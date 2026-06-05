Jest finał sprawy wyłowienia suma z Balatonu. Deportacja i 5-letni zakaz
Sprawa wyłowienia słynnego suma z jeziorka Balaton na warszawskim Gocławiu znalazła swój finał. 57-letni obywatel Ukrainy został deportowany z Polski jeszcze 3 czerwca – tego samego dnia, gdy przekazano go Straży Granicznej. Nałożono na niego 5-letni zakaz wjazdu do Polski i całej strefy Schengen.
Wyłowili suma z Balatonu. Był tam 20 lat
30 maja dwóch mężczyzn wypłynęło na rowerku wodnym na jeziorko Balaton na Gocławiu i wyłowiło suma, który według okolicznych mieszkańców pływał tam od ok. 20 lat i mierzył ponad 170 cm. Rybę wyciągnięto w okresie ochronnym suma (trwającym do 31 maja), wrzucono żywcem do bagażnika samochodu i odjechano mimo sprzeciwu świadków. Nagranie trafiło do sieci i błyskawicznie wywołało burzę w mediach społecznościowych.
Policja nie otrzymała zawiadomienia w tej sprawie, ale z uwagi na liczne komentarze wszczęto czynności sprawdzające. 2 czerwca policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII zatrzymali 57-letniego obywatela Ukrainy – jednego z mężczyzn widocznych na nagraniu. Usłyszał 2 zarzuty: przewożenia ryby wyłowionej w okresie ochronnym oraz znęcania się nad nią przez transport bez dostępu do wody.
Więcej o samej sprawie pisaliśmy w newsie z 2 czerwca.
Deportacja w trybie natychmiastowym
Jak podaje Straż Graniczna w oficjalnym komunikacie, 3 czerwca policja przekazała mężczyznę do Placówki Straży Granicznej w Warszawie wraz z wnioskiem o wydanie decyzji powrotowej. W toku postępowania administracyjnego ustalono, że jego pobyt na terytorium RP stanowi zagrożenie dla porządku publicznego.
Komendant Placówki Straży Granicznej w Warszawie wydał decyzję o zobowiązaniu do powrotu bez określenia terminu dobrowolnego wyjazdu – ze względu na charakter sprawy decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Jednocześnie orzeczono zakaz ponownego wjazdu do Polski i wszystkich państw strefy Schengen na okres 5 lat.
Jeszcze 3 czerwca funkcjonariusze Straży Granicznej doprowadzili mężczyznę do drogowego przejścia granicznego w Dorohusku, gdzie nastąpiło przymusowe wykonanie decyzji i przekazanie go poza granice RP.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.