy dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek pasażera, na przykład dowód osobisty.
To szczególnie ważna informacja dla osób, które przez lata korzystały z preferencyjnego Biletu Seniora i z przyzwyczajenia planują kupić go ponownie. Po 70. urodzinach nie ma już takiej potrzeby. Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów wynika z wieku, a nie z posiadania specjalnego biletu. Senior powinien jedynie pamiętać o zabraniu dokumentu pozwalającego kontrolerowi potwierdzić, że przysługuje mu bezpłatny przejazd.
Po 70. urodzinach bilet nie jest już potrzebny
Warszawski system taryfowy przewiduje bardzo korzystne rozwiązania już dla młodszych seniorów. Osoby, które ukończyły 65 lat, mogą korzystać ze specjalnego Biletu Seniora. Kosztuje on 50 zł i pozwala podróżować przez cały rok. Oznacza to, że miesięczny koszt korzystania z warszawskiej komunikacji wynosi w praktyce niewiele ponad 4 zł. Dla osoby regularnie jeżdżącej autobusami, tramwajami, metrem czy pociągami objętymi wspólną taryfą jest to ogromna różnica w porównaniu ze zwykłymi biletami okresowymi.
Największa zmiana następuje jednak wraz z ukończeniem 70 lat. Od tego momentu senior może korzystać z komunikacji miejskiej bezpłatnie. Nie trzeba składać specjalnego wniosku o świadczenie, czekać na decyzję urzędu ani udowadniać wysokości emerytury. Nie ma również kryterium dochodowego. Prawo do darmowych przejazdów przysługuje z racji wieku.
Senior nie musi kupować kolejnego biletu za 50 zł
W praktyce warto zwrócić uwagę przede wszystkim na moment, w którym kończy się ważność dotychczasowego Biletu Seniora. Osoba, która ma już 70 lat, nie powinna automatycznie kupować następnego biletu tylko dlatego, że poprzedni właśnie wygasł. Po osiągnięciu wieku uprawniającego do bezpłatnych przejazdów wystarczy podczas podróży posiadać odpowiedni dokument potwierdzający wiek.
Różnica może wydawać się niewielka, bo Bilet Seniora kosztuje tylko 50 zł rocznie, ale nie ma powodu płacić nawet tej kwoty, jeżeli pasażerowi przysługuje już bezpłatny transport. W przypadku małżeństwa seniorów oznacza to 100 zł rocznie pozostających w domowym budżecie. Ważniejsza od samej oszczędności jest jednak wygoda – odpada konieczność pilnowania terminu ważności biletu i jego kolejnego zakupu.
Dowód osobisty warto mieć przy sobie
Bezpłatny przejazd nie oznacza jednak, że podczas kontroli senior nie musi niczego okazywać. Kontroler musi mieć możliwość sprawdzenia, czy pasażer rzeczywiście posiada uprawnienie wynikające z wieku. Dlatego osoba korzystająca z bezpłatnych przejazdów powinna mieć przy sobie dokument ze zdjęciem zawierający datę urodzenia. Najprostszym rozwiązaniem jest dowód osobisty.
Jeżeli kontroler poprosi o potwierdzenie uprawnienia, dokument zastępuje w tym przypadku bilet. To szczególnie istotne dla osób, które wcześniej przez wiele lat przyzwyczaiły się do posługiwania kartą miejską. Po 70. roku życia kluczowe nie jest już posiadanie aktywnego biletu, lecz możliwość potwierdzenia wieku.
50 zł od 65. roku życia, potem przejazdy za darmo
Warszawski system tworzy więc dwa wyraźne progi dla starszych pasażerów. Po ukończeniu 65 lat można bardzo tanio korzystać z komunikacji dzięki rocznemu Biletowi Seniora za 50 zł. Po ukończeniu 70 lat koszt przejazdów spada do zera. Dla osoby, która na co dzień korzysta z metra, autobusów lub tramwajów, może to oznaczać rezygnację z jednej ze stałych pozycji w domowych wydatkach.
Warto przekazać tę informację także rodzicom i dziadkom. Część seniorów, szczególnie osób jeżdżących komunikacją sporadycznie, nadal kupuje pojedyncze bilety, mimo że po ukończeniu 70 lat nie musi już za przejazdy płacić. W Warszawie w takim przypadku najważniejszym „biletem” staje się po prostu dokument potwierdzający wiek.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.