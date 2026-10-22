Nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie. O tym świadczeniu wciąż nie wszyscy wiedzą
Nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie można otrzymywać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach świadczenia wspierającego. Pieniądze przysługują osobom z niepełnosprawnościami, które spełniają określone warunki. Co istotne, świadczenie nie zależy od dochodów ani od tego, czy uprawniona osoba pobiera emeryturę lub rentę. Od stycznia 2026 roku rozszerzono grono osób, które mogą ubiegać się o dodatkowe środki. Nie wszyscy jednak wiedzą, że samo orzeczenie o niepełnosprawności nie wystarczy do otrzymania pieniędzy.
ZUS wypłaca nawet kilka tysięcy złotych. Nie obowiązuje kryterium dochodowe
Świadczenie wspierające jest formą pomocy finansowej przeznaczoną dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Jego celem jest zwiększenie samodzielności osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
W przeciwieństwie do wielu innych świadczeń społecznych nie obowiązuje tutaj kryterium dochodowe. Oznacza to, że wysokość zarobków, emerytury czy renty nie przesądza o przyznaniu pieniędzy.
Świadczenie można również otrzymywać niezależnie od aktywności zawodowej, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań ustawowych.
Pieniądze wypłacane są co miesiąc przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
Od stycznia 2026 roku więcej osób może otrzymać pieniądze
Program wprowadzano etapami. W pierwszym okresie obejmował osoby z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia.
Od 1 stycznia 2026 roku możliwość ubiegania się o świadczenie uzyskały również osoby, którym przyznano od 70 do 77 punktów w decyzji określającej poziom potrzeby wsparcia.
W praktyce oznacza to, że od początku 2026 roku świadczenie jest dostępne dla osób z wynikiem od 70 do 100 punktów, pod warunkiem spełnienia pozostałych kryteriów.
Nie należy jednak mylić tej punktacji ze stopniem niepełnosprawności. O liczbie punktów decyduje odrębna procedura oceny potrzeby wsparcia.
Ile pieniędzy można otrzymać? Kwoty zależą od punktów
Wysokość świadczenia wspierającego zależy od liczby punktów przyznanych przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Świadczenie stanowi od 40 do 220 procent aktualnej renty socjalnej.
Im większa potrzeba wsparcia określona w decyzji, tym wyższa miesięczna wypłata.
Od 1 marca 2026 roku renta socjalna wynosi 1978,49 zł. Oznacza to, że świadczenie wspierające może wynosić od 792 zł do 4353 zł miesięcznie.
Poszczególne poziomy świadczenia wyglądają następująco:
- 70–74 punkty: 792 zł miesięcznie.
- 75–79 punktów: 1188 zł miesięcznie.
- 80–84 punkty: 1583 zł miesięcznie.
- 85–89 punktów: 2375 zł miesięcznie.
- 90–94 punkty: 3562 zł miesięcznie.
- 95–100 punktów: 4353 zł miesięcznie.
Kwoty te wynikają z ustawowych procentów renty socjalnej i zaokrąglenia świadczenia do pełnych złotych.
Nawet ponad 52 tysiące złotych w ciągu roku
Najwyższa stawka świadczenia wspierającego wynosi obecnie 4353 zł miesięcznie.
Osoba, której przysługuje taka kwota przez pełne dwanaście miesięcy, może otrzymać łącznie 52 236 zł w skali roku.
Przy najniższej stawce 792 zł miesięcznie roczna suma wynosi 9504 zł.
Nie są to jednorazowe dodatki. Świadczenie jest wypłacane regularnie, przez okres, na który ustalono prawo do niego.
Samo orzeczenie o niepełnosprawności nie wystarczy
To jedna z najważniejszych zasad, o których należy pamiętać.
Posiadanie orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności nie oznacza automatycznie prawa do świadczenia wspierającego.
Konieczne jest uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, wydawanej przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.
W trakcie oceny analizowane jest funkcjonowanie danej osoby i zakres pomocy potrzebnej jej w codziennym życiu.
Dopiero decyzja określająca odpowiednią liczbę punktów pozwala ubiegać się o wypłatę pieniędzy z ZUS.
Jak złożyć wniosek? Trzeba przejść dwa etapy
Procedura rozpoczyna się od wystąpienia do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia.
Po otrzymaniu ostatecznej decyzji przyznającej co najmniej 70 punktów można złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Wniosek o świadczenie wspierające składa się wyłącznie elektronicznie, między innymi za pośrednictwem platformy eZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej, jeżeli dany bank udostępnia taką możliwość.
Ważny jest termin złożenia dokumentów. Złożenie wniosku do ZUS w ciągu trzech miesięcy od dnia, w którym decyzja o poziomie potrzeby wsparcia stała się ostateczna, może pozwolić na ustalenie prawa do świadczenia od wcześniejszego miesiąca, zgodnie z przepisami.
Spóźnienie może oznaczać utratę możliwości otrzymania pieniędzy za część wcześniejszego okresu.
Emeryci i renciści również mogą otrzymywać świadczenie
Świadczenie wspierające nie jest zarezerwowane wyłącznie dla osób, które nie pracują lub nie mają innych źródeł utrzymania.
Może przysługiwać także osobom pobierającym emeryturę lub rentę, jeżeli spełniają warunki dotyczące wieku, potrzeby wsparcia oraz pozostałe wymagania ustawowe.
Nie ma również górnej granicy wieku, która automatycznie wykluczałaby seniorów z możliwości ubiegania się o pieniądze.
Warto jednak pamiętać, że świadczenie wspierające jest przeznaczone dla osoby z niepełnosprawnością, a nie bezpośrednio dla jej opiekuna.
Przyznanie tego świadczenia może wpływać na prawo opiekuna do niektórych świadczeń opiekuńczych. Dlatego przed złożeniem wniosku warto sprawdzić sytuację całej rodziny.
Kiedy ZUS wypłaca pieniądze?
Po przyznaniu prawa do świadczenia ZUS przekazuje pieniądze w ustalonych terminach, na wskazany rachunek bankowy.
Wysokość wypłaty zależy od obowiązującej kwoty renty socjalnej oraz liczby punktów określonych w decyzji.
Kolejna zmiana stawek może nastąpić w marcu 2027 roku, wraz z waloryzacją renty socjalnej.
Oznacza to, że osoby uprawnione do świadczenia wspierającego mogą w przyszłym roku otrzymać wyższe kwoty, nawet bez zmiany przyznanej punktacji.
Ostateczna wysokość przyszłorocznych wypłat będzie jednak znana dopiero po ustaleniu wskaźnika waloryzacji.
Osoby zainteresowane świadczeniem powinny przede wszystkim sprawdzić, czy mają decyzję o poziomie potrzeby wsparcia i czy obejmuje ona co najmniej 70 punktów. To podstawowy warunek rozpoczęcia procedury uzyskania pieniędzy
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.