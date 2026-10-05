Już we wtorek ogromne promocje w Biedronce. Winogrona 65 proc. taniej, kiwi 2+2 gratis

5 października 2026 22:41 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

We wtorek, 6 października, w Biedronce nadal będzie obowiązywać wyjątkowo mocna akcja na owoce. Jasne winogrona bezpestkowe kosztują zaledwie 6,99 zł/kg zamiast 19,99 zł, a więc aż o 65 proc. mniej. To jednak nie wszystko. W promocji są także śliwki, ciemne winogrona, jabłka oraz kiwi w akcji 2+2 gratis. Oferta obowiązuje tylko do środy, 7 października.

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szyld i logo sklepu Biedronka
Fot. Warszawa w Pigułce

Początek tygodnia przyniósł w Biedronce serię dużych obniżek. Jedna z najmocniejszych dotyczy działu owocowo-warzywnego. Klienci mają tylko trzy dni – od poniedziałku 5 do środy 7 października – na skorzystanie z cen widocznych w aktualnej ofercie.

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Winogrona przecenione aż o 65 proc.

Największa obniżka dotyczy jasnych winogron bezpestkowych sprzedawanych luzem.

Cena spadła z 19,99 zł do 6,99 zł za kilogram. To aż 65 proc. taniej, czyli przy kilogramie owoców w kieszeni zostaje 13 zł.

Przy zakupie 2 kg różnica względem wskazanej ceny odniesienia wynosi już 26 zł.

Śliwki za 3,99 zł/kg

Drugą mocną propozycją są polskie śliwki sprzedawane luzem.

Kilogram kosztuje 3,99 zł. Według gazetki jest to 50-procentowa obniżka.

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To oznacza, że za 2 kg owoców klient zapłaci 7,98 zł.

Ciemne winogrona za 5,99 zł

Promocją objęte zostały również ciemne winogrona sprzedawane luzem.

Cena wynosi 5,99 zł/kg, a Biedronka oznacza ofertę jako 40 proc. taniej.

W efekcie zarówno jasne, jak i ciemne winogrona można obecnie kupić za mniej niż 7 zł za kilogram.

Kiwi 2+2 gratis

Inny mechanizm zastosowano przy kiwi Gold Zespri.

Tutaj obowiązuje akcja 2+2 gratis. Cena pojedynczego owocu widoczna w gazetce wynosi 1,75 zł, a przy zakupie czterech sztuk dwa owoce są gratis zgodnie z zasadami promocji.

Przy czterech owocach w tej samej cenie klient zapłaci więc równowartość dwóch, czyli 3,50 zł zamiast 7 zł.

Polskie jabłka za 2,99 zł/kg

Do koszyka można dorzucić również polskie jabłka, których cena została obniżona do 2,99 zł/kg.

Według gazetki jest to 33 proc. taniej.

We wtorek promocje nadal będą obowiązywać

Wszystkie pokazane oferty mają wspólny termin: 5–7 października. Oznacza to, że we wtorek, 6 października, klienci nadal będą mogli zrobić zakupy w promocyjnych cenach, ale już środa będzie ostatnim dniem akcji.

Dodatkowo zakupy warzyw i owoców uczestniczą w akcji związanej z Gangiem Świeżaków – zgodnie z warunkami widocznymi w gazetce za określone zakupy można otrzymywać dodatkowe naklejki.

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