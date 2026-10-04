Już dziś po północy ruszą wielkie promocje w Lidlu. Ceny spadną nawet o 150 zł, a część produktów 3 w cenie 2
Lidl nie czeka do poniedziałkowego poranka. Już po północy z niedzieli na poniedziałek, 5 października, wystartuje nowa oferta sieci. Tym razem mocno przeceniony zostanie sprzęt do kuchni, a w internetowym sklepie pojawi się również jesienna akcja „3 w cenie 2”. Na pojedynczym urządzeniu będzie można zaoszczędzić nawet 150 zł.
Nowa oferta Lidla obowiązuje od poniedziałku, 5 października, do niedzieli, 11 października. Część produktów dostępna będzie wyłącznie w sklepie internetowym lidl.pl, dlatego klienci zainteresowani konkretnymi urządzeniami nie muszą czekać na otwarcie sklepów stacjonarnych.
Wśród najmocniej przecenionych produktów znalazły się urządzenia marki Silvercrest.
Robot kuchenny Silvercrest za 249 zł
Pierwszą z dużych okazji jest robot kuchenny Silvercrest o mocy 900 W.
Cena przed promocją wynosiła 319 zł. Po aktywowaniu odpowiedniego kuponu w Lidl Plus cena spadnie do:
249 zł.
Oznacza to 70 zł oszczędności.
Według gazetki produkt dostępny będzie wyłącznie na lidl.pl.
Ekspres do kawy aż 150 zł taniej
Jeszcze większą obniżkę Lidl przygotował na kolbowy ekspres do kawy Silvercrest o mocy 1350 W.
Cena przed obniżką wynosi 449 zł, natomiast z aktywowanym kuponem Lidl Plus urządzenie będzie kosztowało:
299 zł.
Klient oszczędzi więc aż 150 zł.
Także w tym przypadku oferta dotyczy sprzedaży internetowej.
Płyta indukcyjna przeceniona o 120 zł
Trzecia duża promocja obejmuje podwójną płytę indukcyjną Silvercrest.
Cena przed promocją wynosi 419 zł. Po aktywowaniu kuponu w aplikacji Lidl Plus spadnie do 299 zł.
To 120 zł różnicy.
Urządzenie może zainteresować m.in. osoby poszukujące dodatkowej płyty do niewielkiej kuchni, domku letniskowego czy mieszkania bez tradycyjnej kuchenki.
Lidl uruchamia także „3 w cenie 2”
To jednak nie koniec. W poniedziałek rozpocznie się również duża internetowa akcja pod hasłem „Przytulna jesień w domu”.
Przy zakupie wybranych produktów objętych promocją najtańszy z trzech będzie gratis.
Na grafice Lidl pokazuje m.in. koce, tekstylia, świece, poduszki oraz jesienne dekoracje do domu.
Akcja „3 w cenie 2” ma obowiązywać od 5 do 11 października 2026 roku lub do wyczerpania zapasów.
Promocje ruszą już po północy
W przypadku ofert internetowych nie trzeba czekać na poniedziałkowe otwarcie marketów. Nowa oferta zaczyna obowiązywać 5 października, dlatego produkty dostępne online mogą pojawić się w promocyjnych cenach już po rozpoczęciu nowego dnia.
Warto jednak dokładnie sprawdzić warunki poszczególnych akcji. W przypadku przecenionego sprzętu konieczne jest aktywowanie kuponu Lidl Plus, natomiast promocja „3 w cenie 2” obejmuje wybrane produkty i nalicza rabat na najtańszy z nich.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.