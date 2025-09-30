Katastrofa inwestycyjna! Niemiecki gigant rezygnuje z fabryki w Polsce.
Bosch rezygnuje z fabryki pomp ciepła w Polsce. Boom inwestycyjny zamienia się w marazm. Niemiecki koncern Bosch zdecydował się zawiesić plany budowy dużej fabryki pomp ciepła w Dobromierzu na Dolnym Śląsku.
Inwestycja miała być warta około 1,2 miliarda złotych i stworzyć pół tysiąca miejsc pracy. Start produkcji przewidywano na lata 2025–2026, jednak teraz projekt został odłożony na bliżej nieokreślony czas.
Powodem są niekorzystne prognozy dotyczące rynku. Bosch ocenia, że rozwój branży pomp ciepła w Europie będzie znacznie wolniejszy, niż wcześniej zakładano. Dodatkowo na decyzję wpłynęła niepewność polityczna i gospodarcza, które osłabiają popyt i sprawiają, że inwestycja staje się mniej opłacalna.
Zakład w Dobromierzu miał stać się częścią sieci produkcyjnej Bosch, obok fabryk w Portugalii, Niemczech i Szwecji. Ostatecznie jednak firma uznała, że obecne warunki nie sprzyjają realizacji tak dużego przedsięwzięcia.
Władze koncernu podkreślają, że decyzja nie oznacza całkowitego porzucenia planów. Jeśli rynek się odbuduje, a popyt na pompy ciepła wzrośnie, inwestycja może zostać wznowiona.
Dla regionu to ogromny cios. Mieszkańcy i władze lokalne liczyli na nowe miejsca pracy i rozwój nowoczesnego przemysłu, a teraz będą musieli poczekać na lepsze czasy.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.