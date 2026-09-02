Kaufland odpalił wielkie promocje. Kupujesz trzy, za jeden nie płacisz. Do tego pieluchy 1+1 gratis
Kaufland ruszył z mocnymi promocjami na produkty codziennego użytku. Na sklepowych półkach pojawiły się charakterystyczne czerwone oznaczenia, a zasady akcji są wyjątkowo proste: przy zakupie kilku produktów jeden z nich można otrzymać za darmo. Promocje obejmują m.in. pieluchomajtki, papiery nawilżane oraz mydła.
To oferty, które mogą szczególnie zainteresować rodziny z dziećmi oraz osoby robiące większe zapasy chemii i artykułów higienicznych. Trzeba jednak zwrócić uwagę na warunki poszczególnych promocji.
Pieluchomajtki Pampers 1+1 gratis
Jedna z najmocniejszych ofert dotyczy pieluchomajtek marki Pampers Premium Care.
Z informacji umieszczonej w sklepie wynika, że obowiązuje mechanizm „1+1 tańszy gratis”. Przy zakupie dwóch produktów objętych akcją klient nie płaci więc za tańszy z nich.
Promocja przeznaczona jest dla użytkowników programu lojalnościowego Kaufland Card i obowiązuje od czwartku 27 sierpnia do środy 2 września lub do wyczerpania zapasów.
Przy dwóch opakowaniach w identycznej cenie oznacza to w praktyce możliwość otrzymania drugiego bez dodatkowej opłaty.
Wszystkie papiery nawilżane. Trzeci najtańszy za darmo
Kolejna promocja obejmuje szeroką kategorię produktów. Kaufland przecenił wszystkie papiery nawilżane.
Tutaj zasada jest nieco inna. Trzeba kupić trzy produkty objęte ofertą. Najtańszy z nich jest wówczas przeceniany o 100 proc., czyli klient otrzymuje go gratis.
Co ważne, produkty można dowolnie mieszać. Nie trzeba zatem wkładać do koszyka trzech identycznych opakowań.
Największą korzyść można uzyskać, wybierając trzy produkty o takiej samej lub bardzo zbliżonej cenie. Jeśli przykładowo każde opakowanie kosztowałoby 10 zł, zamiast 30 zł klient zapłaciłby 20 zł.
Wszystkie mydła w promocji. Jeden z trzech produktów gratis
Na tym oferta się nie kończy. Identyczny mechanizm zastosowano przy wszystkich mydłach objętych sklepową akcją.
Czerwone oznaczenie informuje: „Trzeci najtańszy produkt 100% taniej”.
Klient wybiera trzy mydła, może je dowolnie łączyć, a najtańsze z nich zostaje objęte stuprocentowym rabatem. Na półkach widać m.in. produkty marki Luksja.
Także tutaj opłaca się zwrócić uwagę na ceny wybieranych produktów. Jeżeli jeden kosztuje znacznie mniej od pozostałych, właśnie on zostanie produktem gratisowym. Przy trzech artykułach w jednakowej cenie oszczędność będzie proporcjonalnie największa.
To dobry moment na zrobienie zapasów
Promocje dotyczą produktów, które w wielu gospodarstwach domowych zużywane są regularnie. Mydło czy papiery nawilżane można przechowywać przez dłuższy czas, dlatego nie trzeba czekać, aż aktualne opakowanie się skończy.
Jeszcze większe oszczędności mogą odczuć rodzice regularnie kupujący pieluchomajtki. Przy zasadzie 1+1 gratis i dwóch produktach kosztujących tyle samo rabat odpowiada połowie ich łącznej standardowej ceny.
W przypadku akcji „trzeci najtańszy 100 proc. taniej” maksymalna proporcjonalna oszczędność przy trzech produktach o tej samej cenie wynosi natomiast jedną trzecią wartości zakupów.
Trzeba pilnować warunków promocji
Przed podejściem do kasy warto dokładnie przeczytać czerwone oznaczenia. Poszczególne akcje mają różne mechanizmy, a część z nich wymaga użycia Kaufland Card.
Znaczenie ma również liczba produktów oraz ich ceny. Hasło „100 proc. taniej” nie oznacza bowiem rabatu na cały koszyk – bezpłatny jest najtańszy produkt po spełnieniu warunków konkretnej promocji.
Dla osób, które i tak planowały zakup artykułów higienicznych, obecne akcje mogą jednak oznaczać wyraźną oszczędność. Szczególnie przy produktach o jednakowych cenach rachunek przy kasie może spaść nawet o jedną trzecią, a w przypadku widocznej promocji na Pampers Premium Care – przy odpowiednim zestawieniu dwóch produktów nawet o połowę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.