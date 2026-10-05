Kaufland obniżył cenę aż o 53 proc. Z 12,99 zł zostało 5,99 zł. Promocja tylko do środy

5 października 2026 15:27 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Kaufland kontynuuje dużą tygodniową promocję, a wśród najmocniejszych ofert znalazły się świeże owoce i warzywa. Polskie pomidory malinowe kosztują 5,99 zł za kilogram zamiast 12,99 zł. Sieć obniżyła więc ich cenę aż o 53 proc. Gazetka obowiązuje tylko do środy, 7 października.

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By Hadonos – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22593493

Początek tygodnia przyniósł kolejną serię mocnych ofert w największych sieciach handlowych. Swoje promocje ma również Kaufland. Aktualna Gazetka Tygodnia obowiązuje od 1 do 7 października, więc na skorzystanie z części przecen zostało już niewiele czasu.

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Pomidory malinowe za 5,99 zł

Jedną z najbardziej rzucających się w oczy ofert są polskie pomidory malinowe K-Stąd Takie Dobre.

Kilogram kosztuje obecnie:

5,99 zł zamiast 12,99 zł.

Według Kauflandu oznacza to 53-procentową obniżkę. Przy zakupie kilograma w kieszeni zostaje 7 zł względem ceny przed obniżką.

To może być szczególnie interesująca oferta dla osób, które wykorzystują pomidory nie tylko do kanapek czy sałatek, ale kupują większą ilość do sosów i innych domowych potraw.

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Polskie jabłka Szampion za 2,99 zł

Kaufland mocno przecenił również polskie jabłka Szampion sprzedawane luzem.

Cena promocyjna wynosi 2,99 zł/kg, podczas gdy cena przed obniżką wskazana przez sieć to 4,99 zł/kg. Oznacza to przecenę o 40 proc.

Przy większych zakupach różnica szybko robi się zauważalna. Pięć kilogramów jabłek w cenie promocyjnej kosztowałoby 14,95 zł, podczas gdy przy cenie 4,99 zł/kg byłoby to 24,95 zł. Różnica wynosi więc 10 zł.

Kaufland ma więcej mocnych przecen

W aktualnej ofercie sieci można znaleźć także inne mocno przecenione warzywa i owoce. Kaufland wskazuje m.in. obniżki sięgające 50 proc. na wybrane produkty.

Największą uwagę przyciągają jednak pomidory malinowe, ponieważ ich cena spadła o ponad połowę.

5,99 zł zamiast 12,99 zł oznacza aż 7 zł różnicy na każdym kilogramie.

Na zakupy zostało niewiele czasu

Aktualna Gazetka Tygodnia Kauflandu obowiązuje do środy, 7 października 2026 roku. Sieć zastrzega jednocześnie, że sprzedaż produktów promocyjnych prowadzona jest do wyczerpania zapasów.

Warto również sprawdzić ofertę konkretnego sklepu, ponieważ Kaufland prezentuje promocje z uwzględnieniem wybranej lokalizacji.

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