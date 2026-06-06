Kara 5000 zł to najmniejszy problem. 3 rzeczy przestają działać tego samego dnia w których wygaśnie Ci dokument
Wszyscy powtarzają jedno: przegapisz wymianę dowodu, zapłacisz 5000 zł. Tyle że ta groźba jest w dużej mierze nieprawdziwa, a prawdziwe kłopoty zaczynają się w zupełnie innym miejscu – przy bankomacie, na lotnisku i w telefonie, w którym trzymasz mObywatela. Sprawdź, co tak naprawdę przestaje działać w dniu, w którym Twój dokument traci ważność.
Rekord padł w 2026, ale fala się nie kończy – rocznik 2017 czeka w kolejce
Ministerstwo Cyfryzacji podało liczbę bez owijania: w 2026 roku ważność traci 3 mln 662 tys. dowodów osobistych. To najwyższy wynik w historii polskiego systemu dokumentów tożsamości – efekt fali wniosków z 2016 roku, gdy w dorosłość wchodził liczny rocznik 1998, a miliony Polaków wyrabiały dokument w nowym formacie. Dowód osobisty dorosłego jest ważny 10 lat, więc te plastiki wygasają teraz hurtowo.
Problem w tym, że to nie jest jednorazowy szczyt, po którym wszystko wraca do normy. Cykl 10-letni działa jak echo: skoro w 2017 roku wydano kolejną dużą partię dokumentów (pełnoletność osiągał rocznik 1999, a do tego doszły zwykłe dziesięcioletnie wymiany), to te dowody zaczną tracić ważność w 2027 roku. Resort nie opublikował jeszcze dokładnej prognozy na 2027, ale logika wydawnicza nie pozostawia złudzeń – kolejny rok znów oznacza miliony wizyt w urzędach.
|Rok
|Liczba wygasających dowodów
|Skąd ta fala
|2025
|ok. 3,37 mln
|dowody z 2015 r., rocznik 1997
|2026
|ok. 3,66 mln (rekord)
|dowody z 2016 r., rocznik 1998
|2027
|brak oficjalnej prognozy, spodziewana kolejna duża fala
|dowody z 2017 r., rocznik 1999
Dane za 2025 i 2026 rok pochodzą z Ministerstwa Cyfryzacji. Wniosek można złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy w kraju albo przez internet, ale dla dowodu z odciskami palców i tak konieczna jest jedna wizyta – urzędnik musi pobrać odciski i wzór podpisu. Na dokument czeka się standardowo do 30 dni, dlatego odkładanie sprawy na ostatni tydzień ważności to prosty sposób na lukę w dokumentach.
5000 zł grzywny? Owszem, w teorii – tylko że ten przepis prawie nigdy nie dotyczy spóźnialskich
To jest moment, w którym warto rozbroić mit powielany w setkach artykułów. Podstawą jest art. 79 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r. poz. 1753). Przepis mówi, że karze ograniczenia wolności albo karze grzywny podlega ten, kto uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu, zatrzymuje bez podstawy cudzy dokument albo nie zwraca go po utracie obywatelstwa. Maksymalna grzywna za wykroczenie sięga 5000 zł – i stąd ta okrągła liczba.
Sęk w słowie uchyla się. W ocenie prawników musi to być zachowanie zawinione, czyli świadome i celowe powstrzymywanie się od wyrobienia dokumentu. Osoba, która po prostu zapomniała o terminie albo nie zdążyła z powodu choroby, nie uchyla się od niczego. Do tego dochodzi druga rzecz, o której prawie nikt nie wspomina: zgodnie z art. 80 tej samej ustawy sprawy te rozpoznaje się w trybie wykroczeniowym, więc taką karę może wymierzyć wyłącznie sąd. W urzędzie nikt nie wlepi Ci mandatu za to, że przyszedłeś wymienić przeterminowany plastik. Nie ma też obowiązku noszenia dowodu przy sobie – podczas legitymowania wystarczy podać policjantowi swoje dane.
Innymi słowy: kara 5000 zł istnieje, ale jest reliktem przepisu wymierzonego w osoby świadomie odmawiające posiadania dokumentu, a nie w przeciętnego spóźnialskiego. Realny koszt przeterminowanego dowodu jest zupełnie inny i znacznie bardziej dotkliwy w codziennym życiu.
Masz mObywatela, więc jesteś kryty? To założenie potrafi odciąć Cię od wszystkiego naraz
Od 14 lipca 2023 roku, na mocy ustawy z 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel, mDowód jest dokumentem równoważnym z plastikowym dowodem osobistym. Można nim potwierdzić tożsamość w urzędzie, na poczcie, w banku czy podczas kontroli drogowej. Wielu Polaków uznało więc, że telefon załatwia sprawę i o plastiku można zapomnieć. To kosztowna pomyłka.
mDowód nie jest samodzielnym dokumentem – jest generowany na podstawie ważnego dowodu osobistego zapisanego w rejestrze. W dniu, w którym wygasa Twój plastik, traci ważność także mDowód w aplikacji. Telefon nie uratuje Cię więc przed niczym, bo cyfrowa wersja umiera razem z fizyczną. Do tego dochodzą dwa twarde wyjątki, w których mObywatel nie działa nawet przy ważnym dokumencie: przekraczanie granicy (tu zawsze potrzebny jest fizyczny dowód lub paszport) oraz składanie wniosku o nowy dowód. Plan w stylu „pojadę na wakacje na mObywatelu” kończy się na bramce lotniska.
Bank nie pyta, bank ogranicza – i robi to całkowicie legalnie
Najbardziej namacalny skutek przeterminowanego dowodu uderza w pieniądze. Bank jest instytucją obowiązaną i musi stosować środki bezpieczeństwa finansowego, w tym aktualizować dane klienta – wynika to z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. System pilnuje daty ważności dokumentu zapisanej przy zakładaniu konta i po jej upływie sam uruchamia ograniczenia.
W praktyce nie chodzi o przejęcie pieniędzy – środki zostają na rachunku. Bank odcina za to dostęp do funkcji: bankowości internetowej i aplikacji, przelewów, płatności BLIK, możliwości podpisania nowej umowy czy zaciągnięcia kredytu. Moment blokady zależy od konkretnego banku – część instytucji wprowadza ograniczenia już po 30 dniach od utraty ważności dowodu, inne dają do 90 dni. Odblokowanie sprowadza się do aktualizacji danych nowego dokumentu, często zdalnie, przez serwis transakcyjny lub profil zaufany. Paszport bywa tu tylko częściowym ratunkiem – pozwoli załatwić niektóre sprawy w oddziale, ale nie zastąpi dowodu przy koncie założonym właśnie na dowód.
Nawet jeśli zdążysz, Unia i tak przestawia zegar – data 3 sierpnia 2031 dotyczy starszych plastików
Jest jeszcze jeden termin, o którym mało kto pamięta, a który nie wynika z polskich przepisów, lecz z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019). Ustanowiło ono wspólne normy zabezpieczeń dowodów w całej Unii. Dokumenty, które tych norm nie spełniają, tracą ważność wraz z upływem własnego terminu albo najpóźniej 3 sierpnia 2031 roku – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
W polskich realiach dotyczy to przede wszystkim starszych dowodów bez warstwy elektronicznej, czyli wydanych przed 4 marca 2019 roku. Jeśli na takim dokumencie widnieje data ważności sięgająca poza 2031 rok, i tak straci on moc w sierpniu 2031. Dla części posiadaczy oznacza to wcześniejszą wymianę, niż wynikałoby z daty wydrukowanej na plastiku.
Stolica w czołówce fali – jak warszawiacy mogą ominąć oblężenie okienek
Warszawa to jedno z największych w kraju skupisk osób objętych wymianą – przy blisko 1,9 mln mieszkańców każda ogólnopolska fala uderza tu z odpowiednio większą siłą. Dobra wiadomość jest taka, że stołeczny system daje narzędzia, by nie stać w kolejce na ślepo.
Wniosek i odbiór dowodu w stolicy obsługują delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w każdym urzędzie dzielnicy – nie trzeba trzymać się dzielnicy zameldowania. Od 29 grudnia 2023 roku nie wypełnia się już papierowego wniosku: urzędnik pobiera dane wprost z rejestru, a mieszkaniec tylko potwierdza je na podpisowym tablecie i dołącza aktualne zdjęcie. Wizytę można zarezerwować przez miejski System Rezerwacji Wizyt pod adresem rezerwacje.um.warszawa.pl, gdzie da się też na bieżąco sprawdzić stan kolejki w wybranym urzędzie – to najprostszy sposób, by wybrać dzielnicę z najkrótszym czasem oczekiwania zamiast trafiać na oblężoną placówkę. Od 1 lipca 2026 roku gotowy dokument można odebrać w dowolnym urzędzie gminy w Polsce, niezależnie od adresu zameldowania, co dodatkowo ułatwia sprawę osobom mieszkającym w stolicy, a zameldowanym gdzie indziej.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź datę dziś, zanim zrobi to za Ciebie bank
Przeterminowany dowód rzadko kończy się grzywną, ale niemal zawsze kończy się serią drobnych paraliżów – od zablokowanego BLIK-a po brak możliwości podpisania umowy. Oto, co zrobić, by Cię to nie dotknęło:
- Sprawdź datę ważności już teraz. Znajdziesz ją na awersie dowodu lub w aplikacji mObywatel oraz na obywatel.gov.pl. Posiadacze profilu zaufanego mogą dostać przypomnienie o zbliżającym się terminie – urząd takiego powiadomienia z urzędu nie wyśle.
- Złóż wniosek z zapasem. Procedura trwa do 30 dni, więc działaj co najmniej miesiąc przed końcem ważności. Wniosek online i tak wymaga wizyty po odciski palców, więc nie traktuj go jako sposobu na uniknięcie urzędu.
- Nie licz na sam telefon. mDowód wygasa razem z plastikiem i nie działa na granicy ani przy składaniu nowego wniosku. Na wyjazd zagraniczny zawsze bierz fizyczny dokument lub paszport.
- Po odbiorze nowego dowodu od razu zaktualizuj dane w banku. Zrób to we wszystkich bankach, w których masz konto, najlepiej zdalnie przez serwis transakcyjny lub profil zaufany. Nie czekaj na ostatnie ostrzeżenie z banku – blokada potrafi przyjść już po 30 dniach.
- W Warszawie wybieraj urząd przez stan kolejki. Wejdź na rezerwacje.um.warszawa.pl, porównaj czas oczekiwania w dzielnicach i umów konkretny termin zamiast iść w ciemno.
- Masz stary dowód bez warstwy elektronicznej? Jeśli wydano go przed 4 marca 2019 roku, pamiętaj o unijnej dacie granicznej 3 sierpnia 2031 – dokument może stracić ważność wcześniej, niż sugeruje nadruk.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.