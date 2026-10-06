Kaufland przecenił je nawet o 50 proc. W środę ostatnia szansa na zakupy w tych cenach

6 października 2026 21:48 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Kaufland uruchomił krótką akcję „Mocny Start”, a w niej bardzo duże przeceny na warzywa i owoce. Polska cebula kosztuje 1,89 zł za kilogram, śliwki 3,99 zł, a ciemne winogrona 5,99 zł. W niektórych przypadkach ceny spadły nawet o połowę. Na zakupy zostało jednak niewiele czasu — promocja kończy się już w środę, 7 października.

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Fot. Warszawa w Pigułce

To może być dobry moment na większe zakupy dla osób, które planują gotowanie, przetwory albo po prostu chcą uzupełnić zapasy świeżych produktów. Kaufland przecenił jednocześnie kilka podstawowych warzyw oraz popularnych jesienią owoców.

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Cebula za 1,89 zł. Cena spadła o 45 proc.

Jedną z najmocniejszych pozycji w ofercie jest polska żółta cebula. Kilogram kosztuje teraz 1,89 zł, podczas gdy cena przed obniżką wynosiła 3,49 zł.

To oznacza przecenę o 45 proc.

Duża obniżka obejmuje również polski seler korzeniowy. Kilogram kosztuje 2,99 zł zamiast 4,79 zł, czyli o 37 proc. mniej.

Polski brokuł w opakowaniu 500 g kosztuje natomiast 3,99 zł zamiast 5,99 zł.

Śliwki przecenione o połowę

Jeszcze większy procentowo rabat Kaufland przygotował na śliwki.

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Kilogram śliwek podłużnych kosztuje 3,99 zł. Cena przed obniżką wynosiła 7,99 zł, więc klienci płacą dokładnie o połowę mniej.

To jedna z największych przecen w aktualnej ofercie „Mocny Start”.

Winogrona po 5,99 zł za kilogram

Taniej można kupić również ciemne winogrona. Ich cena została obniżona z 9,99 do 5,99 zł za kilogram, czyli o 40 proc.

Na liście przecenionych produktów znalazły się także polskie pieczarki. Opakowanie 500 g kosztuje 4,99 zł zamiast 7,99 zł.

Z kolei za 200-gramowe opakowanie kurek trzeba zapłacić 9,99 zł, podczas gdy wcześniejsza cena wynosiła 14,99 zł.

Nie tylko warzywa. Ziemniaki nawet za 99 groszy

W aktualnej gazetce Kauflandu są też inne bardzo mocne ceny. Ziemniaki zostały przecenione z 1,99 zł do 0,99 zł, a nektarynki z 12,99 zł do 5,99 zł.

Warto więc przed wyjściem do sklepu sprawdzić całą aktualną ofertę, bo akcja obejmuje znacznie więcej produktów niż tylko cebulę, śliwki i winogrona.

Został tylko jeden dzień

Tutaj najważniejszy jest termin. Akcja „Mocny Start” obowiązuje od 5 do 7 października, co oznacza, że środa jest ostatnim dniem promocji. Równolegle 7 października kończy się również główna gazetka Kauflandu obowiązująca od 1 października.

Sieć zastrzega, że sprzedaż prowadzona jest do wyczerpania zapasów, dlatego przy najpopularniejszych produktach dostępność może różnić się między sklepami.

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