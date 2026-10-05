Kaufland obniżył cenę aż o 53 proc. Z 12,99 zł zostało 5,99 zł. Promocja tylko do środy
Kaufland kontynuuje dużą tygodniową promocję, a wśród najmocniejszych ofert znalazły się świeże owoce i warzywa. Polskie pomidory malinowe kosztują 5,99 zł za kilogram zamiast 12,99 zł. Sieć obniżyła więc ich cenę aż o 53 proc. Gazetka obowiązuje tylko do środy, 7 października.
Początek tygodnia przyniósł kolejną serię mocnych ofert w największych sieciach handlowych. Swoje promocje ma również Kaufland. Aktualna Gazetka Tygodnia obowiązuje od 1 do 7 października, więc na skorzystanie z części przecen zostało już niewiele czasu.
Pomidory malinowe za 5,99 zł
Jedną z najbardziej rzucających się w oczy ofert są polskie pomidory malinowe K-Stąd Takie Dobre.
Kilogram kosztuje obecnie:
5,99 zł zamiast 12,99 zł.
Według Kauflandu oznacza to 53-procentową obniżkę. Przy zakupie kilograma w kieszeni zostaje 7 zł względem ceny przed obniżką.
To może być szczególnie interesująca oferta dla osób, które wykorzystują pomidory nie tylko do kanapek czy sałatek, ale kupują większą ilość do sosów i innych domowych potraw.
Polskie jabłka Szampion za 2,99 zł
Kaufland mocno przecenił również polskie jabłka Szampion sprzedawane luzem.
Cena promocyjna wynosi 2,99 zł/kg, podczas gdy cena przed obniżką wskazana przez sieć to 4,99 zł/kg. Oznacza to przecenę o 40 proc.
Przy większych zakupach różnica szybko robi się zauważalna. Pięć kilogramów jabłek w cenie promocyjnej kosztowałoby 14,95 zł, podczas gdy przy cenie 4,99 zł/kg byłoby to 24,95 zł. Różnica wynosi więc 10 zł.
Kaufland ma więcej mocnych przecen
W aktualnej ofercie sieci można znaleźć także inne mocno przecenione warzywa i owoce. Kaufland wskazuje m.in. obniżki sięgające 50 proc. na wybrane produkty.
Największą uwagę przyciągają jednak pomidory malinowe, ponieważ ich cena spadła o ponad połowę.
5,99 zł zamiast 12,99 zł oznacza aż 7 zł różnicy na każdym kilogramie.
Na zakupy zostało niewiele czasu
Aktualna Gazetka Tygodnia Kauflandu obowiązuje do środy, 7 października 2026 roku. Sieć zastrzega jednocześnie, że sprzedaż produktów promocyjnych prowadzona jest do wyczerpania zapasów.
Warto również sprawdzić ofertę konkretnego sklepu, ponieważ Kaufland prezentuje promocje z uwzględnieniem wybranej lokalizacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.