Jesienią robię to zamiast zwykłych placków ziemniaczanych. Chrupiące brzegi, ciągnący ser i jeden składnik, który zmienia wszystko
Złociste, chrupiące z zewnątrz, mięciutkie w środku, a po przekrojeniu wypływa z nich gorący, ciągnący się ser. Te jesienne placki ziemniaczane z pieczarkami to prawdziwa uczta dla podniebienia. Pachną podsmażoną cebulką, masłem i czosnkiem, a smakują tak dobrze, że trudno poprzestać na jednej porcji. Najlepsze jest to, że przygotujesz je ze zwykłych, niedrogich składników, które prawdopodobnie masz już w kuchni.
Zwykłe ziemniaki, a efekt jak z dobrej restauracji
Jesień to idealny moment na powrót do domowych potraw, które rozgrzewają, sycą i wypełniają kuchnię apetycznym zapachem. W polskich domach od pokoleń królują placki ziemniaczane, ale tym razem warto przygotować je w nieco innej wersji.
Zamiast tradycyjnych, cienkich placków proponujemy grubsze, złociste placuszki z niespodzianką w środku. Pod chrupiącą ziemniaczaną skórką kryje się aromatyczny farsz z pieczarek, cebuli i roztopionego sera.
Połączenie ziemniaków, grzybów i sera jest wyjątkowo udane. Ziemniaki zapewniają delikatny smak, podsmażone pieczarki dodają głębokiego aromatu, a ser sprawia, że środek pozostaje kremowy.
Do tego łyżka kwaśnej śmietany, posiekany szczypiorek i mamy obiad, który może z powodzeniem zastąpić nawet mięsne danie.
Sekret tkwi w farszu. Ten jeden składnik robi ogromną różnicę
Najważniejszym dodatkiem jest ser, który dobrze się topi. Może to być mozzarella o niskiej zawartości wilgoci, gouda albo mieszanka obu gatunków.
Pod wpływem temperatury ser rozpływa się pomiędzy kawałkami pieczarek, tworząc miękkie, ciągnące się nadzienie.
Warto jednak pamiętać o jeszcze jednej rzeczy: pieczarki trzeba porządnie podsmażyć, zanim trafią do placków.
Jeśli pozostaną wodniste, farsz może rozmiękczyć ziemniaczaną masę. Najlepszy efekt uzyskamy wtedy, gdy grzyby będą wyraźnie zarumienione, a większość uwolnionej przez nie wody odparuje.
Chrupiące placki ziemniaczane z pieczarkami i serem. Składniki
Z podanych proporcji przygotujesz około 10–12 nadziewanych placków, czyli 4 porcje.
Na masę ziemniaczaną:
- 1 kg ziemniaków, najlepiej mączystych
- 1 średnia cebula
- 2 jajka
- 3–4 łyżki mąki pszennej
- 1 płaska łyżeczka soli
- pół łyżeczki świeżo mielonego pieprzu
- olej rzepakowy do smażenia
Na aromatyczny farsz:
- 400 g pieczarek
- 1 mała cebula
- 2 ząbki czosnku
- 150 g tartej goudy lub mozzarelli do pizzy
- 1 łyżka masła
- 1 łyżka oleju
- sól i pieprz do smaku
- pół łyżeczki suszonego tymianku
Do podania:
- 150 g kwaśnej śmietany 18 procent
- świeży szczypiorek
- opcjonalnie kilka kropli soku z cytryny
Jak zrobić najlepsze jesienne placki? Przepis krok po kroku
Krok 1. Podsmaż pieczarki na złoty kolor
Pieczarki oczyść i pokrój w drobną kostkę. Cebulę posiekaj, a czosnek przeciśnij przez praskę.
Na patelni rozgrzej masło z łyżką oleju. Dodaj cebulę i smaż przez około 3 minuty, aż stanie się szklista.
Następnie wrzuć pieczarki. Smaż na średnio dużym ogniu przez 8–12 minut, od czasu do czasu mieszając.
Poczekaj, aż woda odparuje, a pieczarki zaczną się rumienić. Pod koniec dodaj czosnek, tymianek, sól i pieprz.
Odstaw farsz do ostygnięcia, a następnie wymieszaj go z tartym serem.
Krok 2. Przygotuj ziemniaczaną masę
Obierz ziemniaki i zetrzyj je na drobnych oczkach tarki. Zetrzyj również średnią cebulę.
Przełóż masę na sitko i delikatnie odciśnij nadmiar płynu. Nie wyciskaj jej całkowicie na sucho.
Odciśnięty płyn możesz odstawić na kilka minut, a następnie zlać wodę i dodać osadzoną na dnie skrobię z powrotem do ziemniaków.
Dodaj jajka, mąkę, sól i pieprz. Wszystko dokładnie wymieszaj.
Masa powinna być na tyle gęsta, żeby dało się uformować niewielkie placki na patelni. Jeśli jest zbyt rzadka, dodaj jeszcze odrobinę mąki.
Krok 3. Uformuj placki z ukrytym nadzieniem
Na patelni rozgrzej cienką warstwę oleju.
Nałóż około półtorej łyżki masy ziemniaczanej i delikatnie ją rozpłaszcz, tworząc niewielki placek.
Na środku połóż łyżkę farszu pieczarkowo-serowego, pozostawiając wolny brzeg.
Przykryj farsz kolejną porcją masy ziemniaczanej. Łyżką połącz brzegi, aby nadzienie zostało zamknięte w środku.
Nie rób placków zbyt grubych. Dzięki temu ziemniaki zdążą się usmażyć, zanim skórka nadmiernie się zarumieni.
Krok 4. Smaż powoli, aż będą chrupiące
Smaż placki na średnim ogniu przez około 5–6 minut z jednej strony.
Następnie ostrożnie przewróć je szeroką łopatką i smaż kolejne 5–6 minut.
Gotowe placki powinny być głęboko złociste, a masa ziemniaczana w środku całkowicie usmażona. Jeśli są grubsze, wydłuż smażenie na nieco mniejszym ogniu.
Po zdjęciu z patelni przełóż je na kratkę lub ręcznik papierowy, aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu.
Ten sos pasuje do nich idealnie. Wystarczą trzy składniki
Do gorących placków najlepiej podać prosty sos śmietanowy.
W miseczce wymieszaj kwaśną śmietanę z drobno posiekanym szczypiorkiem, szczyptą soli i kilkoma kroplami soku z cytryny.
Sos powinien być lekko kwaskowaty. Dzięki temu doskonale równoważy smak smażonych ziemniaków, grzybów i roztopionego sera.
Możesz również dodać odrobinę czosnku albo zastąpić część śmietany gęstym jogurtem naturalnym.
Trzy błędy, przez które placki nie wychodzą chrupiące
Pierwszym błędem jest zbyt duża ilość wody w ziemniakach. Jeśli masa będzie wodnista, placki mogą się rozpadać i nasiąkać tłuszczem.
Drugim jest wkładanie na patelnię zbyt wielu placków jednocześnie. Temperatura tłuszczu wtedy spada, przez co ziemniaki zaczynają się dusić zamiast smażyć.
Trzecim błędem jest zbyt wysoka temperatura. Wierzch może szybko się przypalić, podczas gdy środek pozostanie surowy.
Najlepiej smażyć placki partiami, na średnim ogniu, pozwalając im spokojnie nabierać złocistego koloru.
Można zrobić je również z leśnymi grzybami
Jesienią warto wypróbować jeszcze bardziej aromatyczną wersję tego przepisu.
Zamiast pieczarek można wykorzystać świeże podgrzybki lub borowiki, odpowiednio oczyszczone i poddane obróbce termicznej.
Dobrze sprawdzą się również suszone grzyby leśne. Wystarczy wcześniej je namoczyć, ugotować do miękkości, drobno posiekać i podsmażyć z cebulą.
Taki farsz będzie miał bardziej intensywny, leśny aromat, który znakomicie komponuje się z ziemniakami i serem.
Idealny obiad na chłodny dzień. Najlepiej smakują prosto z patelni
Te placki są najlepsze zaraz po usmażeniu, kiedy brzegi pozostają chrupiące, a ser w środku jest gorący i ciągnący.
Wystarczy przekroić jeden z nich, aby zobaczyć kremowe nadzienie z pieczarek i sera.
Można podawać je samodzielnie, z sosem śmietanowym albo z prostą surówką z kiszonej kapusty.
To świetny pomysł na jesienny obiad lub sycącą kolację. Niedrogie składniki, nieskomplikowane przygotowanie i połączenie dobrze znanych smaków sprawiają, że ten przepis warto zachować na dłużej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.