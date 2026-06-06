Jedno „nudne” słowo przy przelewie i urząd skarbowy zapuka do drzwi. Naliczy 20 proc. podatku
Wszyscy słyszeli o blokadzie konta po zabawnym opisie przelewu. Prawdziwe pieniądze traci się jednak nie na żartach, lecz na słowach, które brzmią całkowicie niewinnie. Jedno z nich, wpisane w tytule przy przelewie do rodziny czy znajomego, potrafi zamienić zwykły transfer w zdarzenie podatkowe i ściągnąć kontrolę.
Fiskus nie czyta intencji, czyta dokument bankowy
Zacznijmy od mechanizmu, bo to on tłumaczy całą resztę. Tytuł przelewu nie jest prywatną notatką, lecz dowodem, który zostaje w systemie bankowym na lata i który urząd skarbowy może odczytać podczas czynności sprawdzających. Organ nie ocenia, co miałeś na myśli, lecz to, co napisałeś i jaka kwota za tym poszła. To samo zdanie, w zależności od jednego słowa, może oznaczać podatkowo obojętny zwrot kosztów albo czynność, od której należy się podatek.
Najgroźniejsze nie są więc opisy szokujące, bo te najwyżej wzbudzą czujność banku, lecz te brzmiące zwyczajnie i codziennie. Słowa takie jak pożyczka, darowizna, sprzedaż czy wynajem mają w prawie podatkowym konkretne znaczenie i konkretne konsekwencje. Wpisując je z automatu, sam nadajesz transakcji kwalifikację, której potem trudno się wyprzeć.
Słowo, które kosztuje 0,5 proc., a po kontroli 20 proc.
Najlepszym przykładem jest słowo pożyczka. Każda pożyczka między osobami fizycznymi co do zasady podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5 proc. pożyczonej kwoty, a płaci go pożyczkobiorca, czyli ten, kto dostaje pieniądze. Podatek i deklarację PCC-3 trzeba złożyć w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. Potwierdza to wprost ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, na podstawie jej art. 7.
I tu pojawia się pułapka, która robi z tego temat wart uwagi. Jeśli pożyczki nie zgłosisz, a potem powołasz się na nią przed urzędem, na przykład tłumacząc, skąd miałeś pieniądze na auto czy mieszkanie, fiskus naliczy sankcyjną stawkę 20 proc. zamiast 0,5 proc. To czterdziestokrotnie więcej. Najbliższa rodzina, czyli grupa zerowa, ma wprawdzie zwolnienie nawet dla dużych pożyczek, ale warunkowe: trzeba zgłosić pożyczkę powyżej 36 120 zł na PCC-3 i mieć dowód przelewu na konto. Sama gotówka do ręki bez dokumentu to zwolnienie utracone. Dlatego przelew z dopiskiem pożyczka, którego nikt nie rozliczył, bywa groźniejszy niż jakikolwiek żart.
Warto wspomnieć, że drobne pożyczki do 1000 zł są zwolnione z PCC. W praktyce nie trzeba więc zgłaszać niewielkich kwot pożyczanych znajomemu, o ile rzeczywiście chodzi o pożyczkę i jej wartość nie przekracza tego limitu. Osobną sprawą są zwykłe rozliczenia za wspólne wydatki, takie jak taksówka, kolacja czy bilet. Taki zwrot kosztów co do zasady nie jest pożyczką.
|Słowo w tytule
|Jak to czyta fiskus
|Ryzyko
|Pożyczka
|umowa pożyczki, PCC 0,5 proc. po stronie biorącego
|brak zgłoszenia, a powołanie się w kontroli to stawka 20 proc.
|Darowizna
|darowizna podlegająca podatkowi od spadków i darowizn
|powyżej 36 120 zł bez SD-Z2 utrata zwolnienia, stawka 20 proc.
|Sprzedaż, kupno rzeczy
|umowa sprzedaży
|PCC 2 proc. po stronie kupującego przy wartości powyżej 1000 zł
|Czynsz, wynajem, za pokój
|przychód z najmu po stronie odbiorcy
|ryczałt 8,5 proc. od przychodu z najmu
|Zwrot kosztów, dołożenie do opłat
|partycypacja w kosztach
|neutralne podatkowo
Darowizna, sprzedaż, wynajem, czyli kolejne słowa z drugim dnem
Pożyczka nie jest wyjątkiem. Wpisując darowizna, deklarujesz czynność objętą podatkiem od spadków i darowizn. W najbliższej rodzinie jest on zerowy, ale tylko jeśli darowiznę powyżej kwoty wolnej 36 120 zł zgłosisz na formularzu SD-Z2 w ciągu sześciu miesięcy. Bez tego zwolnienie przepada, a przy ujawnieniu w kontroli wraca ta sama, dotkliwa stawka 20 proc.
Słowo sprzedaż albo kupno przy przelewie za rzecz wartą ponad 1000 zł oznacza umowę sprzedaży, od której kupujący powinien zapłacić 2 proc. PCC. Z kolei czynsz, wynajem czy za pokój zmieniają przelew w przychód z najmu po stronie odbiorcy, opodatkowany ryczałtem. To szczególnie ważne dla osób mieszkających z rodziną i dokładających się do domu, bo dopisek za mieszkanie potrafi zrobić z rodzica wynajmującego, który musi rozliczyć przychód. Bezpieczny jest natomiast opis faktyczny, czyli zwrot kosztów mediów albo dołożenie do opłat, bo to zwykła partycypacja w kosztach, podatkowo obojętna.
Drugi front: algorytm banku, który nie patrzy na słowa, lecz na wzorzec
Tytuł przelewu to jedno, ale istnieje też równoległe ryzyko, o którym warto pamiętać. Systemy bankowe analizują przede wszystkim wzorzec transakcji, a nie pojedyncze słowo. Regularne wpływy od wielu różnych osób, szybkie przekazywanie pieniędzy dalej albo nagła transakcja odbiegająca od Twojego zwykłego profilu mogą uruchomić procedurę z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, niezależnie od tego, co wpiszesz w opisie. Bank może wtedy wstrzymać transakcję, a sprawa trafia do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
To dlatego najgorsze, co można zrobić, to pośredniczyć w cudzych przelewach, na przykład przyjmować pieniądze od kogoś i przekazywać je dalej. Dla algorytmu wygląda to jak klasyczny słup, czyli konto wykorzystywane do przepuszczania środków, nawet jeśli realnie pomagasz znajomemu. W tym wymiarze tytuł przelewu jest drugorzędny, bo liczy się sam ruch pieniędzy, ale dobrze opisana, udokumentowana transakcja zawsze ułatwia wyjaśnienie sprawy.
Warszawa: stolica przelewów na telefon i rodzinnego wsparcia przy mieszkaniach
W Warszawie ten problem ma większą skalę z dwóch powodów. Po pierwsze, to tu rodzinne wsparcie finansowe jest najwyższe w kraju, bo przy stołecznych cenach mieszkań pomoc rodziców przy zakupie lokalu czy wkładzie własnym łatwo przekracza próg, od którego liczy się formalności. Przelew z dopiskiem pożyczka albo darowizna na kilkaset tysięcy złotych, bez zgłoszenia, to dokładnie ten scenariusz, który wraca podczas kontroli przy zakupie nieruchomości.
Po drugie, stolica jest miastem płatności telefonem i błyskawicznych przelewów między znajomymi, gdzie opis wpisuje się odruchowo, w pośpiechu. To wygodne, ale właśnie ta automatyczność sprawia, że ludzie wpisują pierwsze słowo, jakie przyjdzie do głowy, nie myśląc o jego skutkach. W mieście o największej liczbie aktywnych użytkowników bankowości mobilnej drobny nawyk opisywania przelewów ma realne przełożenie na ryzyko.
Co to oznacza dla Ciebie? Opisuj przelewy faktem, nie kwalifikacją prawną
Nie chodzi o to, by bać się wpisywania czegokolwiek, lecz by robić to świadomie. Kilka prostych zasad chroni przed niepotrzebnym podatkiem i kontrolą:
- Opisuj to, co faktycznie się dzieje, a nie czynność prawną. Zamiast pożyczka czy darowizna, jeśli to zwrot wspólnego rachunku, napisz zwrot za zakupy albo dołożenie do opłat. To partycypacja w kosztach, podatkowo obojętna.
- Realną pożyczkę zgłoś i udokumentuj. Powyżej 1000 zł złóż PCC-3 w 14 dni i zapłać 0,5 proc., a w najbliższej rodzinie zgłoś ją, by skorzystać ze zwolnienia. Brak zgłoszenia to ryzyko stawki 20 proc. przy kontroli.
- Przy darowiźnie w rodzinie pamiętaj o SD-Z2. Powyżej 36 120 zł od jednej osoby w 5 lat masz 6 miesięcy na zgłoszenie, inaczej tracisz zwolnienie.
- Nie wpisuj słowa czynsz przy dokładaniu się do domu. Taki opis może zrobić z bliskiej osoby wynajmującego, który musi rozliczyć przychód z najmu.
- Nie pośrednicz w cudzych przelewach. Przyjmowanie i przekazywanie dalej pieniędzy innych osób to najprostsza droga do blokady AML, niezależnie od tytułu.
- Przy dużych kwotach trzymaj dokumentację. Umowa, faktura czy potwierdzenie przelewu to Twoje alibi, gdy urząd zapyta o źródło i cel pieniędzy.
Tytuł przelewu to najtańsze ubezpieczenie, jakie masz, i zarazem najłatwiejszy sposób, by samemu sobie zaszkodzić. Nie chodzi o unikanie konkretnych słów z lęku, lecz o świadomość, że każde z nich coś znaczy. Najbezpieczniejszy opis to ten, który po prostu prawdziwie mówi, czego dotyczy przelew, bez nadawania mu prawnej etykiety, której wcale nie chciałeś.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.