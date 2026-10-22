Jesienią wszyscy mają ochotę na te cynamonki. Sekret puszystego ciasta tkwi w jednym prostym kroku
Miękkie jak chmurka, pachnące cynamonem i pokryte delikatnym, kremowym lukrem. Domowe cynamonki to jeden z tych wypieków, które idealnie pasują do chłodnych, jesiennych wieczorów. Ich przygotowanie wcale nie jest trudne, ale jeden szczegół może zdecydować o tym, czy wyjdą suche, czy wyjątkowo puszyste. Wystarczy zastosować prosty trik tuż przed włożeniem ich do piekarnika.
Zapach, który wypełnia cały dom. Jesienią trudno o lepszy wypiek
Gdy dni stają się coraz krótsze, a za oknem robi się chłodno, trudno oprzeć się zapachowi świeżo pieczonego ciasta. Szczególnie jeśli w kuchni unosi się aromat cynamonu, masła i wanilii.
Cynamonki, znane również jako cinnamon rolls, od lat cieszą się popularnością w wielu krajach. Charakterystyczne drożdżowe ślimaczki z cynamonowym nadzieniem można znaleźć w kawiarniach i cukierniach, ale równie dobrze da się przygotować je w domu.
Najlepsze są jeszcze lekko ciepłe, kiedy nadzienie pozostaje miękkie, a polewa delikatnie rozpływa się na powierzchni.
Co zrobić, żeby domowe cynamonki smakowały jak z dobrej piekarni? Kluczowe znaczenie mają odpowiednie proporcje składników, czas wyrastania i jeden nieoczywisty dodatek.
Sekret idealnych cynamonek. Ten trik robi różnicę
Jednym ze sposobów na uzyskanie wyjątkowo miękkich cynamonek jest dodanie odrobiny ciepłej śmietanki bezpośrednio przed pieczeniem.
Kiedy uformowane bułeczki wyrosną już w naczyniu, wystarczy wlać pomiędzy nie około 100 ml lekko podgrzanej śmietanki 30 procent.
Podczas pieczenia śmietanka wnika w ciasto i nadzienie, dzięki czemu cynamonki pozostają wilgotne i delikatne. Na spodzie powstaje dodatkowo kremowy, maślano-cynamonowy sos.
Ważne, żeby śmietanka była letnia, a nie gorąca. Nie należy również wlewać jej zbyt dużo, ponieważ spód bułeczek może pozostać nadmiernie wilgotny.
Najlepsze domowe cynamonki. Lista składników
Z podanych proporcji przygotujemy około 12 dużych cynamonek.
Składniki na ciasto:
- 550 g mąki pszennej typu 450 lub 550
- 250 ml letniego mleka
- 25 g świeżych drożdży lub 7 g drożdży instant
- 80 g cukru
- 80 g masła
- 1 duże jajko
- pół łyżeczki soli
- 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
Składniki na nadzienie:
- 100 g miękkiego masła
- 130 g brązowego cukru
- 2 pełne łyżki mielonego cynamonu
Dodatkowo:
- 100 ml śmietanki 30 procent
Składniki na kremową polewę:
- 150 g serka śmietankowego
- 50 g miękkiego masła
- 70 g cukru pudru
- pół łyżeczki ekstraktu waniliowego
Jak zrobić puszyste cynamonki? Przepis krok po kroku
Krok 1. Przygotuj zaczyn drożdżowy.
Do miseczki wlej około 100 ml letniego mleka, dodaj pokruszone świeże drożdże, łyżeczkę cukru i łyżkę mąki odjęte z przygotowanych składników.
Wymieszaj i pozostaw na 10–15 minut, aż zaczyn zacznie się pienić. Jeśli używasz drożdży instant, możesz wymieszać je bezpośrednio z mąką i pominąć przygotowywanie zaczynu.
Krok 2. Wyrób miękkie ciasto.
Do dużej miski wsyp pozostałą mąkę, cukier i sól. Dodaj zaczyn, resztę mleka, jajko oraz wanilię.
Wyrabiaj przez kilka minut, a następnie stopniowo dodawaj miękkie masło. Kontynuuj wyrabianie przez około 8–12 minut, aż ciasto stanie się gładkie, elastyczne i miękkie.
Ciasto może być lekko klejące. Nie należy dosypywać dużej ilości mąki, ponieważ cynamonki wyjdą zbyt zbite.
Krok 3. Pozostaw do wyrośnięcia.
Przełóż ciasto do lekko natłuszczonej miski, przykryj ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce na około 60–90 minut.
Powinno wyraźnie zwiększyć swoją objętość, najlepiej niemal dwukrotnie.
Krok 4. Przygotuj cynamonowe nadzienie.
Miękkie masło wymieszaj z brązowym cukrem i cynamonem. Powinna powstać gęsta pasta, którą łatwo rozsmarować na cieście.
Krok 5. Uformuj charakterystyczne ślimaczki.
Wyrośnięte ciasto przełóż na lekko oprószony mąką blat i rozwałkuj na prostokąt o wymiarach około 40 na 35 cm.
Rozprowadź równomiernie cynamonowe nadzienie, pozostawiając niewielki margines przy jednej z dłuższych krawędzi.
Zwiń ciasto w ciasny rulon wzdłuż dłuższego boku. Pokrój na 12 kawałków.
Krok 6. Pozwól cynamonkom wyrosnąć drugi raz.
Ułóż ślimaczki w natłuszczonym naczyniu do pieczenia o wymiarach około 23 na 33 cm, pozostawiając między nimi niewielkie odstępy.
Przykryj i odstaw na 30–45 minut. W tym czasie bułeczki powinny wyraźnie zwiększyć objętość.
Krok 7. Dodaj sekretny składnik.
Tuż przed pieczeniem delikatnie podgrzej 100 ml śmietanki 30 procent, aby była letnia.
Powoli wlej ją pomiędzy wyrośnięte cynamonki, starając się równomiernie rozprowadzić płyn po całym naczyniu.
Krok 8. Upiecz na złocisty kolor.
Wstaw naczynie do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza, w trybie góra–dół.
Piecz przez około 25–30 minut, aż wierzch bułeczek stanie się lekko złocisty, a środek będzie dopieczony.
Nie należy przedłużać pieczenia bez potrzeby. Zbyt długie przetrzymywanie cynamonek w piekarniku sprawia, że tracą swoją charakterystyczną miękkość.
Kremowa polewa jak z cukierni. Przygotujesz ją w kilka minut
Gdy cynamonki są już upieczone, czas na ostatni element.
Miękkie masło utrzyj z cukrem pudrem. Dodaj serek śmietankowy oraz wanilię i krótko wymieszaj, aż powstanie jednolity krem.
Odczekaj około 10 minut po wyjęciu cynamonek z piekarnika, a następnie rozprowadź polewę na jeszcze ciepłych bułeczkach.
Dzięki temu krem częściowo się rozpuści, wnikając pomiędzy cynamonowe warstwy.
Dlaczego cynamonki wychodzą suche? Trzy najczęstsze błędy
Choć przepis jest stosunkowo prosty, podczas przygotowywania można popełnić kilka błędów.
Pierwszym jest dosypywanie zbyt dużej ilości mąki. Ciasto drożdżowe powinno być miękkie i elastyczne. Jeśli stanie się zbyt twarde, gotowe bułeczki również mogą być suche.
Drugim błędem jest skracanie czasu wyrastania. Drożdże potrzebują czasu, aby odpowiednio napowietrzyć ciasto. Zbyt krótkie wyrastanie sprawia, że cynamonki mogą być ciężkie i zbite.
Trzecim problemem jest nadmierne pieczenie. Cynamonki powinny być delikatnie zarumienione, ale nie mocno wysuszone.
Warto również pamiętać, że gorące mleko może uszkodzić drożdże. Najbezpieczniej używać mleka letniego, o temperaturze około 30–35 stopni.
Jak przechowywać cynamonki, żeby następnego dnia nadal były miękkie?
Gotowe cynamonki bez polewy można przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku w temperaturze pokojowej przez około dwa dni.
Bułeczki pokryte kremem z serka śmietankowego należy przechowywać w lodówce. Najlepiej wyjąć je kilkanaście minut przed podaniem.
Można również przygotować większą porcję i zamrozić upieczone cynamonki bez polewy.
Po rozmrożeniu wystarczy je delikatnie podgrzać i dodać świeży krem.
Jesienne cynamonki doskonale smakują z gorącą kawą, herbatą lub kubkiem kakao. Miękkie ciasto, aromatyczne nadzienie i kremowa polewa sprawiają, że to wypiek, do którego chce się wracać przez całą jesień.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.