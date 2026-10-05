Już we wtorek ogromne promocje w Biedronce. Winogrona 65 proc. taniej, kiwi 2+2 gratis
We wtorek, 6 października, w Biedronce nadal będzie obowiązywać wyjątkowo mocna akcja na owoce. Jasne winogrona bezpestkowe kosztują zaledwie 6,99 zł/kg zamiast 19,99 zł, a więc aż o 65 proc. mniej. To jednak nie wszystko. W promocji są także śliwki, ciemne winogrona, jabłka oraz kiwi w akcji 2+2 gratis. Oferta obowiązuje tylko do środy, 7 października.
Początek tygodnia przyniósł w Biedronce serię dużych obniżek. Jedna z najmocniejszych dotyczy działu owocowo-warzywnego. Klienci mają tylko trzy dni – od poniedziałku 5 do środy 7 października – na skorzystanie z cen widocznych w aktualnej ofercie.
Winogrona przecenione aż o 65 proc.
Największa obniżka dotyczy jasnych winogron bezpestkowych sprzedawanych luzem.
Cena spadła z 19,99 zł do 6,99 zł za kilogram. To aż 65 proc. taniej, czyli przy kilogramie owoców w kieszeni zostaje 13 zł.
Przy zakupie 2 kg różnica względem wskazanej ceny odniesienia wynosi już 26 zł.
Śliwki za 3,99 zł/kg
Drugą mocną propozycją są polskie śliwki sprzedawane luzem.
Kilogram kosztuje 3,99 zł. Według gazetki jest to 50-procentowa obniżka.
To oznacza, że za 2 kg owoców klient zapłaci 7,98 zł.
Ciemne winogrona za 5,99 zł
Promocją objęte zostały również ciemne winogrona sprzedawane luzem.
Cena wynosi 5,99 zł/kg, a Biedronka oznacza ofertę jako 40 proc. taniej.
W efekcie zarówno jasne, jak i ciemne winogrona można obecnie kupić za mniej niż 7 zł za kilogram.
Kiwi 2+2 gratis
Inny mechanizm zastosowano przy kiwi Gold Zespri.
Tutaj obowiązuje akcja 2+2 gratis. Cena pojedynczego owocu widoczna w gazetce wynosi 1,75 zł, a przy zakupie czterech sztuk dwa owoce są gratis zgodnie z zasadami promocji.
Przy czterech owocach w tej samej cenie klient zapłaci więc równowartość dwóch, czyli 3,50 zł zamiast 7 zł.
Polskie jabłka za 2,99 zł/kg
Do koszyka można dorzucić również polskie jabłka, których cena została obniżona do 2,99 zł/kg.
Według gazetki jest to 33 proc. taniej.
We wtorek promocje nadal będą obowiązywać
Wszystkie pokazane oferty mają wspólny termin: 5–7 października. Oznacza to, że we wtorek, 6 października, klienci nadal będą mogli zrobić zakupy w promocyjnych cenach, ale już środa będzie ostatnim dniem akcji.
Dodatkowo zakupy warzyw i owoców uczestniczą w akcji związanej z Gangiem Świeżaków – zgodnie z warunkami widocznymi w gazetce za określone zakupy można otrzymywać dodatkowe naklejki.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.