Jeździsz S8 przez Warszawę? Zmienia się układ pasów, miejscami będzie czwarty
Na warszawskiej S8 kierowcy muszą przygotować się na nowy układ pasów, a także na kolejne nocne zwężenia. GDDKiA wprowadza zmiany wraz z remontem nawierzchni między Powązkowską a Markami, odcinek po odcinku. W rejonie Marymontu ma pojawić się dodatkowy pas w obu kierunkach, zmienia się również organizacja ruchu przy wjazdach na trasę. Część rozwiązań została już wdrożona, inne drogowcy zapowiedzieli jako następne etapy. Zakończenie ostatnich prac jest planowane na koniec października, ale wcześniej trzeba uwzględnić utrudnienia dotyczące najbliższych nocy.
Czwarty pas między dwoma ulicami
Czwarty pas ma powstać na jezdniach głównych między ul. Słowackiego a ul. Gwiaździstą. W stronę Białegostoku zmiana obejmie około 700 m, a w kierunku Poznania około 900 m. Przestrzeń zostanie uzyskana przez likwidację pasa awaryjnego. Chodzi o fragment trasy, przy którym nie biegną boczne jezdnie równoległe, a dodatkowy pas ma służyć zwykłemu ruchowi. Zapowiedź dotyczy konkretnych, krótkich odcinków. Kierowca jadący przez całą północną Warszawę będzie więc nadal przejeżdżał przez fragmenty o różnej liczbie pasów i powinien zwracać uwagę na ich dalszy przebieg.
Organizacja przy Modlińskiej też się zmieni
Inaczej wygląda organizacja ruchu przy węźle Modlińska. Na jezdni równoległej, prowadzącej w kierunku Poznania, wprowadzono 2 pasy do jazdy na wprost. Jednocześnie łącznica z ul. Modlińskiej na most Grota-Roweckiego została zwężona z 2 pasów do 1. Dla osób wyjeżdżających z Białołęki oznacza to zmianę już na dojeździe do przeprawy. Większa liczba pasów na jednym fragmencie węzła nie oznacza zatem szerszego wjazdu w każdej relacji. Jezdnia równoległa i łącznica prowadzą ruch w innych miejscach, dlatego podczas przejazdu trzeba obserwować oznaczenia dotyczące własnego kierunku.
Jeździsz węzłem Powązkowska? To informacja dla Ciebie
Zmiany obejmą również węzeł Powązkowska. W komunikacie z 24 września GDDKiA zapowiedziała likwidację pasa awaryjnego na jezdni w stronę Białegostoku na długości około 200 m. Ten odcinek należy odróżnić od dłuższych fragmentów między Słowackiego a Gwiaździstą. Przy opisywaniu całego remontu łatwo połączyć je w jedną informację o poszerzeniu S8, ale zakres robót jest lokalny. Dla kierowcy znaczenie ma to, w którym miejscu zmienia się układ jezdni i dokąd prowadzi zajęty pas, szczególnie gdy zbliża się do wjazdu albo zjazdu.
Drogowcy zapowiedzieli również likwidację buspasa w ramach opisywanych zmian. Jednocześnie przewidują poprawę warunków przejazdu autobusów dzięki zmianom na jezdniach równoległych, z których komunikacja zbiorowa korzysta przede wszystkim. To deklarowany cel zarządcy drogi. Komunikat nie podaje, o ile minut skrócą się przejazdy ani jak zmieni się punktualność poszczególnych linii. Pasażerowie i kierowcy będą mogli ocenić efekt po wdrożeniu całej organizacji ruchu. Na razie trwa wprowadzanie oznakowania, a przejazd przez remontowane miejsca zależy również od nocnych zamknięć.
Utrudnienia w rejonie Broniewskiego
Najbliższe utrudnienia dotyczą rejonu ul. Broniewskiego. W komunikacie z 30 września GDDKiA zaplanowała prace na ciągu głównym w kierunku Białegostoku na noce z 5 na 6 oraz z 6 na 7 października. Zamknięte mają zostać lewy i środkowy pas, a kierowcom pozostanie 1 pas ruchu. Frezowanie, układanie nawierzchni i wykonywanie oznakowania zapowiedziano w godzinach od 20.00 do 5.00. Oznacza to, że utrudnienia mogą dotyczyć zarówno późnego powrotu do domu, jak i przejazdu przed świtem. Harmonogram zależy między innymi od pogody, dlatego przed wyjazdem trzeba sprawdzić, czy zarządca nie opublikował jego aktualizacji.
Remont odbywa się etapami
Remont jest prowadzony etapami od wiosny. W kwietniu GDDKiA opisywała roboty na fragmentach o długości od 600 do 1000 m: najpierw usuwanie starej warstwy nawierzchni, następnie układanie nowej i malowanie oznakowania. W sierpniu poinformowała o zakończeniu układania nawierzchni na obu jezdniach między Łabiszyńską a Markami, po czym prace obejmowały most Grota-Roweckiego. Ostatni wrześniowy komunikat wskazuje obszar między węzłem Prymasa Tysiąclecia a Broniewskiego. Poszczególne fragmenty trasy są więc na różnych etapach remontu. Sam widok nowego asfaltu nie daje jeszcze pełnej informacji o docelowym układzie ruchu.
Skalę obciążenia tej trasy pokazują wyniki GPR 2025. W opublikowanej przez GDDKiA syntezie średni dobowy ruch roczny na poszczególnych odcinkach S8 od Konotopy do węzła Marki i al. Piłsudskiego wynosił od 111 895 do 195 600 pojazdów. Są to wartości dla różnych odcinków, obejmujące oba kierunki, a nie liczba samochodów jadących jednym pasem. Na fragmencie między Głębocką a Markami odnotowano wzrost o prawie 50 tys. pojazdów na dobę, czyli około 77 proc. względem poprzedniego pomiaru. Dane dotyczą roku pomiarowego 2025 i pokazują, z jak dużym ruchem musi sobie radzić warszawska ekspresówka.
Warto też odróżnić średnią roczną od sytuacji w konkretnej godzinie. Generalny Pomiar Ruchu pozwala określać między innymi ruch w typowe dni robocze, w miesiącach letnich oraz w porze dziennej i nocnej. W badaniu wykorzystywano urządzenia automatyczne i nagrania wideo, a pojazdy dzielono na kategorie. Taki podział pozwala analizować osobno przejazdy samochodów osobowych, ciężarówek czy autobusów. GDDKiA wskazuje, że pomiary oraz analiza zdarzeń i codziennych utrudnień były podstawą zmian organizacji ruchu. Same dane dobowe nie pozwalają jednak przewidzieć, ile zajmie kierowcy przejazd podczas konkretnego nocnego zwężenia.
Wymiana nawierzchni ma również związek z wiekiem poszczególnych fragmentów S8. Odcinek od Modlińskiej do Marek oddano do ruchu w 2012 r., a od Powązkowskiej do Modlińskiej w 2015 r. GDDKiA uzasadniała remont potrzebą wymiany warstwy ścieralnej po latach intensywnego użytkowania. Kierowcy widzą przede wszystkim zamknięte pasy i maszyny drogowe, ale zakres prac obejmuje zarówno nawierzchnię, jak i późniejsze oznakowanie. Dlatego informacje o zakończeniu robót na jednym fragmencie nie oznaczają automatycznie końca utrudnień na całej trasie. Przy planowaniu przejazdu przydaje się aktualny komunikat dla konkretnej lokalizacji.
Na codziennych przejazdach największą uwagę trzeba teraz poświęcić oznaczeniom kierunków i przebiegowi pasów. Dotyczy to również osób, które od lat korzystają z tego samego wjazdu i zjazdu. Przed węzłem lepiej zawczasu odczytać drogowskazy i wybrać pas prowadzący do celu, zostawiając sobie miejsce na spokojny manewr. W rejonie robót trzeba uwzględnić znaki, wygrodzenia i polecenia osób kierujących ruchem. Dodatkowa przestrzeń na jezdni nie daje informacji o dopuszczalnej prędkości; tę wskazuje oznakowanie. Przy zwężeniu przy Broniewskiego należy również przygotować się na wolniejszy przejazd i zachować odstęp pozwalający zareagować na hamowanie samochodu przed nami.
Likwidacja pasa awaryjnego sprawia, że szczególnie istotne staje się bezpieczne zachowanie po usterce samochodu. Jeśli pojazd pozostaje sprawny na tyle, by bezpiecznie dojechać do miejsca poza torem ruchu, należy wykorzystać taką możliwość. Po unieruchomieniu auta trzeba włączyć światła awaryjne i wezwać pomoc, podając kierunek jazdy oraz najbliższy węzeł lub charakterystyczne miejsce. Art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym przewiduje na drodze ekspresowej ustawienie trójkąta ostrzegawczego 100 m za pojazdem. Policja przypomina jednak, by przed wyjściem ocenić zagrożenie i nie ryzykować wejścia między jadące samochody. Oczekiwanie na pomoc powinno odbywać się poza jezdnią, za barierą, jeżeli można bezpiecznie dotrzeć do takiego miejsca.
Przed wieczornym wyjazdem warto sprawdzić serwis drogowy GDDKiA lub skorzystać z numeru informacji drogowej 19 111. Przy porównywaniu komunikatów trzeba zwrócić uwagę na datę, kierunek jazdy i godziny zamknięcia, ponieważ wcześniejsze etapy remontu obejmowały inne fragmenty S8. Telefonicznie można też zgłosić problem na drodze, natomiast bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia wymaga kontaktu pod numerem 112. Dla przejazdów w najbliższych nocach rozsądnie jest zostawić dodatkowy czas na odcinek przy Broniewskiego. Aktualne oznakowanie na miejscu musi być podstawą decyzji za kierownicą, również wtedy, gdy nawigacja nadal pokazuje znaną od lat trasę.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.