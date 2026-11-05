Jeden prosty trik na jesień może obniżyć rachunki za ogrzewanie. Wystarczy 10 minut, a wiele osób o tym zapomina
Jesienią rachunki za ogrzewanie zaczynają mocniej obciążać domowy budżet. Tymczasem istnieje prosty sposób, który może ograniczyć niepotrzebne straty ciepła bez kosztownego remontu i wymiany grzejników. Wystarczy sprawdzić jedno miejsce w mieszkaniu. Często to właśnie tam ciepło ucieka zupełnie niepotrzebnie.
Ciepło ucieka przez niewielkie szczeliny. Sprawdź to przed zimą
Jednym z najprostszych jesiennych sposobów na oszczędzanie jest sprawdzenie szczelności okien i drzwi balkonowych.
Nawet niewielkie nieszczelności mogą powodować napływ zimnego powietrza, przez co pomieszczenia szybciej się wychładzają. W efekcie instalacja grzewcza musi dostarczyć więcej energii, aby utrzymać komfortową temperaturę.
Co ważne, wykrycie problemu może zająć zaledwie kilka minut.
Nie trzeba od razu kupować nowych okien. Czasami wystarczy konserwacja uszczelek albo regulacja okuć wykonana zgodnie z instrukcją producenta.
Trik z kartką papieru. Zrobisz go w kilkanaście sekund
To jeden z najprostszych sposobów na wstępne sprawdzenie docisku skrzydła okiennego do ramy.
Potrzebujesz tylko zwykłej kartki papieru.
- Otwórz okno i włóż kartkę między skrzydło a uszczelkę.
- Zamknij okno, pozostawiając fragment kartki na zewnątrz.
- Spróbuj delikatnie wyciągnąć papier.
- Powtórz test w kilku miejscach na obwodzie okna.
Jeżeli kartka wysuwa się niemal bez oporu, może to oznaczać zbyt słaby docisk lub zużytą uszczelkę.
Jeśli stawia wyraźny opór, docisk w tym miejscu jest prawdopodobnie większy.
Uwaga: test z kartką jest wyłącznie orientacyjny. Nie pozwala samodzielnie ocenić całkowitej szczelności okna ani prawidłowości jego regulacji.
Nie każde okno ma tryb zimowy
W internecie często pojawiają się porady dotyczące przestawiania okien w tak zwany tryb zimowy.
W rzeczywistości nie wszystkie okucia mają taką funkcję, a możliwość regulacji docisku zależy od konkretnego mechanizmu.
Nie należy na siłę obracać elementów okuć ani ustawiać maksymalnego docisku bez sprawdzenia instrukcji.
Może to przyspieszyć zużycie uszczelek i utrudnić prawidłowe zamykanie okna.
Jeżeli okno wyraźnie przepuszcza powietrze, warto najpierw sprawdzić stan uszczelek, a w razie potrzeby skorzystać z pomocy serwisanta.
Jest jeszcze jeden sposób. Nie zasłaniaj grzejników
Jesienią wiele osób popełnia prosty błąd, który może utrudniać efektywne ogrzewanie pomieszczeń.
Chodzi o zasłanianie kaloryferów grubymi zasłonami, meblami lub suszącym się praniem.
Grzejnik oddaje ciepło do pomieszczenia przez promieniowanie i konwekcję. Jeśli zostanie szczelnie zasłonięty, rozprowadzanie ciepła może być utrudnione.
Warto więc odsunąć meble od kaloryferów i zadbać o swobodny przepływ powietrza.
To nic nie kosztuje, a może poprawić komfort cieplny.
Jeden stopień mniej może zrobić różnicę
Kolejnym sposobem na ograniczenie zużycia energii jest rozsądne ustawienie temperatury.
W wielu domach obniżenie temperatury ogrzewania o 1°C może zmniejszyć zapotrzebowanie na energię cieplną o kilka procent.
Dokładna oszczędność zależy jednak od izolacji budynku, pogody, instalacji i sposobu rozliczania ogrzewania.
Nie warto przy tym nadmiernie wychładzać mieszkania. Zbyt niska temperatura i niewłaściwa wentylacja mogą sprzyjać zawilgoceniu oraz rozwojowi pleśni.
Co to oznacza dla Ciebie?
Przed nadejściem zimy poświęć 10 minut na prosty przegląd mieszkania.
Sprawdź, czy przy oknach nie czujesz przeciągów, czy uszczelki nie są popękane i czy grzejniki nie są zasłonięte.
Najważniejsze jest ograniczenie niekontrolowanych strat ciepła, a nie całkowite uszczelnienie mieszkania. Prawidłowa wentylacja musi nadal działać.
Taki przegląd nic nie kosztuje, a może pomóc uniknąć niepotrzebnych wydatków w sezonie grzewczym.
Nie da się zagwarantować konkretnej kwoty oszczędności, ale usunięcie rzeczywistych nieszczelności to jeden z rozsądnych sposobów na poprawę efektywności ogrzewania.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.